Do řadového domku dostali s pomocí architektů řadu chytrých vychytávek

Městečko rozházené po kopcích nad levým břehem Vltavy a pár kilometrů od Prahy okouzlilo manžele už před pár lety. Chtěli tehdy založit rodinu a odstěhovat se z centra někam do klidnějšího prostředí.

Schodiště lemují vzpomínky na místa, kde se manželům líbilo nejvíc. Madlo je podsvícené LED pásky, na schody Simona vybrala sisalový koberec.

Nejdříve zde koupili třípokojový byt. Shodou okolností od stejného developera jako později nynější řadovku.

„Tentokrát jsme při hledání nového bydlení preferovali maximální možnost zasáhnout do projektu a upravit si dispozici. Vlastně jsme se zaměřili na určitý ,holodům‘, což se nám povedlo,“ připomíná Simona.

A pokračuje: „V předešlém domově jsme u sousedů obdivovali atypicky zařízený byt a říkali si, že takto by se nám to také líbilo. Když nám spolupráci s architekty z pražského studia Archicraft doporučili, vzali jsme si na ně kontakt.“

Architekti s nimi vedli doslova plodný dialog. Pavel se Simonou museli odpovědět na řadu otázek: „Jak žijete, kolik máte dětí, jak pracujete, jak trávíte volný čas, chodí k vám návštěvy? A co třeba kuchyňský ostrůvek nebo podlahové vytápění?“ Podrobný „výslech“ totiž usnadnil a urychlil úpravy dispozice, výběr materiálů a doladění detailů.

Změny k lepšímu

„S architekty jsme se dohodli na první schůzce. Díky nim jsme se potom doma o ničem zbytečně nedohadovali. Máme tu pár praktických řešení, třeba shoz na prádlo, výlevku, nebo odvětrávaný špajz s prostorem na recyklační koše. Peníze byly dobře investované,“ konstatuje Simona. Ze čtyř návrhů nového řešení si majitelé vybrali jeden, který architekti rozpracovali do detailů.

Podstatným zásahem do dispozice bylo obrácení schodiště, čímž vzniklo místo pro spíž. Během zařizování manželé čekali druhou dceru, proto přivítali, že se proces urychlil, když architekti navrhli kuchyňskou linku a tím přeskočili fázi dohadování, jakou barvu, jaký materiál, zda mat, či lesk.

Pracovní deska má keramický povrch, stěna nad ní je obložená sklem. Simona hodně vaří, proto si přála indukci s pěti plotýnkami, extra hluboký dřez na vyšší hrnce a pracovní ostrůvek postavený tak, aby při vaření viděla na děti.

V patře jsou dvě ložnice, pracovna a jen jeden dětský pokoj, což Simona vysvětluje: „Druhý dětský pokoj jsme nechali pro hosty, jezdí k nám často. Například moje maminka dojíždí za dětmi každý týden. S manželem jsme oba panelákové děti. Já vyrůstala se dvěma bratry. Nebylo to na škodu, doteď spolu dobře vycházíme.“

Tiché dotyky

Základ v dětském pokoji nechali rodiče neutrální stejně jako v celém domě a přidali barevné doplňky, které se dají časem vyměnit. Židle vybrali plastové.

Pavel podniká ve stavebnictví, tudíž pohlídal, aby dům byl moderní i po technické stránce: přál si okna s trojskly, lepší izolaci ploché střechy, trval na kvalitním plynovém kotli.

„Oba jsme rádi doma, zároveň však rádi cestujeme. Na svatební cestu jsme odjeli do New Yorku, máme připravenou fotku, kterou pověsíme místo plakátu. V chodbě máme totiž plakáty z míst, kde se nám líbilo nejvíc,“ říká Simona, která studovala mezinárodní obchod, sociologii a antropologii a téměř sedm let žila v Austrálii. Odtud přivezla jednu z inspirací, osvědčil se jí přírodní sisalový koberec, proto jej pořídila domů na schodiště.

Manželé počítají s tím, že v sezoně bude zahrada součástí interiéru, v plánu je proto venkovní spa se slanou vodou.

Okna v antracitově černých rámech zastiňují plisé rolety, žádné závěsy či záclony. „Líbí se nám jen jemné dotyky materiálů. Tyto rolety jsou funkční, ale lehké, snadno se ovládají, nechtěli jsme hlučné těžké rolety. Trochu lituji, že jsme koupili hlučnější digestoř. Teď vím, že se vyplatí hlídat decibely, zejména když máte doma klimatizaci. V obývacím pokoji aspoň tlumí zvuky látkové panely na stěnách,“ radí Simona.

Perly, beton a světlo

Oproti projektu nechali manželé odstranit plné křídlo mezi obývacím pokojem a chodbou. Nahradily je skleněné dveře vyrobené na zakázku. Přízemí se víc prosvětlilo a propojilo se zahradou.

Knihovnu do obývacího pokoje vyrobil truhlář, koberec je z pravé kůže. Nevšedním řešením je umístění stolní designové lampy na stěně.

V domě jsou převážně typové laminátové dveře značky Sapeli, všechny z řady Elegant se skrytým kováním a v dekoru bílá perla. Stejný model s přidanou protipožární funkcí je i v garáži. Neutrální odstín je podle majitelů ideální, neomezí totiž další zařizování. V ložnici dveře splývají se stěnou, na povrchu je nalepená identická tapeta a designové kliky českého výrobce M&T mají rukojeť umožňující vložení různých materiálů.

Že interiér není tuctový, zjistíte, jakmile se v obývacím pokoji podíváte na strop. Nemá totiž podhled, respektive betonové panely zůstaly v syrové podobě obnažené a jen ošetřené penetrací.

„Kombinace betonu a dřeva nám vyhovuje. Ale dřevěné podlahy jsem se bála, děti pořád něco vylévají. Nakonec jsme se rozhodli pro vinyl v dekoru dřeva. Kromě koupelen je ve všech místnostech, je příjemný i na došlap,“ vysvětluje Simona.

Manželé hledali inspiraci pro nový domov také na Pinterestu. Zaujalo je nasvícení pomocí LED. Designové osvětlení, stolní, nástěnné i závěsné lampy, kompletně pořídili v obchodě Artemide. „Koupelna nemá okno, jen stropní světlovod. Jeden jsme přidali i do chodby. Pořídili bychom jich víc, ale museli jsme přece jenom hlídat rozpočet,“ dodávají manželé.

Na přání majitelů není spuštěna diskuse.