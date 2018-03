Na začátku se zdálo být vše v pořádku. Byt v Mariánských Lázních jsme našli přes realitní kancelář. Byl pěkný a my (já a moji rodiče) se ihned nastěhovali. Vše na přání majitele zařizovala realitní makléřka. Bylo nám řečeno, že když si byt vymalujeme a vyhodíme věci, které nebudeme chtít, tak po nás nebude chtít vratnou kauci. A smlouvu podepíšeme, až bude majitel v Mariánských Lázních, protože je velice pracovně vytížen.

Každý, kdo se někdy stěhoval, nám dá jistě za pravdu, že je to strašný chaos. Ještě jsme nestačili ani všechny věci vybalit a vše uklidit, když majitel udělal „přepadovku“ a bez předchozího ohlášení nás navštívil.

Jakmile se dozvěděl, že jsme se řídili tím, co nám bylo řečeno, a pro nás nepotřebné věci vyhodili, začal sprostě nadávat a kopl nám do vlastní už sestavené obývací stěny, až u ní rozbil dveře. Poté třískl dveřmi a s dalšími nadávkami odešel.

Nechtěli jsme s ním mít problém, a proto jsme vše, co se ještě dalo vrátit, poctivě vrátili a ještě se mu omluvili a chtěli se dohodnout na přijatelné finanční náhradě za způsobenou škodu. Na to nám oznámil, že si to ještě rozmyslí.

O několik dní později nás však navštívila realitní makléřka s tím, že majitel nás vyhodil, protože nás nadále v bytě nechce. Přinesla nám i vytištěný e-mail, který jí poslal, kde píše: byt nyní obývají nepřizpůsobiví lidé nízké inteligence se sklony ke kriminální činnosti.

Hledání jiného bytu tedy začalo nanovo. Asi o týden později se mamce majitel ozval, že si to s vyhazovem rozmyslel a podepíše s námi smlouvu do března. Ani za několik dní se však neukázal.

Nakonec jsme našli jiný byt opět v Mariánských Lázních a začali jsme s balením. O víkendu, když byl táta na školení a já s mámou jsme byly doma samy, jí zavolal majitel znovu, jestli jsme doma, že prý přijde s nějakými lidmi na měření kvůli zateplení bytu.

Do čtvrt hodiny od zavolání se opravdu dostavil i se dvěma lidmi, kteří si byt prohlédli a řekli, že všechno živé musí okamžitě z bytu pryč, protože kvůli nebezpečné plísni se musí provést sanace, která zabere dvě hodiny.

Obě jsme tedy na chodbu odnesly naše domácí mazlíčky, jimiž jsou králík a dvě andulky, i všechny květiny, vzaly jsme nejnutnější věci a po předání jediných klíčů od bytu, na tom pan majitel trval, jsme se přesunuly do nového bytu, do kterého jsme se všichni měli v následujících dnech stěhovat.

Za hodinu však majitel volal znovu, že prý přístroje v bytě odhalily přítomnost život ohrožující bakterie a už se nesmíme vrátit. Na dotaz, co máme tedy dělat, když v bytě máme nábytek, potraviny, důležité dokumenty a osobní věci, nám majitel řekl, že nemá čas, a zavěsil.

Další den jsme se pokoušeli s majitelem spojit. Jediné, čeho jsme dosáhli, byla SMS, kde psal, že nás nezná, neví, co po něm chceme, a že jediné, co nám může říct, je, že před domem u popelnic jsou nějaké cizí věci. Ihned jsme vše jeli zkontrolovat a zjistili jsme, že více jak polovina našeho majetku, včetně nábytku, chybí a majitel není k zastižení.

Odvezli jsme tedy to, co jsme našli, a jeli vše nahlásit na policii. Ta nám však bohužel neuměla pomoci, protože je to dle nich pouze občansko-právní spor. Co máme dělat, abychom se k svému majetku dostali?

Na dotaz čtenářky odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Jakub Hrbáč, certifikovaný ISO makléř RE/MAX Plus 2

Čtenářce bych doporučil vždy uzavírat písemnou nájemní smlouvu. Do ní zakomponovat základní parametry jako smluvní strany, popis bytu, trvání doby nájmu, cena a její zálohy, výše kauce, co je a není součástí bytu.

Dalším krokem je předávací protokol, kde napíše stavy měřičů a současné vybavení bytu, které tam majitel chce ponechat. Právě proto, aby nedošlo k případným nedorozuměním.

Majitel nemůže svévolně vystěhovat nájemce z bytu, i když neplatí nájem či obývá byt neoprávněně. Musí vždy vyčkat na rozhodnutí soudu či exekutora. Argumenty s plísní a bakteriemi chápu pouze jako záminku, aby rodinu dostal z bytu pryč a nemusel s nimi dál nic řešit.

