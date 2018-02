Co dokážou pračky: pomáhat, ale také přivést majitele do maléru

V naší soutěži, kterou jsme připravili se společností Electrolux, byly pro každou kategorii připravené pračky se speciálními programy. Pro alergika to tak byla například antialergická pára, pro velkou rodinu funkce TimeManager a SteamCare, pro sportovce program Outdoor a SteamCare.

Co příspěvky ukázaly? Například že současnému životnímu stylu už rozhodně nestačí pračka s kapacitou 5 kg prádla, dokonce ani v případě dvoučlenné rodiny. Běžně se perou bundy, matracové chrániče, lůžkoviny, ale také deky a polštáře z dutého vlákna, a ty prostě potřebují velký buben pro náplň 8 kg. Velkým problémem je i hlučnost starých modelů.

Obrovskou komplikaci představuje sušení, takže pračky nabízející 800 ani 1000 ot./min otáček už nestačí, mokré prádlo pak schne příliš dlouho, v bytech se kvůli zvýšené vlhkosti ze sušení objevují plísně.

Záplava fotografií se sušáky jen dokazuje, jak nezbytným spotřebičem pro současnou domácnost je proto sušička.

Rodinám s dětmi chybí u starších typů dětská pojistka, bohužel rozpoznání barvy zatím nezvládají ani ty nejmodernější pračky, stejně tak se ještě neumějí vypořádat s papírovými kapesníky, šroubky či mobily po kapsách…

Ale ať už majitelé na své nedokonalé a také postarší pračky (až devatenáctileté!) žehrali, psali o nich vlastně s láskou a obdivem, co toho za ta léta praní zvládly. Přes všechny nedostatky a hříchy v podobě vytopených sousedů, záhadného zmenšení a obarvení prádla či děsivých zvuků.

Bohužel do soutěže přišly i desítky dalších přihlášek, mnohé po termínu (uzávěrka byla v 22:00 v neděli 4. února), kde chyběly fotografie, soutěžící neuvedli kategorii či text omezili na tři řádky. Všechny tyto příspěvky musela redakce ze soutěže vyřadit.

Kde se bude prát

Porota složená ze zástupců redakce, společnosti Electrolux a agentury doblogoo vybrala pro testování tyto tři rodiny:

Kategorie 1 Rodina s alergikem

Když pere pan Máma

Jsme rodina s alergikem, tedy spíš s astmatikem. K tomu tak trochu netypická. Astmatik je prvňák a ještě má do sady bráchu v batolecím věku. Těmhle dvěma dělá mámu jejich táta. Máma dělá tátu a vydělává peníze. Vzhledem k tomu, že táta je máma, tak i pere.

A vzhledem k tomu, že prvňák je astmatik, pan Máma pere jako barevný. Pardon, to se vlastně nesmí říkat. Prostě pere o sto šest. Máma, protože dělá tátu, nestíhá žehlit. Svého muže do žehlení nenutí, protože to je jedna z nejúmornějších domácích prací na světě. Máma tedy žehlí vždycky rychle ráno a jen to, co si každý ten den zrovna bere na sebe. Násobeno třemi, protože batole je zvídavé a chce si s každou čerstvě vyžehlenou věcí pohrát. Třikrát...

Pan Máma se toho hodně o praní během své mateřské činnosti naučil. Například, že se prádlo třídí podle barev a že se pere v teplé vodě. To na západě, odkud pochází, také neznají. Ale teď má astmatika a žije v Praze, takže se vzdělává.

Postarší pračka je zasloužilá, ale stále aktivní. Bohužel speciální programy pro alergiky nemá.

Kromě běžného oblečení a desítek věcí, které za den stihne „vylepšit“ dvacetiměsíční batole, se perou všechny lapače prachu. Tedy povlečení, ručníky, utěrky, prachovky, a tak podobně.

Máme byt bez balkonu a plastová okna k tomu (= plíseň klepe na dveře), proto prádlo nosíme do přízemní sušárny. Tu občas někdo vykrade, takže dole sušíme jen věci, o kterých si myslíme, že by zloděje nemusely zajímat (velikost 92, věci na doma, cíchy).

