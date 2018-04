Po rekonstrukci má bazén pohyblivé dno a vodní atrakce pro děti

Bazén fungoval ve Vysokém Mýtě už od roku 1981, rekonstrukci naplánovanou po etapách tak opravdu potřeboval. Autorem stavebně-technického řešení rekonstrukce a přístavby krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě je studio CODE Pardubice, autorem architektonického, dispozičního a interiérového řešení Ing. arch. Karel Rothanzl.

Sportovní komplex vznikl ve Vysokém Mýtě v roce 1981, po rekonstrukci se pro veřejnost otevřel v březnu 2018.

Proměny se dočkal nejen bazén, ale i podlahy kolem bazénové vany. Pohyblivé dno pak tvoří přibližně polovinu bazénové vany. Rekonstrukcí prošly také sprchy a toalety, sauna a její zázemí, šatny i vstupní hala.

Pro novou podobu sportovního komplexu bylo použito 2 000 m2 obkládaček a 1 200 m2 dlaždic, z nichž architekt nechal vymodelovat například atypické oblé lavice nebo vyskládat motiv vlnobití. Architekti pečlivě volili použité materiály zejména na podlahy, aby se zaručila bezpečnost návštěvníků.

Při rekonstrukci se přidaly i metry

Budova bazénu se během rekonstrukce rozšířila o pět metrů. Díky tomu je vstupní hala prostornější, vzniklo zde navíc administrativní zázemí, prostor pro posezení a nová recepce. Elegantní a funkční podlahu ve vstupní hale, na schodišti na galerii i na přilehlých toaletách tvoří velkoformátové černé keramické dlaždice.

Samotný bazén má délku 25 metrů a šířku 12,5 metru. „Bazénovou halu vnímám jako sportoviště, které musí být dokonale funkční. Navíc zde má už historicky zázemí významný sportovní klub,“ popisuje Ing. arch. Karel Rothanzl důvod, proč zvolil jednoduchý, čistý vzhled bazénové haly.

„U keramických obkladů bylo navíc nutné skloubit design a technické parametry spojené s bezpečným provozem,“ upřesňuje architekt Rothanzl, proč pro okolí bazénové vany navrhl bílé dlaždice ve formátu 20×10 cm ze série Pool s reliéfním povrchem a protiskluzem B.

Tuto úroveň protiskluznosti stanovuje pro veřejné bazény s ohledem na bezpečnost norma. Že může jít o velký problém, dosvědčuje třeba příklad bazénu v Litomyšli, který přitom získal v roce 2011 cenu Stavba roku (více zde, pokračování problému v tomto článku).

Pro okolí bazénové vany navrhl architekt Rothanzl bílé dlaždice ve formátu 20×10 cm ze série Pool s reliéfním povrchem a protiskluzem B.

Návštěvníci oceňují i větší kapacitu a nový vzhled šaten s podlahou z dlaždic Stones imitující kámen. Bezpečnost ve sprchách zajišťují protiskluzné keramické mozaiky.

„Pro okolí bazénů doporučujeme volit spíše menší formáty keramických dlaždic. Dlažbu větších formátů může totiž lidský mozek opticky vnímat jako pocitově více kluzkou, než je tomu u formátů malých, i když při měření vykazují stejnou třídu protiskluznosti. I proto se v nejbližším okolí bazénů a sprch uplatňují dlaždice mozaikových formátů,“ vysvětluje Miroslav Levora ze společnosti Lasselsberger.

Mozaika 2,5 x 2,5 cm ze série ColorTWO se stala základem praktických lavic hned na několika místech objektu: v saunovém světě u ochlazovacího bazénku i v parní kabině, u dětského bazénu a v bazénové hale.

A doplňuje i objektivní výhody: „Malé formáty totiž vykazují větší procento spárované plochy na metr čtvereční, než je tomu u formátů větších. Spárami pak voda snadněji odtéká a samotná dlažba je na povrchu sušší.“

Bezpečí především

Mozaika 2,5×2,5 cm ze série ColorTWO umožnila vytvořit hned několik praktických lavic s oblými tvary: v saunovém světě u ochlazovacího bazénku a v parní kabině, u dětského bazénu i v bazénové hale. Tady světle modrá mozaika pomohla vymodelovat atypické oblé tvary lavic určené k posezení v okolí bazénu.

Další keramický detail použil architekt přímo pod lavicemi v bazénové hale: jde o sokl s takzvaným požlábkem, což je speciální keramická tvarovka, která v přechodu mezi stěnou a podlahou usnadňuje odvod vody, zamezuje usazování nečistot a umožňuje důkladný úklid.

Horní plochy startovacích bloků realizované s využitím dlaždic série Pool formátu 10×10 cm mají protiskluznost C, tedy nejvyšší úroveň protiskluznosti. Reliéfní povrchy s protiskluzem C se používají na podlahy s vysokým rizikem uklouznutí, například šikmé okraje bazénů, startovací bloky a podobně. „Je nutné si uvědomit, že přechod z protiskluzného povrchu třídy C na B je pocitově znatelný,“ upozorňuje Miroslav Levora.

Hravá keramická mozaika zdobí také sloupy a lavice v hale s dětským bazénem.

Zábava i pro děti

„V objektu úplně nově přibyla hala s dvouúrovňovým dětským bazénem s dětskými atrakcemi,“ říká Ing. Viktor Meduna z CODE Pardubice, který je autorem stavebně-technického řešení. Dětský bazén je hned vedle hlavní bazénové haly, za prosklenou stěnou.

„Hala s dětským bazénem je skleněnou stěnou vizuálně propojena s hlavním bazénem. Už ji nevnímám jako sportoviště, ale jako místo pro volnočasové aktivity,“ vysvětluje architekt Rothanzl pojetí interiéru.

Saunový svět je v teplých hnědých a béžových barvách.

„Proto je řešení prostoru pestřejší, i když jsme použili obdobné barevné odstíny. Kromě prosklené příčky je na všech zbývajících stěnách vyskládaný motiv vlnobití z keramických obkladů,“ doplňuje.

Moderní saunový svět

Celková modernizace se výrazně dotkla také prostoru saun. Původní interiéry, kde byla sauna a masáže, nahradil moderní saunový svět.

Kromě nové parní a finské sauny se zázemím, a samozřejmě mnoha moderních technologií pro měření, regulaci a úpravu vody, zde přibyl třeba Kneippův chodník nebo parní kabina. Nový vzhled má ochlazovací bazének, masérna, bar, šatny i sociální zařízení.

Pro interiéry saunového světa určené k relaxaci a prohřátí architekt zvolil přírodní teplé odstíny keramických obkladů s dokonalým vzhledem dřevěných prken ze série Board, zatímco místa zaměřená spíše na ochlazení jsou obložena vizuálně chladnými materiály, například dlaždicemi s designem kamene ze série Stones. Kromě formátu 60×60 cm a 60×30 cm se zde hojně uplatnily také mozaiky ze stejné série.

Bezpečnost ve sprchách zajišťují protiskluzné keramické mozaiky ColorTwo z kolekce RAKO Objekt. Nechybí zde ani sprcha pro invalidy.

V přízemí i v suterénu vznikly nové skladové a sociální prostory pro personál, kde našly uplatnění slinuté neglazované dlaždice Taurus Granit.