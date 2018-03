Dříve ustájení koní v Praze. Dnes skvěle opravený sen mladého muže

Pracovat, přijímat návštěvy a občas přenocovat, to byly požadavky pro architekta Jana Beka od mladého muže, který se usadil v Praze v dvoupodlažním prostoru. Ten sloužil koncem 19. století k ustájení koní. „Hned jsem věděl, že to je to pravé místo, kde bych rád pracoval a trávil čas,“ říká majitel.