Specialitou našeho domu je, že v sušárně se netopí. Topení kupodivu nikdo neukradl, ale odmontoval ho předseda společenství vlastníků poté, co se na schůzi poprali sušiči prádla. Každý sušil s jinou intenzitou a všichni za teplo v sušárně platili stejným dílem...

Od této památné schůze tedy naše prádlo schne v nevytopeném sklepním prostoru, zhruba dva až tři dny. Někdy jej musíme znovu vyprat, protože je zatuchlé. A to pak pan Máma dramaticky mlčí, ještě dramatičtěji k němu čuchá a úplně nejdramatičtěji je háže zpátky do bubnu.

Nicméně naší pračce je už 16 let. U pračky se věk počítá podobně jako u psů (jsou to totiž nejlepší přátelé rodin s astmatiky), a tak je jasné, že naše plechová pomocnice je už důchodkyně. Zasloužilá, ale stále aktivní.

Odmítáme ji nechat trochu vydechnout, a tak se musí pořádně otáčet. Většinou ze sebe vyždíme to nejlepší, ale někdy se zasekne a nic s ní nehne. A veselá příhoda je na světě. Trička, mikiny, tílka, svetr, dětská body... a všechno plave ve 20 cm vody uvnitř bubnu. Je dopráno a odstřeďovat se dnes nebude. Důchodkyně stávkuje.

Doma je jen batole a pan Máma. Tomu se rozšíří chřípí a začne tedy kousek po kousku ždímat nad sprchovým koutem. A protože je to silák, dělá to pořádně, aby prádlo ve sklepě uschlo. A taky že uschne, za jediný den! S drobným detailem, je o 3 až 5 velikostí větší (záleží na materiálu a také intenzitě, s jakou daný kus pan Máma ždímal). To je sice trochu opruz, ale u dětských velikostí je to výhoda. Navíc malujeme, takže plovoucí podlahu zakryjeme po celé ploše dvěma Mámovými triky. Značkovými a jeho oblíbenými, samozřejmě.

Pan Máma můj optimismus nesdílí. Zase dramaticky mlčí a já vím, že chce naši pračku vyhodit z okna. Naštěstí je těžká a sám ji do našich vysokých plasťáků nevyzvedne. Ale já mu s ní nepomůžu. Za prvé, zasloužilé důchodkyně se z okna neházejí a za druhé, nemáme pro astmatika náhradu. Teda zatím...

Tereza Binderová

Kategorie 2 Velká rodina

Občas se něco nepovede

Dokážete si představit čtyři děti, dva dospělé a dvě kočky v bytě 2+1? No dospělé..... Musíme se často převtělit do role dětí, abychom jejich lumpárny dokázali přežít. V průběhu roku se budeme naštěstí stěhovat do námi opravovaného domu, kde bude mít pračka i svoji místnost.

Zážitky s praním? Například každý čtvrtek chodím na sálový fotbal, a když v létě na mě vyšla směna s praním dresů, tak jsem poctivě vše vypral a dresy dal sušit na rozkvetlou louku plnou havěti.

Večer jsem vše pěkně suché rychle uklidil. Týden se s týdnem sešel a já vyrazil na fotbal. Otevřel jsem tašku s dresy a z tašky se začal linout nepříjemný zápach, který napovídal, že rozkvetlá louka nebyla tak příjemná, jak na první pohled vypadala. Zřejmě tam bylo něco jako močůvka.

Sušáky, sušáky a zase sušáky... Občas není takový problém vyprat jako usušit. Sušení prádla ve společné sušárně přináší občas problémy...

Jak jsem již nastínil, žijeme v malém bytě v bytovce, sušit prádlo lze pouze v malé sušárně o ploše asi 15 m2. Do těchto prostor se má vejít sedm rodin se svým prádlem... Někdy zde tak nastanou trapné situace, hlavně když v sušárně suší prádlo více rodin najednou a postupně po uschnutí si prádlo vyzvedávají.

