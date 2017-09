Zvedli lino a našli poklad. Pracovna je pro ajťáka Zbyňka splněným snem

Pořad Bydlet jako..., jehož premiéru vysílá České televize každý pátek, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Zbyněk, mladý muž, ajťák a kutil miluje technickou historii a industriální památky. Bydlí v Plzni v domě z 50. let. Do bytu se nastěhoval před dvěma měsíci, vybavení je zatím provizorní. Nejdůležitější místností je pracovna velká 25 metrů čtverečních. Pracuje z domova, tráví zde většinu dne a rád by se při práci cítil dobře.

Místnost chce mít zařízenou v industriálním stylu. Potřebuje místo, kde si může odpočinout a také by si rád vystavil hasičské trofeje. Samozřejmostí je velkorysý pracovní stůl, ale také pracovní ponk, kde bude kutit. Zbyněk má na zařízení připraveno 50 tisíc korun.

„Industriální styl je ta pravá chlapská romantika,“ říká návrhář Petr Šlejmar, který celou místnost vyklidil, a to včetně zátěžového koberce a PVC. Pod touto vrstvou vykoukl na překvapeného designéra poklad - světlé překližkové desky, které namořil barvou v odstínu wenge. Podlahu oživil značením, které se používá v továrních halách.

Průmyslovou barevnost betonu a železa do pokoje vnesly zvolené odstíny barev - kovově šedá a petrolejová. Žebrované litinové topení je zvýrazněno sytě oranžovou. Na stěně jsou zavěšené čtyři natřené dřevěné bedýnky pro ukládání hasičských trofejí a také pět otevřených polic doplněných instalatérskou armaturou.

Zbyněk měl na zařízení pracovny 50 tisíc korun.

V pracovně je kovová skříň z továrních šaten, plechová kartotéka, masivní pracovní ponk a předělaný starý psací stůl, který získal patinu. Navíc má Zbyněk v místnosti šedě natřený odkladný mobilní stolek z palety, kovový policový regál s výpletem, několik stohovatelných stolků se stopy rzi, křeslo na odpočinek a ergonomickou židli.

„Zbyněk je dobrovolný hasič, musí být neustále v pohotovosti, a právě tak i jeho zásahová uniforma. Na ní je připravený štendr - stojan na oblečení,“ vysvětluje designér Petr Šlejmar, který nezapomněl ani na malou pohovku. Rozpočet návrhář stlačil pod 50 tisíc korun.