Otestujte pračku vhodnou pro vaši rodinu, můžete si ji zdarma ponechat

Ve spolupráci se společností Electrolux připravila redakce iDNES.cz netradiční test praček určených pro určitý typ rodin. Máte doma alergika? Nebo vám v bytě pobíhá hned několik potomků a perete velké množství oblečení a lůžkovin, takže by se vám hodila pračka, která zvládne bez problémů osm kilogramů prádla?

Pračky Electrolux PerfectCare jsou schopné vyprat najednou 8 kg prádla.

Případně milujete sport a propocené oblečení se vrší vedle běžného prádla, se kterým je nechcete prát a bojíte se, že se vám drahé sportovní oblečení při použití běžných pracích programů zničí? Zkuste se přihlásit do našeho testovacího programu.

Pravidla pro testování

Ten, kdo se chce našeho testování zúčastnit, musí poslat nejpozději do 4. 2. do 22:00 hodin text v rozsahu minimálně 30 řádek. Popište, kde ve své domácnosti perete či sušíte prádlo, včetně informace, kde plánujete testovanou pračku umístit, a to e-mailem na adresu: bydleni@idnes.cz, do řádku „předmět“ napište Péče o prádlo.

Součástí příspěvku musí být i fotografie, kde perete či sušíte prádlo (nejlépe šířkové, minimální počet 6), šířka 1 500 pixelů.

Nutné je i uvést kategorii testování, které se chcete zúčastnit (kategorie 1 = rodina s alergickou dispozicí, kategorie 2 = velká rodina, praní hodně prádla či časté praní lůžkovin a XXL prádla, kategorie 3 = aktivní rodina, aktivní sportovci).

V textu nesmí chybět odpovědi na otázky:

Co nejčastěji perete?

Jak často perete?

Jak jste spokojeni s programy, které vám současná pračka nabízí?

Které prádlo je pro vás nejkomplikovanější, pokud jde o praní a sušení?

Kam požadujete testované spotřebiče umístit?

Bližší podmínky soutěže zde.

Text by měl nejlépe vtipnou formou ukázat, jak řešíte praní ve vaší rodině, přidat lze i některou z „historek“, tedy co jste při praní zažili nebo čím vám pračka zkomplikovala život.

Porota složená ze zástupců redakce, společnosti Electrolux a agentury doblogoo vybere tři nejlepší příspěvky a fotografie (v každé kategorii jeden).

Tyto příspěvky zveřejní redakce 7. února 2018.

Vybraná rodina či čtenář získá pračku pro danou kategorii, ta jim bude přivezena a zapojena zdarma. Po měsíci testování se může každý rozhodnout, zda si spotřebič bezúplatně ponechá. Je zde jediná podmínka: zaslat hodnocení konkrétního výrobku na e-mailovou adresu uvedenou v podmínkách soutěže.

Cena pro kategorii 1 (alergik): pračka Electrolux v hodnotě 14 106 Kč

Cena pro kategorii 2 (velká rodina): pračka Electrolux v hodnotě 17 635 Kč

Cena pro kategorii 3 (sportovní rodina): pračka Electrolux v hodnotě 18 224 Kč

Bonus - speciální parfém na prádlo v hodnotě 1 185 Kč, který lze využít pro parní program FreshScent.

Pro čtenáře, který bude testovat pračku s parním programem FreshScent, je připravený i speciální bonus, parfém pro prádlo v hodnotě 1 185 Kč. Pára v kombinaci s exkluzivní vůní zajistí, že oblečení bude krásně vonět.

Technologii SteamCare ocení ti, kteří neradi žehlí: umožní totiž, aby každý prací cyklus ukončila dávka páry. Ta dokáže snížit pomačkání až o třetinu, jemné prádlo nebude už potřeba žehlit.