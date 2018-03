Renesanční zámek vznikl přestavbou gotické tvrze v 16. století do renesanční podoby. Po roce 1673 proběhla další, ale menší barokní přestavba. Objekt tvoří čtyři křídla do výše dvou a tří pater postavená okolo obdélného dvora.

Budovu doplňuje hranolovitá věž, nádvoří je lemováno pilířovými arkádami směrem do dvora v západním a jižním křídle. Přízemní místnosti a některé prostory v prvním patře jsou zaklenuté hřebínkovými nebo valenými klenbami s lunetami. V interiéru věže a prvního patra jihozápadního nároží se dochovaly fragmenty renesančních maleb. Zámek zpočátku sloužil jako sídlo chotěšovských premonstrátek. Poté byl prodán Osvaldovi Zejdlicovi ze Šenfeldu. Šenfeldové tvrz přestavěli do nynější zámecké dispozice. Po bitvě na Bílé hoře byl zámek zkonfiskován pro účast tohoto rodu na českém stavovském povstání. Do svého majetku pak zámek získala rodina Lobkowiczů, kteří na něm provedli pouze nevýznamné stavební úpravy. Objekt sloužil mimo jiné jako sídlo panských úřadů a později také jako depozitář Zemědělského muzea v Praze. V posledních letech bylo do údržby zámku investováno více než 10 milionů korun, a to do kompletní rekonstrukce střechy, která byla dokončena v roce 2013.

Neorenesanční vila Lalotta je na prodej za 54 milionů korun. Nemovitost s rozlohou 600 metrů čtverečních stojí na pozemku velkém 2 000 metrů čtverečních.

Nemovitost je jedinečná svou architekturou, moderní citlivou kompletní rekonstrukcí podle dobových fotografií, na které se podílel i designér Bořek Šípek, skvělou dostupností do centra a také unikátní přírodní lokalitou - s vzrostlým lesem s dnes již památečními duby, potokem s kaskádovitými rybníčky a stezkami.

Vilu si nechal postavit koncem 19. století podnikatel a stavitel Hans Kropf. Po něm se stal vlastníkem Přemysl Šámal, prvorepublikový politik a kancléř Tomáše G. Masaryka i Edvarda Beneše, který se k zámečku dostal sňatkem s dcerou stavitele, akademickou malířkou a historičkou umění Pavlou Kropfovou. Vila svým zajímavým exteriérem přilákala v r. 1982 také filmaře a objevila se v prvních minutách snímku Vítr v kapse.

V domě je kuchyně s prosklenou jídelnou pod korunami stromů. V obývacím pokoji s vysokým dřevěným stropem zpříjemňuje atmosféru krb na dřevo. Díky věži, jež je součástí vily, jsou zde i místnosti s útulnými kruhovými zákoutími a výhledy do zeleně. V přízemí je s domem propojená stylová prosklená přístavba se saunou, fitness a bazénem s průchody do zahrady a na terasu s posezením a altánem. Dům je podsklepen, je zde vinotéka s klimatizací a technická sklepní místnost.

V patře jsou tři ložnice s vestavěnými skříněmi, šatna, koupelna s výhledem do zahrady a také výstup na velkou dlážděnou terasu pod korunami stromů. Ve druhém patře pod střechou je intimní otevřený prostor vhodný pro další ložnici či pracovnu, koupelna, menší pokoj s okny z věžičky a samostatný malý byt pro hospodyni.

Vila je řízena automatickým systémem pro vytápění, bazén, zavlažování zahrady. Je zabezpečena kamerovým systémem a systémem kombinovatelných čidel s napojením na pult centrální ochrany. Vytápění je plynové ústřední se zásobníky na vodu. Parkování je v garáži i na pozemku celkem pro šest aut.

Luxusní rodinná vila 6+kk s bazénem má obytnou plochu velkou 645 metrů čtverečních stojí na pozemku o rozloze 2 056 metrů čtverečních u Šáreckého údolí.

V suterénu je garáž pro tři vozy s vraty. Vede k ní vyhřívaná příjezdová cesta osazená mrákotínskou žulou. Skleněný pístový výtah propojuje dům ve všech podlažích. V suterénu je relaxační zóna - fitness, solárium a solná jeskyně. Technická část domu zahrnuje zázemí pro údržbu, technologie, sklad a prádelnu.

