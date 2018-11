Původně zde byly stáje, po rekonstrukci se proměnily na byt a ateliér

„Zadání pro nás znělo jasně: vytvořit návrh ateliéru, kde by klient mohl v příjemném prostředí pracovat, přijímat návštěvy a občas i přenocovat. Interiér měl tedy mít nejen reprezentativní funkci, ale i obytnou se vším vybavením, které k bydlení patří,“ popisuje Ing. arch. Jan Bek ze studia Bekarch.

Investor se nebál ani výraznějších barev.

Nebyla to první spolupráce s tímto klientem, takže stačilo několik schůzek a „dohoda“ o vzhledu i vybavení, zejména od českých výrobců a designérů, byla hotová.

Dvoupatrový prostor s plochou přibližně 86 m2 určený ke konverzi je přístupný pouze ze dvora. Jeho atraktivitu zvyšují krásné cihlové valené klenby do ocelových nosníků, zajímavě pojaté trámoví horního patra i řada dalších původních stavebních prvků. To vše také předurčilo, jakým směrem se bude design interiéru ubírat.

Výslednou realizaci přihlásil architekt Bek do soutěže Interiér roku 2017. Do nového ročníku se mohou architekti a designéři hlásit již od 1. října.

Stará historie

„Celý příběh se odehrál již kdysi dávno, v době před první republikou. Tento skromný prostor sloužil k ustájení koní. Věci se tak vracejí na samý začátek a snad tomu i osud přál, aby se tento kouzelný městský dvorek proměnil opět v místo, kde plyne život dnešní doby. Naším cílem a přáním bylo vnést duši a život tomuto místu, kladli jsme proto velký důraz na rekonstrukci původních architektonických prvků,“ popisuje investor.

Hned od začátku věděl, že zde je to pravé místo, kde by rád pracoval a trávil čas. Požadavek na rekonstrukci pro architekta proto zněl jasně: zachovat co nejvíce původních prvků a využít k tomu jen opravdu kvalitní řemeslníky. Kterých, bohužel, není nikdy dost.

Majitel s řeckými kořeny je velkým fanouškem českého designu, a tak tu až na pár drobností najdete pouze produkty českých firem a designérů, autory uměleckých děl jsou výhradně mladí čeští tvůrci.

Koncept interiéru

„Ve spodním patře naleznete spíše reprezentativní část, která se skládá z lounge sezení pro jednání s klienty, velkého jídelního stolu se šesti židlemi a skryté kuchyňky za harmonikovými dveřmi. Dále je zde koupelna se sprchou a toaletou,“ popisuje Jan Bek.

Do interiéru zvolil nábytek z ořechového dřeva, a to jak vestavný, tak volně stojící, který navrhl přímo na míru. Sedací nábytek pochází od české firmy TON, pohovka je od firmy Polstrin Design. Osvětlení zdůrazňující lounge a jídelní stůl je od české firmy BOMMA.

Kuchyňka je skrytá za harmonikovými dveřmi.

„Horní patro je už spíše soukromé, vznikl zde prostor pro pracovnu a ložnici. Návrh a realizace nábytku pracovny jde za firmou Situs, je opět v ořechovém dřevě,“ vypočítává architekt Bek.

Pokud jde o materiály, v přízemí představují nejdominantnější prvek betonové stěrky s barevnou pigmentací do modré a zelené barvy. Strop v přízemí je valený cihlový, na podlahu použil architekt dlažbu v kombinaci šedé a dekorované dlažby, vymezující hlavní prostor lounge a jídelního stolu.

Subdodavatelé BOMMA: osvětlení TON: nábytek Polstrin Design: pohovka, Interier H: truhlářské práce Keramika Soukup: obklady, dlažba, sanita, SPO: podlaha, dveře Ilumix: osvětlení Situs: nábytek v horním patře Crystalite, Stockist: doplňky

Dřevo v obou patrech je striktně ořechové, horní patro bylo laděné více do světlých barev. Dřevěná dubová podlaha dodává prostoru na útulnosti a teplosti.

„Každá akce je pro nás něčím novým, ale zde vidím hlavní posun v barevnosti. Většinou se držíme tlumených nebo monochromatických barev. Klient je však řeckého původu, a tak jsme si dovolili s barvami trochu zaexperimentovat. Nutno podotknout, že výběr stylových doplňků a maleb jde za klientem, proto považuji za důležité ho uvézt jako spoluautora. Spolupráce s ním nás velmi bavila,“ dodává na závěr architekt Bek.

Nábytek v patře vyrobila tuzemská společnost Situs.