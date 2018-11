Místo velkého bytu si pořídili malý domek. Manžel si ho užívá

Starší manželé zůstali v pětipokojovém bytě postupně sami. „Byl pro nás dva zbytečně velký. Chtěli jsme se přestěhovat do menšího,“ vzpomínají. Navíc bydleli ve čtvrti pod Slavínem a chození do kopce bylo stále náročnější. Proto měli v úmyslu najít si něco na rovině.

Původní plány na dvoupokojový byt však nakonec zavrhli. „Manžel stále něco kutí. To ho baví. Neumím si představit, co by dělal bez dílny, hlavně teď, když už je v důchodu. V domě jsme si mohli vše přizpůsobit přesně podle našich potřeb,“ zdůvodňuje majitelka.

Pustili se tedy do hledání vhodného pozemku. První, co je na jejich budoucí parcele oslovilo, byly staré stromy. „Byla to už taková zabydlená zahrada, ne holá plocha jako v nových čtvrtích,“ říkají. Navíc zde stál zděný zahradní altán, který uzavřeli, dnes je z něj dílnička manžela.

Druhým důležitým faktorem, který ovlivnil jejich rozhodnutí, byla blízkost dětí a vnoučat. Navíc šlo o příjemnou lokalitu s krásným okolím, ideálním na procházky. „Samozřejmě na rovině,“ připomíná majitelka. Prodali tedy byt i chalupu a postavili si jednoduchý, pohodlný domek pro dva.

Domek tak akorát

O dispozici svého budoucího domu měli přesnou představu. „Věkem a bydlením člověk získá zkušenosti a zjistí, co mu vyhovuje a co ne. Takže jsme věděli, co chceme,“ říká majitelka.

Pro realizaci si vybrali firmu Atrium, kde jim na míru připravili projekt na vysněný přízemní domek, v němž se nemusí chodit po schodech, praktický a pohodlný, ne však zbytečně velký. Jednoduše takový, aby jim v něm nic nechybělo, ale nebylo zde ani nic navíc.

Centrem dispozice je otevřený prostor s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, dostatečně rozměrný, aby se zde mohla setkat celá velká rodina. Jeho možnosti v létě rozšiřuje i prostorná terasa.

Na jedné straně na něj navazuje ložnice s koupelnou, na opačné pokoj pro hosty, který mohou využít děti a vnoučata, a také toaleta pro hosty. Díky prádelně nemusí být pračka a špinavá prádlo v žádné z koupelen, prostorný šatník a dostatek odkládacích prostor jsou zas předpokladem toho, aby se v domě prostě udržoval pořádek.

Zastřešená terasa je pokračováním otevřeného denního prostoru. Je chráněna ze tří stran, aby se zde dalo v létě sedět, i když prší nebo fouká.

Do domu převezli i většinu původního nábytku, jen kuchyň je nová. Změna nastala i v koupelně: „Vanu jsme ve starém bytě nevyužívali už léta, proto ji tady v koupelně nemáme. Zvolili jsme raději pohodlný sprchový kout.“

Celkovou plochu stavby zvětšila i garáž a technická místnost přístupná zvenčí. „Když máte zahradu, potřebujete i místo na sekačku a další nářadí,“ připomínají praktičtí majitelé.

Do roka a do dne

Dřevostavbu si manželé zvolili zejména pro rychlost výstavby, která je nezklamala. „Dům byl dokončen za čtyři měsíce,“ potvrzují. Ale pojďme pěkně po pořádku.

Na jaře začali s projektem a do konce června měli vyřízena všechna povolení, takže firma se mohla pustit do výroby domu. Protože stavba není podsklepená, na podzim si majitelé zajistili jednoduché betonové základy. V březnu pak firma na základové desce dům smontovala.

„Na dvou kamionech přivezli hotové stěnové panely, s už osazenými okny i dveřmi. Stěny smontovali za dva dny, za další dva dokončili krov a za další dva dny byla na střeše krytina. Lidé chodili kolem a nechtěli věřit vlastním očím, protože za šest dní vypadal dům zevně jako hotový,“ směje se majitelka.

Kuchyň je nová, ostatní zařízení však nové nekupovali.

Samozřejmě, dokončení interiéru trvalo mnohem déle. V panelech natáhli potřebné rozvody, stěny obložili fermacellem, dokončili povrchové úpravy. Bylo přitom potřeba dodržet technologické postupy, například čas zrání betonového potěru na podlahovém vytápění a jeho vysušení před položením podlahy.

Za čtyři měsíce byl dům hotový. Po jeho dokončení následovaly ještě úpravy okolí: zahrada, která byla pro manžele důležitá, proto nechtěli její dokončení odkládat, a terasa, kterou udělal manžel svépomocí. „A stále je co dokončovat,“ připomínají spokojeni majitelé s úsměvem.

Technické informace Typ stavby: montovaná dřevostavba Zastavěná plocha: 155 m2 Užitná plocha: 133 m2 Počet podlaží: 1 Typ konstrukce: difúzně otevřená dřevěná sloupková konstrukce DifuTech® Clima Comfort (U = 0,14 W/(m2.K)) s bílou omítkou STO Výplňové konstrukce: plastová okna Progress, profil Rehau Geneo s izolačním trojsklem (U g = 0,5 W/(m2.K)) Střešní konstrukce: příhradové vazníky, střešní krytina Bramac Moravská taška Novo Vytápění: tepelné čerpadlo Daikin Altherma (6 kW), teplovodní podlahové topení, krbová kamna, komín Schiedel Absolut Parat (ø 180 mm) Stupeň dokončení: All inclusive na klíč Realizace: Atrium SK

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.