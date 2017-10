Na Národní třídě v Praze se brzy otevře stavba Drn za 1,5 miliardy

Historie proluky Národní a Mikulandská V roce 1966 byly v místě dnešní proluky zbořeny dva domy, čp. 136-II a 137-II, které ve své historické uliční čáře vybíhaly o cca 6–7 metrů oproti sousednímu prvorepublikovému paláci Dunaj do ulice. Jejich místo zůstalo dlouho volné i proto, že zbytková plocha parcel poté, co jejich bezmála polovina musela být obětována rozšířenému chodníku Národní třídy, byla pro jakýkoliv velkorysejší záměr v podstatě malá. Využití polohou lukrativního stavebního místa zvažovaly lecjaké subjekty, studenti architektonických škol projektovali zástavbu parcely jako školní práce, ale žádné kroky ke konkrétní realizaci učiněny nebyly. Teprve v roce 2005 byla parcela prodána městem Prahou soukromému subjektu za rekordní cenu 183 milionů. Investor navíc přikoupil sousední barokní palácový objekt orientovaný do Mikulandské ulice, tzv. Schönkirchovský dům čp. 135-II z let 1726–1734, a na podzim roku 2006 začal s památkovými orgány konzultovat studie novostavby. Zdroj: Klub Za starou Prahu