Do prvního nadzemního podlaží se vchází vstupní halou s výtahem. Je tu centrální schodiště, šatna s toaletou, sprchou pro domácího mazlíčka a pokoj pro hosty s koupelnou, hlavní část domu s obývacím pokojem, jídelnou a kuchyní. Podlaží je propojeno s terasou a zahradou.

Druhé nadzemní podlaží je klidovou zónou. Na ložnici navazuje koupelna s perličkovou vanou, televizí, sprchou a toaletou. Z ložnice vede soukromé schodiště do šatny. Na tomto podlaží jsou také dva dětské pokoje s šatnou a koupelnou včetně dvou sprchových koutů, toaletním stolkem a toaletou. Komunikační zónu propojuje otevřený prostor, který však může být využit i jako další místnost.

Třetí nadzemní podlaží nabízí šatnu se zabudovaným shozem prádla a studio s kosmetickým stolkem. Na patře se dále nachází žehlírna, pracovna a technické komory. V posledním čtvrtém podlaží je odpočinková zóna.

V domě jsou dubové bělené podlahy, dveře z masivu, podlahové topení a tepelná čerpadla ve variantě geotermálních vrtů. Vstupní systém do domu má skener pro otisk prstu. Dům je řízen pomocí tzv. inteligentní domácnosti. Chrání jej kamerový systém s HDD a alarmem. Místnosti jsou ozvučené, samostatně nastavitelné vč. teploty a zastínění venkovními roletami.

V domě je centrální vysavač s přímým napojením na odpadní systém. Na terase z tropického dřeva je venkovní bazén vyhřívaný tepelným čerpadlem. Terasu doplňuje letní kuchyně, sklad, toaleta, sprcha, vířivka, venkovní TV, reproduktory a markýza.

Zahradu se vzrostlými stromy a keři obsluhuje zavlažovací systém napojený na studnu. V horní části se nachází vyhlídková rovinná část se sekacím systémem, bylinková zahrádka a sezení. Měsíční náklady domu (elektřina, vodné a stočné) jsou do 15 tisíc korun.

Nadstandardní rodinný dům 4+1 má samostatnou prostornou garáž a před domem tři parkovací místa. Rozměr pozemku je 680 metrů čtverečních a zastavěná plocha má 221 metrů čtverečních.

Dům byl postavený v roce 1998 s důrazem na kvalitu použitých materiálů. V roce 2012 byl vybudován bazén, o rok později dostala nemovitost novou fasádu a výmalbu.

Podlahy jsou plovoucí dubové, eurookna dřevěná, nábytek na míru je vyrobený z masivu, dřevěné jsou i stropy. Dům hlídá alarm. Na zahradě je příjemné posezení s bazénem a krbem. Obytný prostor je možné rozšířit o půdní vestavbu.

Nová luxusní vila je na prodej za 22,9 milionu korun. Nemovitost z roku 2010 je koncipovaná jako multifunkční rodinný dům s možností rozdělení obytné plochy na tři nezávislé bytové jednotky. Ve vile je deset pokojů, velký obývák s kuchyní o rozloze 80 metrů čtverečních, technická místnost a prostorné chodby. Poslední patro je připravené pro stavbu výtahu.

Plocha pozemku je 520 metrů čtverečních, zastavěná plocha domu nabízí 150 metrů čtverečních a garáž 25 metrů čtverečních. Celková užitná plocha domu je 370 metrů čtverečních plus terasa v posledním patře velká 30 metrů čtverečních.

V přízemí je velký obývák s kuchyní, galerie, technická místnost, WC a dva pokoje (v každém pokoji je koupelna a WC). V prvním patře se nachází čtyři obytné pokoje, šatna a dvě koupelny. Ve druhém patře jsou dva velké pokoje, pracovna s výhledem na Prahu a s klimatizací a koupelnou včetně záchodu.

V celém domě byly použity materiály vysoké kvality. K vile patří také zahrada osazená dekorativními rostlinami, zahrada využívá systému automatického zavlažování. Dům má vlastní zabezpečovací zařízení.

