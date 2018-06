Příčky v paneláku zbourat lze, vytvořit další okno už nikoli

„Jsme pětičlenná rodina, které se konečně podařilo získat vlastní bydlení. Vzhledem k tomu, že máme dvě děti vyžadující o trochu víc péče, než je běžné, a protože se za pár let budu s největší pravděpodobností starat i o své stárnoucí rodiče, rozhodli jsme se přestěhovat do Prahy, konkrétně na Jižní Město, co nejblíže mým rodičům,“ vysvětluje čtenářka Ivana.

S touto kuchyní rodina byt koupila.

Tři malé děti situaci při řešení interiéru komplikují svými zdravotními obtížemi. Nejmladší dceři je rok a půl, prostřední dcera (3,5 roku) trpí chronickým autoimunitním onemocněním, konkrétně juvenilní idiopatickou artritidou. V současnosti ji sice v pohybu její onemocnění nijak zvlášť neomezuje, ovšem do budoucna těžko říci.

Nejstaršímu synovi je šest let, má diagnostikovanou vývojovou dysfázii (VD expr.) a podezření na poruchu pozornosti (ADD). „Život s ním je v některých ohledech dost náročný a potřeboval by mít svůj vlastní prostor,“ vysvětluje Ivana.

A požadavky rodiny? „V obývacím pokoji bychom chtěli mít především prostor na hraní pro děti, jídelní stůl pro šest osob, ideálně dvě pracovní místa s počítačem (ale postačí i jedno) a gauč pro návštěvy nebo malé stonající pacienty. Mimochodem televizi nemáme, ani mít neplánujeme,“ vysvětluje investorka.

V ložnici by si přála velkou postel (obvykle v ní totiž spí s rodiči i malí nocležníci), a to s přístupem z obou stran. „V koupelně bychom s ohledem na dceru upřednostnili sprchový kout, ideálně ve zděné nice, pak by se do ní měla vejít ještě toaleta, pračka (ta by mohla být klidně třeba i v chodbě, nikoliv ale v kuchyni) a velké umyvadlo nebo dvojumyvadlo, ke kterému by se před odchodem do školy a školky zvládly poskládat alespoň naše děti. Rádi bychom také druhou samostatnou toaletu s umývátkem,“ vypočítává Ivana.

Přání by rodina měla víc, ale lze je splnit? V tomto případě to bude obtížné, protože sen o velké kuchyni s oknem je s ohledem na počet oken prakticky nereálný, stejně tak umístění kol v bytě nebo dodržení velikosti pokojů, které vyžaduje norma. Několik variant řešení panelového bytu, kde jsou nosné pouze obvodové stěny (vnitřní příčky mají tloušťku pouze 6 cm) připravil Ing. arch. Hynek Maňák ze studia Maniac Interier.

„Požadavky rodiny na byt jsou opravdu vysoké. Problémem je nejen omezená plocha, ale zejména absence pátého okna. Z místností (ložnice, dva dětské pokoje, obývací pokoj a kuchyň) může být bez okna podle mého názoru jedině kuchyň propojená s obývacím pokojem a větraná odtahem přes šachtu,“ konstatuje architekt Maňák.

Požadavek na dvě WC pro pětičlennou rodinu považuje za rozumný. Každé řešení však bude kompromisem, investoři se musí sami rozhodnout, co obětují.

Varianta A

Ze stávající kuchyně je vytvořena ložnice pro rodiče. Nemá požadovanou plochu 12 m2, což se jeví jako první ústupek, který je nutné udělat. „Při dostatečném větrání je ale podle mého názoru toto řešení akceptovatelné. Kuchyň je umístěna v prostoru mezi ložnicí a instalační šachtou, kuchyňská linka je doplněna mělčí protilinkou. Pračka je zabudována do kuchyňské linky, nad ní může být umístěna zvýšená vestavná trouba.

Kuchyň není osvětlena oknem, což je druhý ústupek. Dostatečné osvětlení umělým světlem nepředstavuje zásadní problém, důležité je případné zajištění odtahu digestoře, případně odvětrání prostoru kuchyně do instalační šachty. Na ni navazuje samostatné WC s umývátkem a koupelna se čtvrtkruhovým sprchovým koutem 90×90 cm, umyvadlem, koupelnovým otopným žebříkem a druhým WC odděleným posuvnými dveřmi.

Ložnice pro děvčata je v původním dětském pokoji. Ložnice se zmenšila, nyní slouží jako dětský pokoj pro chlapce. Obytný prostor je otevřený do chodby a prosvětluje střed bytu. V obývacím pokoji je rozkládací pohovka, jídelní stůl pro šest osob a dvě domácí pracoviště.

Varianta B

Princip řešení dispozice je obdobný jako u předchozí varianty. V koupelně je zakreslena vana 160×75 cm se sprchovou zástěnou. Vzdálenost druhého WC od šachty je trochu kritická s ohledem na napojení, nutno konzultovat s instalatérem.

Oproti předchozí variantě je kuchyň zkrácená, za posuvnými dveřmi vznikla malá úklidová komora s pračkou, případně sušičkou nad ní.

„Na lodžii je zakresleno pět jízdních kol, což mi připadá jako možné místo pro jejich uskladnění, tedy v případě, že bude zasklená,“ říká architekt Maňák.

Varianta C

V koupelně je velká sprcha 150×80 cm, dvojumyvadlo a WC. Protilinka v kuchyně je protažená více do obývacího pokoje, pohovka a TV jsou v porovnání s předchozími variantami prohozeny.

Kuchyňský kout prosvětluje vnitřní okno nad šatními skříně v ložnici. Komora je od kuchyně oddělena nábytkovou stěnou s dveřmi. Vstup do ložnice byl umístěný u okna, což umožňuje plynulé pokračovaní protilinky z kuchyně do obytného prostoru.

V chodbě je doplněna vysoká skříňová sestava horními skříňkami nad dveřmi na WC a do koupelny.

Varianta D

Chodba je od obývacího pokoje oddělena posuvnými dveřmi do pouzdra. Úklidová komora je od kuchyně také oddělena pomocí posuvných dveří v příčce.

Poznámka architekta:

V návrhu je zvažováno vybourání nenosných příček panelového bytu. Možnost provedení obdobných stavebních úprav je však nutné vždy posoudit statikem pro konkrétní byt a dům. Vybourání nenosných příček může způsobit průhyb stropní konstrukce, statik také navrhne či posoudí stavební postup.

Nestandardní je i napojení dvou WC, které doporučuji předem konzultovat s vodaři pro danou konkrétní situaci. Pro stavební úpravy v panelových bytech je také nutný souhlas spoluvlastníků (družstvo, SVJ).

