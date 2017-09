Moderní a luxusní vily. Jaké zajímavé nemovitosti jsou v Česku na prodej

1. Na Hvězdárně, Praha 5 - Velká Chuchle

Projekt Vily Chuchle nabízí k prodeji domy s dispozicí 4+kk, 5+kk a 6+kk, s obytnou plochou od 184 do 346 metrů čtverečních. Parcely jsou velké od 435 do 1 682 metrů čtverečních.

Ceny rodinných vil začínají od 7,3 milionu korun, ceny pozemků od 6,8 milionu korun.

Bydlení je možné jednogenerační i vícegenerační. Velký důraz je kladený na soukromé zóny jednotlivých domů a dostatečný prostor pro terasy. Každá vila má velkorysou zahradu.

Za architektonickým řešením projektu stojí renomovaný ateliér A69 - architekti, pod vedením architekta Borise Redčenkova. Parcely jsou včetně vybudovaných společných komunikací a veškeré infrastruktury. Více zde.

2. Pod Vodojemem, Roztoky, okres Rakovník

Vila s dispozicí 7+1 je na prodej za 21 milionů korun. Stojí na parcele o rozloze 1 222 metrů čtverečních, obytná plocha je 374 metrů čtverečních.

Vila má dvě podlaží. Vstupní hala pokračuje do prostorného obývacího pokoje s krbem, propojeného s halou, jídelnou a prostornou kuchyní. Na tomto podlaží je rovněž technické a hospodářské zázemí domu a garáž. Dále navazuje relaxační prostor s finskou saunou.

V druhém podlaží je ložnice s vlastní koupelnou, šatny a přístup na terasu, obývací část propojující další ložnice a pracovny. Na pozemku je k dispozici vyhřívaný bazén se slanou vodou. K vile je možné dokoupit sousední pozemek o výměře 600 metrů čtverečních. Více zde.

3. Praha 9 - Klánovice, Kuchařská

Developerský projekt nabízí moderní vily obklopené zelení za 24,9 milionu korun. Každá má prostorný obývací pokoj s přímým vstupem do zahrady, který je propojený s jídelnou a praktickou kuchyní, v patře se nachází tři ložnice.

Velkou výhodnou domu jsou tři samostatné koupelny. Velkorysá dispozice zajišťuje také dostatek místností s úložným prostorem a navíc pracovnu/pokoj pro hosty.

Architektura domu klade zvýšený důraz na ekologické šetrné řešení. Několik teras zajistí svým obyvatelům skutečné propojení s přírodou. Vily jsou ve výstavbě, takže jsou možné individuální změny podle požadavků klientů. Parcely jsou velké 744 metrů čtverečních, užitná plocha má 198 metrů čtverečních, z toho terasy měří 48 metrů čtverečních. Více zde.

4. Vysoký Újezd, okres Beroun

Vila na pozemku o ploše 1 900 metrů čtverečních je na prodej za 14,9 milionu korun. Nemovitost má užitnou plochu 250 metrů čtverečních a stojí v těsném sousedství golfového hřiště.

Novostavba rodinného domu má tři ložnice v podkroví, prostorný obývací pokoj s výstupem na terasu a zahradu a ve sníženém přízemí dvougaráž. U domu je venkovní bazén.

Inteligentní domácnost řídí vytápění, osvětlení, žaluzie, vrata, zavlažování atd. Vše lze dálkově ovládat přes telefon.

Ve vile je připravený k dokončení kamerový bezpečnostní systém. K dispozici je finská sauna a kompletně instalovaná datová síť. Na pozemku je vlastní studna s užitkovou vodou. Více zde.

5. Praha 5 - Slivenec

Moderní dům s panoramatickými okny a skleněnou střechou byl postavený v roce 2008. Stojí na pozemku o rozloze 567 metrů čtverečních a má užitnou plochu 750 metrů čtverečních.

