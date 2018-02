Omyl za 200 tisíc. Prodávající slíbil, že závady opraví, nic nedodržel

Dvaatřicetiletému Milanovi řekl o inspekci nemovitosti kolega. Jakmile našel byt, který se mu zdál vhodný, prohlídku pro jistotu objednal.

„Byt jsme kompletně prověřili. Zaměřili jsme se na povrchy stěn a podlah, zařizovací předměty, vytápění, vnitřní instalace, balkon a fasádu, nosné konstrukce, nenosné příčky a konstrukce, půdorys a výměru bytu, dveře a okna, také k bytu patřící sklep a garážové stání,“ vypočítává Tomáš Zima, hlavní inspektor společnosti Nemoinspekt.

Během prohlídky nalezli odborníci několik desítek závad. Mnoho z nich bylo spíše estetického charakteru.

„Z toho se nestřílí. Nevadí to sice užívání bytu, ale na druhou stranu: boty bych si taky nekoupil ošoupané za plnou cenu. Popraskané lakování oken, na mnoha místech uražené rohy zdí, někde stěny pomalované, což chápu, protože zde původní majitel měl dvě děti. Docela dost poškrábaná vana. Takže i všechny tyhle na první pohled drobnosti inspektor zapsal do závěrečné zprávy,“ uvádí Milan.

Kromě těchto nedostatků odhalili i vážnější závady. Velice časté jsou problémy s odtokem vody z balkonů, lodžií a teras. To se bohužel potvrdilo i v tomto případě.

Dlažba na terase měla naprosto nevyhovující spád, kvůli tomu zůstávala dešťová voda uprostřed terasy a vydláždění bylo deformované a rozpraskané. Oprava takové závady se šplhá do několika desítek tisíc korun. Navíc byly dveře v koupelně skřížené a nedaly se úplně dovřít, okno na terasu nešlo otevřít, na WC nefungovalo světlo ani odvětrávání. To jsou závady, které již omezuji užívání bytu.

Inspektoři dále zjistili, že nefunguje vestavěná myčka na nádobí. To majitel odůvodnil zacpaným sítkem. Po okamžitém vyčištění a opětovném zapnutí myčka stále nepracovala. Bude ji potřeba opravit, případně vyměnit.

„Poté, co jsem od inspektorů dostal závěrečnou zprávu s uvedením všech závad a vyčíslením nákladů na nutné opravy, docela se mi protočily panenky. Bylo to přes 200 tisíc korun. A to jsem měl původně pocit, že jde fakt jen o blbosti,“ přiznává Milan.

Následně kontaktoval majitele s informací, že i přes ne úplně příznivý posudek inspektorů má o byt stále zájem. Ale že by se chtěl domluvit na nějaké kompenzaci, nebo odstranění daných závad.

Majitel bytu byl vstřícný, vše chápal a sliboval, že se společně určitě dohodnou. Milana v tu chvíli nenapadlo, že by mohl plánovat nějakou levárnu.

„Během podepisování kupní smlouvy jsme se s majitelem opět dostali na téma řešení závad. Ihned mě ujistil, že samozřejmě počítá s tím, že závady do data předání nemovitosti odstraní. Abych byl prý v klidu.“

Realita bohužel byla jiná. Když si Milan přišel byt převzít, čekalo na něj nepříjemné překvapení.

K jeho úžasu se tam nezměnilo vůbec nic. Všechno bylo v tom stavu, v jakém byt viděli naposled.

Když se Milan zeptal prodávajícího, jak je to možné, nesetkal se s úplně přívětivou reakcí.

„Pověděl mi, že na to prostě neměl čas a že si to už mám udělat sám. Tak to mě celkem překvapilo. Připomněl jsem mu, že jsme se přece domluvili, že to do dne předávky odstraní. A pak přišlo něco, co mi tedy už fakt vyrazilo dech. Řekl, abych se laskavě podíval do smlouvy. Že jestli dobře vidím, tak jsem tam podepsal, že jsem se seznámil s technickým a právním stavem nemovitosti a v tomto stavu ji kupuji. Tak prý smůla,“ přiznává Milan.

Během předání nemovitosti obě strany podepisují předávací protokol. Do tohoto dokumentu je možné zapsat podmínky, například odstranění závad do určitého data. Je však otázkou, zda by k takovému řešení prodávající přistoupil. Milan do protokolu závady neuvedl.

„Pokud již víte, že je před podpisem kupní smlouvy v bytě nějaký problém, je třeba vše řešit písemně již v kupní smlouvě, jako povinnost prodávajícího. Pokud tato povinnost nebude splněna, může kupující požadovat sankce. Další varianta spočívá v rozdělení kupní sumy. A to tak, že by se část kupní ceny vyplatila prodávajícímu po zápisu vlastnického práva a další část by se držela na vázaném účtu a uvolnila se po předání bytu bez těchto závad,“ vysvětluje Alena Wenigrová, specialistka na nákup nemovitosti ze společnosti Alisen.