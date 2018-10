Pražský výběr. Navštivte osm architektonických skvostů první republiky

Tyršův dům, Újezd 40, Praha 1

Českoslovenští vlastenci pozvedli někdejší reprezentativní sídlo Michnů z Vacínova doslova z ruin. Zdevastovaný barokní areál prodalo město v roce 1921 Československé obci sokolské.

Ta vypsala na jeho rekonstrukci a dostavbu architektonickou soutěž. Zvítězil architekt František Krásný, žák Otto Wagnera a představitel secesního proudu. Podařilo se mu citlivě zrestaurovat historický palác i navrhnout nový objekt s velkou tělocvičnou zdobenou reliéfy se sokolskou tematikou.

Do dostavby umístil kuchyň, jídelnu, výstavní síň, ubytovací prostory, do suterénu dokonce dvacet metrů dlouhý a v Praze nejstarší plavecký bazén. Zahradu a dvůr proměnil v lehkoatletické cvičiště. Slavnostního otevření Tyršova domu v roce 1925 (areál se jmenuje po spoluzakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi) se zúčastnil prezident T. G. Masaryk.

Zajímavosti: Renesanční letohrádek nechal postavit v 16. století hrabě Jan Vchynský v místě sadů a vinic. Dnešní název nese po císařském úředníku Pavlu Michnovi z Vacínova, který z něj vytvořil honosný palác. Ten přešel v roce 1767 do majetku státní správy a ta v něm zřídila vojenskou zbrojnici. Sto padesát let pak objekt chátral, koncem první světové války spadl do kategorie ruina.