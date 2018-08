Vinohradský fešák pro rodinu. Z původního bytu 3+1 je bezvadné 4+kk

Byt v domě z roku 1910 má klasické rozvržení domovního trojtraktu s orientací místností do ulice a vnitrobloku a jsou v něm zachovány historické dveře a ostění oken.

Původní dispozice 3+1 umožňovala adaptaci na 4+kk bez větších zásahů. Architekti navrhli pouze drobné změny, které zvýšily komfort užívání bytu. Hlavními požadavky byly změna pozice kuchyně, která nově navazuje na obytný prostor a orientace ložnic do vnitrobloku.

„Snažili jsme se obnovit původní atmosféru a maximálně využít velkorysou rozlohu bytu. Pojícím prvkem celé rekonstrukce se stala barevnost. Prostor je minimalisticky sjednocený bílu barvou, ta se objevuje na oknech, dveřích, topení a vestavném nábytku. Bílá podporuje světlost bytu a historickou atmosféru. Díky neutrálnímu bílému pozadí mohou vyniknout osobní věci majitelů: obrazy, fotky, knihy a jiné artefakty,“ vysvětluje architekt Vít Svoboda.

Ve všech místnostech byly položeny nové parkety ve stromečkovém vzoru, typické pro podlahy domů z 19. století. V koupelně je bílá dlažba i obklady. Výrazným a kontrastním prvkem k historickému obalu je moderní LED osvětlení vyrobené na míru, které je v předsíni a v obývacím pokoji.

Ve velkorysé vstupní hale dominuje zmíněné osvětlení, světelný kříž a psí bouda. V hale jsou na stěnách rozmístěné fotografie. Jsou to originály, a proto je dobré je mít umístěné v temnější části bytu.

Obytný prostor a kuchyně mají okna do ulice k přilehlému parku. Oproti tomu ložnice rodičů a dětský pokoj jsou umístěny do klidné části bytu směrem do vnitrobloku.

Obytná část je oddělena od kuchyně příčkou s původními obložkami, celou tuto stěnu pak pokrývá rozsáhlá knihovna. Na protější stěně obývacího pokoje je podélná komoda, která slouží k ukládání a zároveň jako sokl pro menší sochy a umělecké předměty. V prostoru obýváku je sedačka, která je centrem bytu a lze z ní sledovat projekce na stěně. Osvětlení tvoří tři zavěšené linie led-diodových světel.

Kuchyně v další místnosti je řešena vestavným blokem využívajícím celou výšku bytu. Pracovní deska a povrchy kuchyně jsou ve stejném odstínu. V kuchyni vyniká autorsky vyrobený stůl z masivního dubu a podnoží z ohýbaných trubek. Tvarování stolu navazuje na funkcionalistické židle z 30. let. Osvětlení nad jídelním stolem je dalším autorským výrobkem.

Vybavení ložnice poskytuje dostatek úložného prostoru. Šatní skříně, postel s úložnými prostory a police na knihy jsou vyrobeny na míru.

„V dětském pokoji je vestavné ‚pueblo‘ pro dva potomky, které má mnoho skrytých úložných prostor na knihy, hračky a oblečení. Je navrženo tak, aby s dětmi vyrostlo. Neobsahuje žádné zdobné prvky, ty se mohou proměňovat s věkem dětí. Jasné vymezení a využití výšky bytu umožnilo soustředit spaní a úložné prostory do jednoho homogenního prvku podél stěny. Zbylý prostor pokoje je určený pro hraní, později pro práci u stolu a studium,“ říká architekt Pavel Nový.