Při ukládání prádla do skříně jsme zjistili, že sebrané prádlo není zcela naše. Když žena ukládala kalhotky mezi své, tak se zahleděla na jedno krajkové sexy prádélko a ptala se mě, co to má znamenat. No, těžko jsem dýchal a přemýšlel, co si vymyslím. Naštěstí jen tiše řekla: „Běž a zanes je zpět dolů...“ Vzal jsem je do ruky a tiše zanesl zpět, zrovna když soused sbíral prádlo. Naštěstí to nekomentoval, do úst jsem nedostal.

Po návštěvě u mých rodičů jsem dostal pěkný svetr, do kterého se můj otec už nevešel. Vždy to komentuje se slovy, že má pod výšku. No já bych to asi řekl jinak, ale v jeho letech se už malá lež dá odpustit. Svetr byl jako nový a mně padl jako p… na hrnec.

Svetr jsme s dalšími věcmi po otci postupně podle barvy a materiálu vyprali, ale co čert nechtěl. Svetr asi neměl rád vodu, takže po vytažení už nebyl velikostí na mě, ale na našeho nejmenšího syna, kterému je sedm. Samozřejmě jsem hned po vytažení dostal záchvat smíchu a zeptal se ženy, jak to prala. Byla z toho nejprve špatná, protože ho vyprala jako všechny ostatní svetry na stejnou teplotu, ale jako jediný se změnil... Naštěstí syn ho rád nosí a tak máme jednu historku se šťastným koncem.

Jiří Škorpík

Kategorie 3 Rodina s aktivními sportovci

Nekonečná hora prádla

Dnes je našim dcerám už 10 a 12 let, tady je příběh hory prádla, která se ne a ne zmenšovat. Dokud byly naše holky malé, dalo se všechno praní zvládnout snadno. Jednorázové plínky celou věc významně zjednodušily. Pokud přesto nestačily, zvládla to pračka levou zadní i včetně povlečení.

Náročnější to bylo se začátkem výletů kamkoli, kdy se holky někdy víc válely než chodily. Vše si musely osahat a vyzkoušet. Takže se přidala sbírka hlíny, trávy, písku i kamínků.

Jak rostly, začaly pravidelně sportovat. Nejprve atletiku, ale to nestálo z pohledu nárůstu za zmínku. Pár pokecaných triček, špinavé tepláky. Vzpomínám, jak jsem se moc zlobila, když tehdy šestiletá Eliška, ta starší, dostala nové šatičky na oslavu a po pěti minutách byly zapatlané od barviček. O dva roky mladší Terezka se Elišce chtěla ve všem vyrovnat a ani její nevydržely čisté dlouho.

Já měla často tréninky i utkání v basketu, manžel Honza zase ragby. Zpocená trika, dresy i spodní prádlo šly do prádelního koše, potom do pračky. Ragby je kontaktní sport, hraje se na travnatém hřišti za jakéhokoli počasí, takže věci jsou od hlíny, od trávy.

Dnes obě dcery hrají basket za pražské Tygry a trénují několikrát týdně. Pračka dostává zabrat, ale to není nic ve srovnání s jedním listopadovým víkendem. Eliška i já jsme dostaly za úkol vyprat sadu pro celý tým a jakoby to nebylo málo, Honza se vsadil, že dokáže z jejich dresů také dostat špínu. Takže se v závodní prádelně jelo se celou noc.

Hromada prádlo nachystaná na žehlení bývá v rodině se třemi zástupkyněmi ženského pohlaví vždy dostatečná... Věšák v technické místnosti ve sklepě bývá stále plný.

Dříve, když byly dresy bavlněné, praní bývalo jednodušší. Teď jsou z umělých vláken a zejména trávu ani hlínu někdy nepustí. Musíme být tak kreativní a zkoušet několik různých způsobů, co s tím. Větší a chytřejší pračka by se nám opravdu šikla.

Jaroslava Macháčková

Upozornění: příspěvky byly redakčně kráceny.