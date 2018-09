Bydlí ve vodojemu. Dvoupokojový byt má tři podlaží a krásný výhled

Keeling House ve východním Londýně působil v polovině padesátých let jako zjevení. Moderní stavba s vyhlídkovými balkony natočenými do čtyř stran tak, aby se obyvatelé nerušili, měla futuristický nádech.

Po pár dekádách a desítkách dramatických příběhů obyvatel, které do domu dosazovala radnice, se dostala bytovka do rukou developera, byty byly rozprodány a došlo na celkovou rekonstrukci.

Stavba od architekta sira Denyse Louise Lasduna zapsaná na seznam památek se dočkala další vlny publicity po roce 2001. Překvapivě se tak stalo díky nepoužívanému vodojemu.

Vodojem na půl století staré budově pozbyl funkce: dostatečný tlak vody pro všechny domácnosti ve věžáku zajišťují moderní výkonná čerpadla. Prostor na atraktivní adrese ale inspiroval tvůrce k inovativnímu řešení a výstavbě vlastního originálního domova. Brian Heron maximálně využil stávajících dispozic a vytvořil zbrusu nových obytných padesát tři metrů čtverečních. Prosklené stěny orientované na východ a na západ nabízí výhled na britskou metropoli a byt vzbuzuje dojem luxusního penthousu.

V šestnáctém patře jsou jen vstupní dveře do bytu, na které přímo navazuje schodiště vedoucí do obývacího pokoje spojeného s kuchyní a po schodech dál, v nejvyšším osmnáctém patře, se dostaneme do ložnice.

Ta má střešní okno, které nabízí dokonalé výhledy na nebe přímo z lůžka, a v důmyslné OSB konstrukci zabudované nejen úložné prostory, ale i dětské lůžko. Na stejném patře je také koupelna otočená k západu. V ní je instalována atypická čtvercová vana italské výroby, která zároveň slouží jako sprcha.

Heronova architektonická kancelář za projekt posbírala řadu ocenění. Byt Brian Heron společně se svou manželkou Ayeshou, která navrhovala nábytek a interiér bytu, spokojeně užívali i s potomkem, nyní již čtyřletým synem Idrisem.

Prostor jim přestal vyhovovat až loni, kdy se rozhodli pro další rozšíření rodiny a stěhování mimo Londýn. Nemovitost prodali a v přepočtu utržili takřka šestnáct milionů korun.

Prodej realizovala specializovaná realitní kancelář The Modern House, které Heron řekl, že dům skutečně není pro každého. Naopak je polarizátorem vkusu: buď si přestavěný vodojem okamžitě zamilujete, nebo se otřesete odporem. Byt totiž zůstal věrný svému industriálnímu původu a nestydí se za přiznané elektrické vedení ani jednoduché materiály.

Aktuálně je byt vybaven novým nábytkem a současný majitel apartmán využívá ke krátkodobým turistickým pronájmům. Přespání v mezonetu s unikátním výhledem na Londýn vyjde v přepočtu na necelé čtyři tisíce korun za noc.