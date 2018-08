Ani nákladná rekonstrukce malý byt nezvětší. Někdy je lepší stěhování

To je i případ mladé rodiny s dvěma dětmi, která bydlí v bytě 2+1 o rozloze přibližně 57 m2 v cihlové zástavbě. „Máme dvě malé děti, tři a půl a půl roku, takže zatím spíme všichni v jedné ložnici. Rozložení nábytku v bytě řešíme podobně jako při hře Tetris, neboli neustále skládáme a otáčíme,“ napsala čtenářka Bára.

Vstupní chodba je úzká, má však možnost přímého větrání.

A její představa po změně? „Až budeme dětem zařizovat pokoj, tak bude nutné řešit, kde budeme spát my, dospělí. Myslíme si, že účelnějším rozdělením prostoru chodby by mohl vzniknout prostor pro změnu dispozice bytu z 2+1 na 3+1 nebo 3+kk.“

Od změny dispozice si slibuje hlavně vznik samostatné ložnice, klidně i miniaturní. „Budoucí kuchyň chceme vybavit lednicí, troubou, varnou deskou, mikrovlnou troubou, myčkou a požadujeme místo na uskladnění surovin. Jídelní stůl v kuchyni není nutností, pokud bude v obývacím pokoji. V koupelně bychom chtěli pračku a sušičku, raději dva samostatné spotřebiče,“ doplňuje své požadavky Bára.

Několik variant připravil Ing. arch. Hynek Maňák ze studia Maniac Interier. „Jde o častý požadavek, jehož řešení však bývá reálné jen někdy. Velmi záleží na konkrétní dispozici bytu a navazujících stavebních okolnostech, situování odpadů, možnost probourání otvorů v nosných stěnách či pozice komínových průduchů v nosných stěnách,“ upozorňuje architekt Maňák.

Varianta A

Zmenšením koupelny se rozšířila přístupová chodba do obývacího pokoje. V ní je „průchozí“ kuchyň s chladničkou, myčkou se šířkou 45 cm, troubou a pračkou. Kotel byl přemístěný z původní kuchyně (kde vznikla ložnice pro rodiče) do nové. Obývací pokoj zůstal na svém místě, děti mohou obývat samostatný pokoj.

Varianta B

„V nosné stěně je žlutě označený vybouraný průchod ze vstupní chodby do nově vytvořené chodbičky, která vznikla zmenšením pokoje pro děti postavením nových příček (červené) a průchodu v nenosné příčce do obývacího pokoje,“ popisuje Hynek Maňák. Ložnice rodičů umístil opět do původní kuchyně.

Malá kuchyňka je v nice vytvořené ze zbývající části původní chodby, vejde se do ní základní vybavení, tedy varná deska s troubou, myčka se šířkou 45 cm, dřez a mikrovlnka.

Chladnička musela být umístěna už do prostoru obývacího pokoje, stejně jako odkladní skříňka s případnými kuchyňskými malými spotřebiči. Kotel se opět přemístil do prostoru kuchyňky. Kuchyňská nika může být se vstupní chodbou propojena opticky.

Varianta C

Princip řešení je obdobný jako u předchozí varianty. Kuchyňská nika je od vstupní chodby oddělena zdí. V ložnici byla změněna pozice lůžka, to platí také o sedačce a televizoru v obývacím pokoji.

„Prezentované varianty dispozičního řešení nabízí pouze malé kuchyňské niky. Je na posouzení rodiny, jaké má nároky na vaření a velikost kuchyně. Pro někoho může být kuchyňská nika se základním vybavením dostačující, pro jiného ne. Je také na posouzení rodiny, jak dlouhou dobu hodlá v tomto bytě bydlet, zda má šanci na změnu, dodává architekt Maňák.

Varianta D

V této variantě je kuchyně zřízena v původní chodbě s možností osvětlení a větrání oknem. Koupelna je zmenšena pro umístění sprchy 90×90 cm a umyvadla, je průchozí do WC odděleného dveřmi.

Varianta E

Kotel byl přemístěn do rozšíření chodby. Jako v předchozích variantách je z původní kuchyně ložnice, obývací pokoj s jídelnou je v průchozím pokoji, děti mají samostatný pokoj.

Princip obdobný jako u předchozí varianty. Koupelna byla zmenšena, našel se v ní prostor pro úspornou vanu a umyvadlo, je propojena s WC.

Všechny prezentované varianty vyžadují určitou míru stavebních úprav. Vedle nemalé finanční částky je navíc nutné také zohlednit nepříjemné období stavební činnosti, během níž bude patrně třeba (i s ohledem na věk dětí) bydlet jinde. Ani jedna z prezentovaných variant přitom nepřináší uspokojivé řešení.

Na druhé straně z fotodokumentace je patrné, že byt je v dobrém technickém stavu, má patrně zrepasované parkety, poměrně nové a kultivované WC i koupelnu.

Na zváženou proto je, zda neprověřit možnost výměny s doplatkem za další místnost (nebo prodej a koupi jiného bytu) než investovat do nákladné rekonstrukce s nepřesvědčivým přínosem, metry čtvereční prostě nepřibudou.

I když majitelé nebydlí ve velkém městě, takže nabídka bytů zde bude patrně menší, šlo by o řešení, které by pomohlo rodině na řadu let dopředu. Možná by tento byt mohl oslovit třeba i starší manžele, pro něž je údržba domku už nad jejich síly a zde by měli již určité pohodlí.

