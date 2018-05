Rekonstrukce bytu 3+1, kde jsou nutné dva dětské pokoje i ložnice

1:00 , aktualizováno 1:00

Menší panelákový byt 3+1 pro matku se dvěma dětmi by měl plně dostačovat, kdyby… Kdyby věkový rozdíl mezi dětmi nebyl příliš velký a nešlo o dceru a syna. I maminka má nárok na soukromí. A co teď? To je prostě úkol pro architekta.