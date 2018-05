Proměna bytu 3+1 po 10 letech: rozzářily jej barvy ve stylu pop-artu

Než se rozhodl pořídit si vlastní byd­lení, žil Marián s manželkou a sy­nem v pronájmu na pomezí Vinohrad a Žižkova. Při sledování různých developerských projektů objevili v nabídce dům na severním okraji Prahy a v roce 2006 si zde koupili byt 3+1 s účelně rozvrženou dispozicí.

Z dlouhé chodby vedou dveře do kou­pelny, na WC, do ložnice, dětského pokoje i do obytné kuchyně.

Nová etapa

Asi po deseti letech se manželé rozhod­li pro kompletní rekonstrukci. Oslovili nakonec pět architektů a designérů a po několika konzultacích si vybrali zkušenou interiérovou designérku Gabrielu Hámovou ze studia Design Friendly, s níž si hned padli do noty. Zaujaly je její předchozí realizace interiérů a také její osobní přístup ke zvykům a potřebám rodiny.

Následovala řa­da rozhovorů o zvyklostech a záli­bách všech členů rodiny a na základě toho­to povídání Gabriela vytvořila vizuali­zace nové dispozice. Rekonstrukční práce začaly loni po Velikonocích a musely probíhat za běžného provo­zu domácnosti.

V první etapě došlo na proměnu chodby, dětského pokoje a ložnice, kterou bylo potřeba oddělit od koupelny souseda příčkou s hlukovou izolací. Pokračovalo se vybudováním praktické průchozí šatny a regálu po délce chodby. V další fázi přišel na řadu obývací pokoj s kuchyní.

Kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem

„Kuchyň se pro mě stala největší výzvou. Linka byla krátká a celému obýváku vévodila velká sedačka, kterou si majitelé přáli zachovat. Nakonec se jí ale vzdali,“ vzpomíná dnes s úsměvem designérka.

Nové rozvržení místnosti je účelnější a přitom působí vzdušně, takže jsou majitelé s výsledkem nadmíru spo­kojeni. Linka má nyní tvar L a uzavírá ji sloup s vestavnou troubou, lednička se vešla do niky za rohem. Gabriela použila na stěnu skleněný obklad lacobel a na pracovní desku s integrovaným dřezem umělý kámen staron.

V originální grafice od Gabriely Hámové se objevuje vzor šedé tapety s hortenzií. Tento motiv se opakuje na stěně i na polštářcích.

Další zajímavý nápad představuje barový pult z jedné strany podepřený kovovou podnoží a z druhé domácí vinotékou, kterou tak Gabriela začlenila do jídelního koutu. Ke sledování televize slouží nová rohová sedačka, na stěně proti ní visí vitrína s broušeným sklem, které Marián sbírá.

Designérka použila novou dubovou plovoucí podlahu, celá místnost je laděna do odstínů šedé, modré a tyrkysové barvy.

Pokoj pro mladého sportovce

Dvanáctiletý syn je nadějným hráčem florbalu. Kromě sportu ho jako všech­ny v jeho věku baví počítače a snad jsou v tom i geny, protože jeho otec pracuje jako IT specialista. Pokud syn není na tréninku, tráví spoustu času ve svém pokoji, a tak rozvržení ná­bytku věnovala designérka velkou péči.

Postel nechala od pracovního koutu oddělit vysokým regálem, kde je místo na knížky i oblíbené foto­gra­fie. Nad lůžko použila dřevěné oblo­žení z masivní borovice a pamatovala i na dostatek úložných prostor.

Byt není nijak velký, ale díky novému uspořádání se povedlo každý kousek místa účelně využít a vytvořit pří­jemné bydlení pro aktivní rodinu. „Ještě nás čeká předělat koupelnu, ale teď si rádi od budování oddechneme,“ prozrazuje sympatický majitel bytu plány do budoucna za tichého sou­hlasu černé fenky, která je miláčkem rodiny.

Regál má dole úložný prostor a nahoře police na knížky i na vystavení fotografií sportovních idolů nadějného mladého florbalisty.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.