Realiťák roku. Hlasujte pro NEJ makléře a vyhrajte vstupenky na ples

Soutěž Realiťák roku má najít mezi realitními makléři osobnost, které si váží nejen její kolegové, ale hlavně klienti. Jde o společný projekt Realitního vzdělávacího institutu a portálu Reality.iDNES.cz. Zapojit se může každý.

Pokud máte dobrou zkušenost s realitním makléřem, který vám pomohl najít vysněné bydlení, hlasujte pro něj na webu www.realitakroku.cz. Akce trvá až do 31. prosince 2018.

Kromě mnoha cen a titulu Realiťák roku pro vítěze soutěže je zde zajímavá cena i pro veřejnost, díky které se výherci mohou podívat na 1. realitní ples. Ten proběhne 25. ledna 2019 ve Slovanském domě v Praze. Z hlasujících vylosujeme tři výherce, kteří získají čestné vstupenky.

Hlasovalo už více než šest tisíc lidí

Od spuštění hlasování uběhly již dva měsíce. O titul Realiťák roku bojuje na 500 makléřů, na jejichž kontech je již připsáno přes 6 000 unikátních hlasů. Vedoucím makléřům z jednotlivých regionů jsme položili několik otázek:

Proč si myslíte, že jste na přední pozici v kraji, za který soutěžíte?

Zbyněk Hloušek, Hloušek Reality, Praha 4

Za více než šestnáct let praxe jsem pomohl s prodejem, koupí, pronájmem nebo odhadem ceny nemovitosti či jen radou spoustě lidí. S mnohými z nich mám dodnes přátelský vztah. Snad byli se mnou spokojeni, když mi nyní posílají svůj hlas do soutěže.

Lucie Kafková, ERA - Reality, Kolín

Myslím, že za to může především jedenáctiletá praxe, kterou mám za sebou a s tím se nese i nespočet klientů a lidí, kteří mě znají a důvěřují mi.

Jan Havič, NRK, Liberec

Myslím si, že na přední pozici v kraji jsem z toho důvodu, že si udržuji stálý kontakt se všemi klienty. Ať jsou to klienti, kterým jsme koupi, prodej, pronájem zprostředkovali, tak s těmi, kteří byli jen na prohlídce, nebo pouze projevili zájem. A jelikož vždy jednám s klienty férově, na rovinu a slušně, nestydím se požádat o hlasování všechny tyto klienty a ti zase nemají problém hlasovat. S tím přímo souvisí i kvalita nabízených služeb.

Pořadí podle krajů, stav k 13. 7. 2018

Proč byste právě vy měl/a být Realiťákem roku?

Boris Musil, M&M Reality, Karlovy Vary

Už to, že jsem se nominoval a neustále stoupám na pozici, je pro mne naprosto neskutečná věc. Současná první pozice v Karlovarském kraji je pro mne obrovský úspěch a beru to jako ocenění mých klientů. A to vše tím spíš, že realitního makléře dělám teprve druhým rokem.

Jan Kopta, Kopta reality, Plzeň

To, že někdo dělá práci dlouho, neznamená automatický úspěch, ale v mém případě určitě platí, že vytrvalost, houževnatost i ochota připustit si chyby (a poučit se z nich) mne možná dostala tam, kde jsem nyní.

Zbyněk Hloušek, Hloušek Reality, Praha 4

Kvalitní realitní makléř je nenahraditelný pomocník každého prodejce nebo pronajímatele nemovitosti. Není to jen otevírač dveří, ale musí mít vzdělání a přehled v mnoha oborech souvisejících s prodejem nebo pronájmem nemovitostí, jako je právo, daně, obchod, marketing, prezentace nemovitostí atd. Ve všem by měl mít dostatečný přehled a praxi, aby mohl v průběhu celého realitního obchodu dobře reagovat na potřeby klientů, prodávajícího i kupujícího.

Kdybyste se stal/a Realiťákem roku, co by to pro vás znamenalo?

Michal Stehlík, REMAX Pro, Břeclav

Realiťák realizuje potřeby a někdy i celoživotní sny s nákupem/prodejem nemovitostí lidí, kteří k němu mají mnohdy osobní vztah. A pakliže jim mohu být nápomocen v tomto důležitém životním rozhodnutí a současně to dělám nejlépe ve své oblasti, moc si toho cením a je to závazek i do budoucna.

Michal Kriška, TB reality, Jihlava

Pokud bych byl Realiťákem roku pro Vysočinu, pak by to pro mne znamenalo potvrzení postavení mezi top makléři v kraji a motivaci pracovat dále na zlepšování a zatraktivňování služeb klientům.

Antonín Fidler, NEXT reality, Olomouc

Určitě velký úspěch pro makléře z malého města a další potvrzení, že svoji práci dělám skvěle.

Gabriela Karzelová, SVEGA reality, Frýdek Místek

Titul Realiťák roku by pro mne znamenal vnitřní pocit, že naše práce makléřů, manažerů, asistentů, znalců, právníků a celého týmu byla, je a bude smysluplná, jen by nutně potřebovala legislativní úpravu.

Další informace a aktuality o soutěži najdete na stránkách www.realitakroku.cz.