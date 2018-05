Otestujte si doma pračku s párou, můžete si ji zdarma ponechat

Ve spolupráci se společností Electrolux připravila redakce iDNES.cz netradiční test praček určených pro určitý typ rodin. Máte doma alergika? Nebo vám v bytě pobíhá hned několik potomků a perete velké množství oblečení a lůžkovin, takže by se vám hodila pračka, která zvládne bez problémů osm kilogramů prádla?

Případně milujete sport a propocené oblečení se vrší vedle běžného prádla, se kterým je nechcete prát a bojíte se, že se vám drahé sportovní oblečení při použití běžných pracích programů zničí? Zkuste se přihlásit do našeho testovacího programu.

Pravidla pro testování

Ten, kdo se chce našeho testování zúčastnit, musí poslat nejpozději do 4. 2. do 22:00 hodin text v rozsahu minimálně 30 řádek. Popište, kde ve své domácnosti perete či sušíte prádlo, včetně informace, kde plánujete testovanou pračku umístit, a to e-mailem na adresu: bydleni@idnes.cz, do řádku „předmět“ napište Péče o prádlo.

Součástí příspěvku musí být i fotografie v dostatečné kvalitě pro publikování, kde perete či sušíte prádlo (nejlépe šířkové, minimální počet 6), šířka 1 500 pixelů.

Nutné je i uvést kategorii testování, které se chcete zúčastnit (kategorie 1 = rodina s alergickou dispozicí, kategorie 2 = velká rodina, praní hodně prádla či časté praní lůžkovin a XXL prádla, kategorie 3 = aktivní rodina, aktivní sportovci).

V textu nesmí chybět odpovědi na otázky:

Co nejčastěji perete?

Jak často perete?

Jak jste spokojeni s programy, které vám současná pračka nabízí?

Které prádlo je pro vás nejkomplikovanější, pokud jde o praní a sušení?

Kam požadujete testované spotřebiče umístit?

Design spotřebičů dovoluje jejich umístění i mimo koupelnu či komoru.

Bližší podmínky soutěže zde.

Text by měl nejlépe vtipnou formou ukázat, jak řešíte praní ve vaší rodině, přidat lze i některou z „historek“, tedy co jste při praní zažili nebo čím vám pračka zkomplikovala život. Porota složená ze zástupců redakce, společnosti Electrolux a agentury doblogoo vybere tři nejlepší příspěvky a fotografie (v každé kategorii jeden).

Tyto příspěvky zveřejní redakce 7. února 2018.

Vybraná rodina či čtenář získá pračku pro danou kategorii, ta jim bude přivezena a zapojena zdarma. Po měsíci testování se může každý rozhodnout, zda si spotřebič bezúplatně ponechá. Je zde jediná podmínka: zaslat hodnocení konkrétního výrobku na e-mailovou adresu uvedenou v podmínkách soutěže.

Cena pro kategorii 1 (alergik): pračka Electrolux v hodnotě 14 106 Kč

Cena pro kategorii 2 (velká rodina): pračka Electrolux v hodnotě 17 635 Kč

Cena pro kategorii 3 (sportovní rodina): pračka Electrolux v hodnotě 18 224 Kč

Pro čtenáře, který bude testovat pračku s parním programem FreshScent, je připravený i speciální bonus, parfém pro prádlo v hodnotě 1 185 Kč. Pára v kombinaci s vůní zajistí, že oblečení bude krásně vonět.

Páru lze použít i pro jemné prádlo.

Technologii SteamCare ocení ti, kteří neradi žehlí: umožní totiž, aby každý prací cyklus ukončila dávka páry. Ta dokáže snížit pomačkání až o třetinu, jemné prádlo nebude už potřeba žehlit.

Co dokáže pára

A jak vlastně pára v pračkách funguje a proč je důležitá? Na otázky odpovídá René Kubaník ze společnosti Electrolux.

K čemu slouží antialergická pára?

Když potřebujete prádlo opravdu hygienicky čisté, aby se zlikvidovaly alergeny, bakterie nebo roztoči. Nejdříve se pere prádlo ve vodě s teplotou 67 °C, pak se připouští pára s teplotou 70 °C. Program Antialergická pára je určený pro ručníky , ložní prádlo a jiné druhy tkanin, které snesou vyšší teploty, nikoli pro jemné prádlo.

Musíte počítat s delší dobou praní, ale z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že prádlo je jemnější, máte prostě pocit čistoty.

Spojovací mezikus slouží k odkládání prádla.

Jaký je rozdíl v parních programech FreshScent a Cashmere u praček s technologií SteamCare?

Parní program FreshScent prádlo osvěží, ideální je třeba na kalhoty, sukně, košile či halenky, které jste měli oblečené jen krátce. Po vyjmutí budete mít pocit nejen čistoty, ale zmizí výrazně i pomačkání. Deset minut po vyjmutí z bubnu pračky je můžete suché opět obléknout.

Program FreshScent dovoluje přidat do páry příjemnou svěží vůni. Cashmere je vhodný pro jemné tkaniny, nabízí nižší teplotu páry. Kdo nerad žehlí, ocení program Pára+, protože se prádlo po vyprání díky páře výrazně „narovná“, takže nemusíte prádlo po uschnutí a správném pověšení tolik žehlit, nebo jen s minimální námahou. V tom je velký rozdíl.

Sušička nahradí i pomocnici v domácnosti

K pračkám s moderními programy přibývají v domácnostech i sušičky. Důvodů je celá řada: výrazně snižují nutnost žehlení, z bytů, koupelen i balkonů mizí nevzhledné sušáky a šňůry s prádlem. Prostě konečně je doma pořádek. Zapomenout můžete také na nepříjemnou vlhkost v interiéru.

Stejně jako jsme u praček vybírali vhodné typy pro konkrétní rodiny, platí totéž i pro sušičky. Třeba pro rodiny s alergiky: v sušičce odstraníte nejen jemné částice uvolněných vláken, které dráždí ke kašli, ale také pyl a drobné částice prachu, který si přináší prádlo sušené venku. Pro outdoorové oblečení jsou i v sušičce připravené speciální programy, aby zůstaly zachované jeho unikátní vlastnosti.

Každá rodina má své vlastní potřeby, důležité jsou proto programy, které pračky či sušičky nabízejí.

Sušičky dnes zvládnou i vlnu nebo hedvábí, tedy velmi citlivé materiály, které byly řadu let určené pouze pro ruční praní. „Například technologie CycloneCare zajistí vašemu prádlu rovnoměrné a šetrné sušení díky speciálnímu proudění vzduchu. Díky tomu si oblečení déle udrží si tvar, měkkost, zářivé barvy i bezchybný vzhled,“ vysvětluje René Kubaník.

Nutná je proto pečlivá volba vhodného programu. Chybu však můžete udělat i přeplněním bubnu. „Do sušičky na příslušné programy dávejte opravdu tolik prádla, kolik je v návodu doporučeno. Pokud dáte do sušičky prádla více, ´odvděčí se´ vám zmačkáním a vyšší zbytkovou vlhkostí. Sušičky sice mají senzory, ale ty nezachytí vnitřek náplně při přeplnění sušičky,“ upozorňuje Zuzana Suchánková ze společnosti Electrolux.

Padla i dřívější výtka o vysoké spotřebě: sušičky vybavené tepelným čerpadlem mají výrazně nižší spotřebu, energetický štítek uvádí běžně A+ či A++ nebo dokonce A+++. Inteligentní systém OptiSense navíc sleduje vlhkost, a garantuje tak, že nedojde k přesušení prádla. Snižuje se tak i spotřeba elektrické energie.