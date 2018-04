Při jednom z výletů z příměstského městečka Newquay narazila Stanleyová na opuštěnou starou maringotku, kterou si uprostřed polí postavil farmář jako příležitostný přístřešek, ale nikdy jej nevyužil.

Lokalita Stanleyovou hned okouzlila, v kraji se narodila. Když zjistila, že maringotka leží ladem, oslovila farmáře s nabídkou, kterou nešlo odmítnout. „Původní záměr od začátku byl mít uprostřed krásné přírody mírně otřískanou starou maringotku, která vám ovšem vyrazí dech, když do ní vstoupíte,“ popisuje pro iDNES.cz Sarah Stanleyová, majitelka britské internetové platformy, na které ke krátkodobému pronájmu nabízí unikátní stavení a nabídku výjimečných nemovitostí neustále intenzivně rozšiřuje.

Do realizace se vrhla společně s trojicí spolupracovníků: životním partnerem, stavitelem Andy Daveyem, který pomohl Stanleyové zhmotnit většinu jejích snů, projektantem a architektem Peterem Wonnacottem a designérkou Jess Clarkovou.

Když jim popsala, jak by mělo vypadat její ideální útočiště, kam se může uchýlit před stresem a shonem, v přání zcela chyběla slova jako luxus, zastřešené bazény nebo leštěné mramorové haly. Stanleová, která strávila řadu let cestováním po světě a dvanáct let žila na různých adresách v Austrálii, si přála malou skromnou chatku, ve které nebude chybět nádech retro dobrodružství, jaké v sobě neslo osidlování divokého západu.

Rok a půl trvalo, než tým dokončil projekt. Jak podotýká majitelka, i kovbojové si potřebují dopřát trochu komfortu, a proto bylo nutné stávající maringotku rozšířit o přístavbu, zajistit přívod vody a elektřiny, napojit olejová kamínka a zaizolovat.

Za odměnu si pak první dva roky po dokončení užívala místo jen sama s širokou rodinou. Během té doby založila v okolí povozu pestrou skalku a vybudovala malý přírodní koupací rybníček. Ke komerční nabídce svolila teprve před čtyřmi lety.

Jak podotýká majitelka, i kovbojové si potřebují dopřát trochu komfortu a proto bylo nutné stávající maringotku rozšířit o přístavbu, zajistit přívod vody a elektřiny, napojit olejová kamínka a zaizolovat.

Sarah Stanleyová dodnes místo zvelebuje, takřka při každé návštěvě něco vylepší, natře, zdokonalí.

Výhledem do ovocných sadů se můžete kochat v přepočtu zhruba za 35 tisíc korun za víkendový pobyt, na letošní léto už ovšem mnoho volných termínů nezbývá.