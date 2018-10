Bydlení v pronajatém bytě: mladá výtvarnice ho upravila po svém

Byt vyzařuje velmi pozitivní energii. Vypadá, že už jste v něm plně zabydlená. Odkdy tady žijete?

Nastěhovali jsme se sem minulý podzim, počátkem listopadu.

Jakou cestou jste se musela vydat, abyste se k němu dostala?

Byt patří mé kamarádce. Dostali jsme se k němu po strastiplném hledání pronájmu, který by nám s přítelem vyhovoval.

Proč jste si vybrala právě tento byt, co vás na něm oslovilo?

V době, kdy jsme ho objevili, jsme již byli trochu zoufalí. Zdálo se mi, že v Bratislavě neexistuje žádný pěkný pronájem za přiměřenou cenu. Buď byly šíleně předražené, nebo šíleně zařízené. Když mi kamarádka začala vyprávět o bytě, který plánuje pronajímat, stačila tři slova: prostorný, prosvětlený, s dobrou energií. A já jsem věděla, že jsme jej konečně našli.

Čím vás tak velice zaujal a nadchnul?

Potenciálem, který v sobě skrýval. Pronajatý byt nemusí být na první pohled dokonalý. Stačí, když má ty správné parametry, se kterými se dá dále pracovat. Pro mě jsou to poloha, rozložení pokojů, a protože pracuji jako ilustrátorka, i dostatek denního světla. Pokud je toto vše splněno, má duše přede blahem.

Jak dlouho trvalo, než jste ho dostala do takové podoby?

Musím říct, že jsem se s ním „bavila“ poměrně dlouho. Vlastně stále je co dolaďovat. První dva týdny po nastěhování jsem vůbec nedokázala pracovat. Od rána do večera jsem chodila po pokojích, přemisťovala věci, vyměňovala obrazy, přenášela květiny, pozorovala předměty, které se mi na aktuálním místě jaksi nezdály… Říkala jsem si: „Ty jsi buď neobjevený bytový designér, nebo čistý blázen.“

Co s odstupem času hodnotíte jako nejtěžší? Co vám dalo nejvíce práce?

Pro mě nebylo až tak těžké představit si, jak ho chci mít zařízený. Nejtěžší bylo smířit se s tím, že to nebude přesně takové, jaké to vidím v hlavě. Že ten pěkný stůl musím jít ještě koupit, poličku navrtat, růžovou deku nejprve objevit v obchodě...

Co vás v bydlení a zařizování nejvíce inspiruje?

Protože pracuji z domova, při zařizování prostoru dbám, abych se v něm dobře cítila, aby mě podvědomě inspiroval. Potřebuji v něm fungovat celý den, aniž by mě omrzel. Proto prostor ráda člením na odpočinkovou, pracovní a volnočasovou část.

Jednu z pokojů třípokojového bytu v Ružinově vyhradila mladá umělkyně ateliéru.

Se samotným zařizováním je to jako s kreslením. Vím například, že v obývacím pokoji chci šedý gauč a knihovnu, to je cosi jako základní kresba. K ní postupně „dokresluji“ ostatní doplňky. Dolaďuji je na základě barevnosti, velikosti, tvaru, funkčnosti. Je to velmi zajímavý proces. Nedá se na něm nic přeskočit ani urychlit. Někdy trpělivě čekám i celé týdny, dokud nepřijdu na to, kde má stát byť malý kovový svícen.

Je nějaké místo v bytě, na které jste obzvlášť pyšná?

Ani ne tak pyšná, jsem hrdá na to, že se mi dosud do každého pronájmu podařilo exportovat esenci svého dětského pokoje. Nevím, jak to dělám, ale můj byt asi nikdy nebude vypadat docela dospělácky, ale baví mě to. Těší mě, že je ve mně stále kousek bytosti, kterou jsem byla v deseti letech.

Stěny v celém bytě jsou ozdobeny obrázky vlastní tvorby Tiny Minorové.

Máte v bytě i nějaké své oblíbené místo?

Protože je náš byt rozčleněn na menší zóny, v každé z nich dělám nejraději něco jiného. Ve žlutém křesle nejraději snídám, přemýšlím a čtu. Za stolem v ateliéru nejraději tvořím, pracuji a sním. Gauč v obývacím pokoji umí být reprezentativní místo pro návštěvy, ale během filmových maratonů se mění na obrovské letiště se spoustou polštářů a drobků.

Balkon a lodžii jsme ještě nestihli vyzkoušet, ale když je na jaře přepneme na letní „mód“, myslím, že oželím své oblíbené křeslo a s radostí se nasnídám na čerstvém vzduchu.

A na závěr ještě otázka. Kolik lidí tady bydlí?

Bydlím tu s přítelem. Ale občas mám pocit, že i s dalšími třemi sousedy, protože stěny jsou velmi tenké.

Pár slov o bytě Třípokojový byt v bratislavské části Ružinov prošel před stěhováním větší rekonstrukcí. Zachovalo se v něm však několik původních prvků, jako například dřevěná parketová podlaha, vchodové dveře se zajímavým dřevěným obložením, úložný prostor na chodbě za závěsem, ozdobné rohy pokojů apod. Dům, kde si Tina byt pronajala, patří ke starším stavbám v Ružinově, je z období, kdy byly byty ještě řešeny velkoryseji než současné novostavby pro mladé lidi. Vidíme to především na prostorných pokojích s vysokými stropy, široké chodbě nebo na velké lodžii.

