Dvě děti do pokoje 2×4 metry nepatří. Ale kam s nimi v malém bytě?

„V současnosti řešíme, zda zůstat v našem bytě, nebo se přestěhovat jinam. Byt je světlý, situovaný na jih, s krásným výhledem, a tak se nám stěhovat moc nechce,“ popisuje čtenářka Šárka.

Dětský pokoj je úzký, má pouze dva metry na šířku. Plocha 8 m2 je podle normy určena pouze pro jednu osobu, jenže život se neřídí normami...

Pokud by v bytě zůstali, nutně by potřebovali byt přizpůsobit víc svým potřebám, i s ohledem na děti (dcerka a chlapec 4,5 roku). Byt má 60,6 m2, dispozičně je řešený jako 3+1.

„Stávající dětský pokoj je úzký a umožňuje jen umístění malých dětských postýlek. Umístění dvou standardních lůžek 90×200 cm není možné, navíc by v něm chtěli mít dva psací stolky pro budoucí školáky. Prohodit ložnici s dětským pokojem se rodiče bojí, aby děti neměly z dětského pokoje přístup na lodžii,“ vypočítává architekt Hynek Maňák ze studia Maniac interier, který pro paní Šárku připravil několik variant řešení.

Ta by chtěla mít v ložnici ráda stolek s šicím strojem. Rodina by přivítala i lepší propojení obytné místnosti s kuchyní. A také, jako tradičně, by ocenila více úložných prostor.

Varianta A

Dětský pokoj se posunutím příčky rozšířil tak, aby v něm bylo možné umístit dvě lůžka, pracovní stůl pro dva školáky a šatní skříň. Do zmenšené ložnice se vejde dvoulůžko, šatní skříně a koutek pro šicí stroj.

Původní vybouraná příčka nebude s největší pravděpodobností nosná, je však nutné se statikem konzultovat umístění případného překladu pro vynesení příčky ve vyšším podlaží.

Potřebné další úložné prostory lze získat skříňkami zavěšenými pod stropem nad postelí i nad dveřmi do ložnice. V koupelně je možné pračku přemístit do odděleného koutu a použít větší umyvadlo i otopný žebřík.

Propojení kuchyně s obytným prostorem se zvětšilo vybouráním nízké stěny.

Varianta B

Průchod mezi postelemi v dětském pokoji se podařilo díky umístění lůžka do niky, která zasahuje do ložnice. Vybourání příčky mezi obývacím pokojem a kuchyní umožnilo větší propojení těchto prostor. Jídelní stůl je v kuchyni. „Původní šatní komoru doporučuji vybourat, aby mohla vzniknout otevřená šatna,“ navrhuje architekt Maňák.

Varianta C

V dětském pokoji jsou patrová lůžka, horní překrývá pouze část spodního lůžka. Díky tomu lze umístit horní lůžko v nižší výšce oproti běžné palandě s žebříkem.

Pohodlný a bezpečný přístup na vyšší postel lze vytvořit pomocí schůdků z nábytkových prvků. Šatna může být od chodby oddělena posuvnými dveřmi.

„Nejsem velkým příznivcem klasických paland. V bytech s výškou kolem 2,5 metru se musí počítat s vydýchaným vzduchem, převlékání horního lůžka bývá pro rodiče docela náročné a v případě nemoci často hodně komplikované i pro dítě,“ vysvětluje architekt Maňák.

Poradna architekta Potřebujete změnit dispozici svého bytu? Zašlete na e-mailovou adresu bydleni@idnes.cz potřebné podklady:

• dobře zaměřený půdorys původního stavu

• fotografie stávajícího stavu

• popis požadavků

(kolik osob bude byt obývat, požadavky na vybavení koupelny, kuchyně, příležitostné spaní, pracovní místo a podobně) Do předmětu zprávy napište: Dispozice Počítejte však s tím, že žádostí je velmi mnoho. U panelových bytů se dispozice opakují, zkuste si vyhledat stejný typ byt, který máte vy.