Ve vile je velkorysý obývací pokoj s jídelním koutem a kuchyní, prostorné ložnice, domácí kino, koupelny, toalety, wellness se saunou, kulečníková herna, posilovna, garáž pro dvě auta, plus stání pro další tři.

Stavba má dvě terasy, jednu na zahradě pro grilování, druhou na střeše s vířivkou a posezením.

Z terasy je krásný a nerušený výhled na okolní krajinu. Vytápění a ohřev vody zajišťuje tepelné čerpadlo. Celý objekt je zabezpečený kamerovým systémem, zahrada má automatické zavlažování. Nemovitost je možné koupit včetně vybavení. Více zde.

6. Na Kamenné Hrázi, Drahelčice, okres Praha-západ

Vila s užitnou plochou 244 metrů čtverečních je na prodej za 14,9 milionu korun. Dům má vyhřívaný bazén s protiproudem, vířivku, saunu, střešní terasu a udržovanou zahradu.

V přízemí je vstupní hala s vestavěnými skříněmi, sauna, posilovna, koupelna, zázemí pro pračku, sušičku a úklid.

Jídelní kout s kuchyňskou linkou se nachází na vyvýšeném stupínku, s pohledem do obývacího prostoru a na zahradu.

Po točitém, dřevěném schodišti se vstupuje do prvního patra, kde jsou dvě ložnice s koupelnami, obývací pokoj, šatna a balkon. Pozemek je velký 801 metrů čtverečních. Více zde.

7. Mokrá, Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

Dvoupatrová vila stojící na samotě je na prodej za 11,5 milionu korun. Nemovitost má pozemek velký 2 866 metrů čtverečních a obytnou plochu 427 metrů čtverečních.

V roce 2006 byl kompletně přestavěn a zrekonstruován. V přízemí je vstupní hala, která spojuje obytné přízemí, technické zázemí a relaxační část.

Byt v přízemí má velký kuchyňský blok, jídelnu, obývací prostor s krbem v zadní častí kancelář, WC a komoru. Na severní straně domu je technická místnost s dílnou, kotelna, dva sklepy a přístřešek pro uskladnění dřeva.

Východní strana vily patří klidové zóně, kde je sauna, bazén s tepelným čerpadlem a protiproudem, terasa a okrasná zahrada s příjemnými místy k relaxaci.

V prvním a druhém patře jsou další tři byty se samostatným vchodem z hlavního schodiště. Byty mají terasy a dostatek úložného prostoru. Z celého domu jsou výhledy do okolní krajiny. Vytápění zajišťuje nové tepelné čerpadlo a krb v přízemí. Více zde.

8. Praha 7 - Troja

Vila se třemi bytovými jednotkami je na prodej za 45 milionu korun. Pozemek má rozlohu 1 352 metrů čtverečních a celková obytná plocha je 597 metrů čtverečních.

Dva menší byty o dispozicích 2+kk v prvním nadzemním podlaží mají vlastní samostatné vchody a mohou být buď spojené s hlavní obytnou částí, nebo odděleny a využívány nezávisle.

V levém křídle druhého nadzemního podlaží je rozlehlý obývací pokoj s kuchyní, jídelnou a krbovou místností, zatímco v pravém křídle se nachází menší obývací pokoj, pokoj pro hosty a pracovna.

Hlavní ložnice a dva dětské pokoje jsou ve třetím podlaží. V domě je celkem sedm koupelen a několik šaten.

Vila s výhledem na Vltavu byl navržený pro větší rodinu tak, aby měl každý maximální prostor sám pro sebe a zároveň mnoho příležitostí trávit čas spolu například ve velkém salónu s krbovou místností, bazénu či sauně.

Vila z roku 2013 je zkolaudována ve stavu shell and core (základní úprava bez rozsáhlejších zásahů do vzhledu, bez finálních úprav) s dřevěnými okenicemi, několika terasami a prostornou garáží pro tři vozy. Třída energetické náročnosti je C. Více zde.

Článek je připravený ve spolupráci s realitním portálem Reality.iDNES.cz.