Vila od architekta Patrika Kotase je na prodej za 55 milionů korun. Dům z roku 2007 nabízí 700 metrů čtverečních a čtyři podlaží. Suterén domu je věnovaný wellness a odpočinku (sauna, masážní zóna, biliard). Přízemí dominuje velkorysý otevřený obývací prostor s kuchyní, jídelnou a posezením u krbu. Velká garáž pro dva vozy, stání dalších tří je možné na pozemku.

V prvním patře jsou ložnice, koupelny, šatny, velký promítací kinosál a další místnosti využitelné dle přání a potřeby majitele. V nejvyšším patře se pod impozantní skleněnou střešní klenbou nachází zimní zahrada se vstupy na terasy domu.

Stavba je železobetonová, použité materiály jsou beton, sklo, kámen a hliník. Dům má nízkou energetickou náročnost, tepelné čerpadlo, 4 vrty a podlahové vytápění. Voda je z vodovodního řadu i ze studny. Cena zahrnuje projekt na instalování fotovoltaiky. Dům má kamerový systém napojený na PCO. Stavbu obklopuje udržovaná zahrada s promyšlenými zahradními prvky.

Prvorepubliková vila je na prodej za 27 milionu korun. Autorem stavby je architekt Ervín Katona. Dům stojí na rovinatém pozemku v centrální části Černošic.

Vila, která je dispozičně členěná jako 7+1, se dochovala ve velmi dobrém stavu do dnešních dnů bez přestaveb a přístaveb, takže uchovává ducha doby svého vzniku tak, jak byla navržena architektem.

Stavba je členěna do třech podlaží a půdy. V přízemí se nachází místnosti sloužící k dennímu životu - předsíň u vstupu, hala, salonek, letní obývací pokoj s panoramatickými okny, jídelna, kuchyně, spíž a WC.

V prvním patře, které je určeno pro odpočinek, jsou tři prostorné ložnice, vzájemně propojené ochozem s možností vstupu na otevřenou terasu nad obývacím pokojem, koupelna, samostatné WC, komora a chodba s vestavěnými skříněmi.

Vila je kompletně podsklepena a všechny prostory jsou v dobrém stavu, součástí suterénu je i kotelna, kde je v současnosti instalován elektrokotel a raritou je ještě dochovaný původní kotel na tuhá paliva, který se nevyužívá.

Mezivrší, Praha 4-Braník. Vila stojí na pozemku o rozloze 1 197 metrů čtverečních

Půda domu je prostorná a čistá, vzhledem ke své velikosti nabízí možnost vestavby. Vila se prodává se starožitným nábytkem a mobiliářem.

Prvorepublikový rodinný dům s komerčními prostory je na prodej za 17,9 milionu korun. Stavba prošla v roce 2006 kompletní rekonstrukcí a rozšířením o obytné podkroví. Ze zchátralého rodinného domu se pomocí architekta povedlo dům vkusně opravit s důrazem na zachování dobových prvků.

V domě jsou kanceláře a zázemí o rozloze 297 metrů čtverečních a jedna bytová jednotka velká 118 metrů čtverečních. Dům má moderní dřevěná okna na míru, renovované podlahy, unikátní malbu ve společných prostorách, vlastní plynové kotle na každém patře.

Vila 7+1 s terasou velkou 48 metrů čtverečních má obytnou plochu 550 metrů čtverečních. Dům má čtyři podlaží. V suterénu je odpočinková zóna, kde je umístěna tělocvična, vířivka, sauna, masážní sprchový kout a místnost s krbem.

V přízemí je vchod do domu a prostorná, prosluněná hala. Dále samostatná kuchyň, jídelna, obývací pokoj, uvítací salonek a zimní zahrada. V prvním patře je dětský pokoj s vlastní koupelnou, dětská pracovna (možno zřídit další plnohodnotný dětský pokoj), rodičovská ložnice, opět s vlastní koupelnou a šatnou.



Přes celé podkroví se rozkládá knihovna, jejíž rozvržení zahrnuje jak odpočinkové, tak i pracovní prostory. V domě jsou dřevěná okna, masivní dřevěné dubové podlahy a masivní dřevěné dveře, v místnostech s italskou dlažbou je i podlahové topení.

Vila stojí na pozemku o rozloze 1 197 metrů čtverečních, na jihovýchodním okraji je altán s výhledem do okolí, na severovýchodě je dvougaráž se samostatným skladem. Dům je zabezpečený alarmem a o zahradu se stará automatický zavlažovací systém.