Chování majitele je určitě hodně za hranou běžných mravů. Nicméně ponaučením pro příště je vždy mít písemné smlouvy a nespoléhat pouze na ústní dohody.

Markétka Němcová, AK Němcová

Současná právní úprava nájmu bytu uvedená v § 2235 a násl. občanského zákoníku poskytuje nájemci jako slabší straně nájemního vztahu silnou ochranu před libovůlí pronajímatele.

Například jsou přesně vymezeny důvody, pro které může být nájem ze strany pronajímatele vypovězen. Například jde o odsouzení za úmyslný trestný čin nájemce vůči pronajímateli, ostatním nájemcům nebo jejich majetku, nutnost vyklizení bytového prostoru z důvodu veřejného zájmu a obdobně závažné důvody.

Hrubým porušením povinností nájemce jsou i situace, kdy nájemce obtěžuje ostatní nájemníky nadměrným hlukem, pachem či neadekvátním chovem zvířat, slovní útoky vůči ostatním nájemcům nebo provádění podstatných změn v bytě bez souhlasu pronajímatele.

Relativně nebezpečným se může jevit ustanovení § 2288 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku, jež umožňuje pronajímateli vypovědět nájem v případě, je-li tu jiný, obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. Pod uvedené ustanovení si totiž občas pronajímatelé přiřazují opravy bytu či celého bytového domu, kdy je byt dočasně neobyvatelný.

K uvedenému je vhodné zmínit ustanovení § 2259 občanského zákoníku, jež uvádí, že nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě přestavbu nebo jinou změnu, jen pokud nesníží hodnotu bydlení nebo pokud ji pronajímatel provádí na příkaz orgánu veřejné moci. V ostatních případech lze změnu provést jen se souhlasem nájemce.

Dále například není možné, aby pronajímatel nájemci bez řádného důvodu zakázal v bytě chovat zvíře, toto právo je nájemci přiznáno ustanovením § 2258 občanského zákoníku. Takovýto chov zvířete však nesmí působit pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě.

Pokud se nájemce odmítá vystěhovat z bytu či domu po skončení nájmu, nelze jej svémocně vystěhovat. Takové jednání by naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu porušování domovní svobody. Pronajímatel nejprve musí mít pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bude nájemci nařízeno byt či dům vyklidit. Vyklizení však i poté musí proběhnout jedině cestou soudního výkonu rozhodnutí či exekuce.

Ustanovení § 2237 občanského zákoníku stanovuje pro nájemní smlouvu písemnou formu, avšak pronajímatel nemá právo nájemci namítnout neplatnost smlouvy z důvodu, že nebyla sepsána v této formě. Přesto však pro případ, že mezi nájemcem a pronajímatelem dojde ke sporu, není vhodné se bezmezně spoléhat pouze na sliby a poctivost druhé strany. Důkazní břemeno totiž může spočívat na straně nájemce a ten se tak bez řádné písemně uzavřené nájemní smlouvy může stát téměř bezbranným. Z tohoto důvodu je vždy vhodnější být při vstupování do nájemního vztahu opatrný a upravit si jej písemnou nájemní smlouvu.

Před uzavřením této smlouvy se vždy nejprve ujistěte, že pronajímatel je opravdu vlastníkem pronajímaného bytu. Tato skutečnost se dá doložit výpisem z katastru nemovitostí (do katastru je možné nahlédnout i online z webových stránek www.cuzk.cz).

Dále si ověřte, že má nájemní smlouva všechny důležité náležitosti. Kromě označení smluvních stran se jedná o přesné určení pronajímaného bytu včetně jeho veškerého příslušenství, určení výše nájemného a úhrad poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. Pokud není možné stanovit úhrady přesnou částkou, vždy trvejte na tom, aby byl určen alespoň způsob jejich výpočtu. Při uzavření smlouvy po vás může pronajímatel dále požadovat, abyste složili peněžitou jistotu, která bude vrácena až po skončení nájmu. V rámci ochrany je opět vhodné požadovat, aby její výše i způsob zaplacení byly výslovně stanoveny ve smlouvě. V neposlední řadě si také zkontrolujte, jestli ve smlouvě není stanovena nečekaná pokuta za případné porušení smluvních povinností.

Na prvním místě je tedy vždy uzavření řádné písemné smlouvy. Jistě je v zájmu všech nájemců, ale i pronajímatelů, aby předešli skrytým rizikům ještě před jejich vznikem. Proto je vhodné nechat si své vztahy profesionálně upravit a v případě pochyb raději oslovit advokáta.