Proměna bytu: v malém 2+1 potřebuje rodina místo pro tři syny

„V současné době řešíme celkovou rekonstrukci našeho bytu 2+1, ve kterém žije tři až pět osob a kocour, z toho dva dospělí ve věku 44 a 43 let a tři děti ve věku 22 let (syn, student VŠ, většinu času tráví v Praze), 11 let (syn z prvního manželství u nás bývá jednou za 14 dnů přes víkend a v době prázdnin) a 5 let (syn bydlící s námi trvale),“ vypočítává rodinnou situaci čtenář Josef, který požádal o radu naši poradnu architekta.

Rodiče by si přáli samostatnou ložnici a obývací pokoj s kuchyňským koutem, ale také jídelním stolem pro šest až deset osob a příležitostným spaním pro jednoho až dva dospělé.

Pro dva chlapce by rádi vyčlenili samostatný pokoj s dostatkem úložných prostor, pro každého vlastní postel a společný pracovní prostor pro učení a hry, dva počítače nebo laptopy. Rádi by zachovali samostatné WC a koupelnu zvětšili a prosvětlili, vyhovovala by jim vana, ale také možnost sprchování.

Pro architekta Hynka Maňáka ze studia Maniac Interier, který připravil pro rodinu dvě varianty řešení, to nebylo vůbec snadné zadání.

„Zdá se to téměř nereálné, ale jen s pomocí dispozičních studií je možné prověřit konkrétní stavební konstelaci, zda nenabízí prostor pro požadované řešení. Obdobně jako u panelových domů je i ve zděném domě zásadní poloha instalací, především odpadů a možnost napojení koupelny a kuchyně,“ konstatuje architekt Maňák.

Možné řešení v tomto případě představuje přemístění kuchyně a její napojení na odpad sousedního bytu. Je ovšem otázkou, zda by to bylo možné realizovat, ať již ze stavebního hlediska, nebo s ohledem na sousedské vztahy.

„Pokud by nedošlo k domluvě, pak lze použít čerpadlo. Bez přemístění kuchyně však šanci splnit požadavky rodiny příliš nevidím,“ vysvětluje architekt. „Bohužel čtenář žije v malém městě s necelými sedmi tisíci obyvatel, kde je nabídka bytů minimální, takže rada vyměnit nebo prodat a koupit jiný byt je realizovatelná jen velmi obtížně.“

Varianta A

Původní obytný pokoj se rozšířil, aby se do něj vešel kuchyňský kout, rozkládací jídelní stůl a také rozkládací pohovka. Koupelna se zvětšila o původní chodbičku, je tak v ní možné mít vanu, sprchový kout 90×90 cm a umyvadlo.

Prosvětlení koupelny může pomoci světlík nad dveřmi. WC mísa zůstává na původním místě, místnost je prodloužena o původní chodbičku, což umožnilo umístění pračky, případně sušičky nad ní.

Ložnice je z původní kuchyně. Kotel z ní se přemístil do chodby, případně do koupelny. V dětském pokoji vznikl prostor pro tři postele (jednu zvýšenou), pracovní stoly a šatní skříně. Věkový rozdíl mezi chlapci je velký, nejstarší může v případě komplikací spát na rozkládací pohovce v obývacím pokoji.

Počet pracovních stolů lze samozřejmě zredukovat, patrně by stačily pouze dva pod oknem. Jde jen o vzájemný vztah mezi chlapci. Lze vytvořit pracovní místo i v jedné ze tří skříní podél stěny.

Varianta B

Princip dispozičního řešení je shodný jako v předchozí variantě. Koupelna má jiné uspořádání s přístupem k oknu, WC je původní. Je na zvážení, zda místo sprchového koutu a vany nepoužít vanu s rozšířeným prostorem a zástěnou na sprchování, pak by se uvolnil prostor pro pračku a sušičku umístěnou v chodbě.

V obytném prostoru byla použita jiná pozice sedací soupravy a jídelního stolu.

Varianta B

