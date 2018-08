Rodinné domy do šesti milionů. Podívejte se, co je za Prahou na prodej

Na Vyhlídce, Vyžlovka, okres Praha-východ. Nemovitost s užitnou plochou 123 metrů čtverečních byla postavena v roce 2010 na pozemku velkém 1 320 metrů čtverečních.

Dřevostavba s dispozicí 3+kk je na prodej za 5,95 milionu korun.

Do domu se vstupuje z jižní strany hlavním vchodem do předsíně a dále do chodby se schodištěm, které vede do obytného podkroví. Součástí přízemí je technická místnost s elektrokotlem, zásobníkem na teplou vodu, centrálním vysavačem a dalšími úložnými prostory.

Ze vstupní chodby je přístupná koupelna se sprchou a WC. Poté se vstoupí do kuchyně, prostorné jídelny a obývacího pokoje. Tyto místnosti jsou propojeny se zahradou francouzskými dveřmi.

Z chodby v přízemí vede dřevěné schodiště do obytného podkroví s dvěma ložnicemi, koupelnou s vanou a WC, kterou prosvětluje jižní okno. Dále je zde komora a nízká půda.

Dům má otevřenou difúzní konstrukci. Všechna okna a francouzské dveře jsou plastové s izolačními trojskly. Stavba je napojena na elektřinu, kanalizaci a vodovod. Vytápění zajišťuje elektrokotel s napojením na teplovodní radiátory doplněné elektrickým podlahovým topením.

V obývacím pokoji je vývod do ocelového komína, který umožňuje instalaci krbových kamen. Dům stojí v nové zástavbě stranou od centra.