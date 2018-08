Pohovky a křesla, na kterých lze i ležet. A hlavně relaxovat

Řada lidí prosedí (a většinou na špatných židlích či sedadlech) značnou část dne, v kanceláři, v autě, v hromadné dopravě... Je logické, že doma si chce člověk odpočinout. Jenže opět vsedě.

„Pro pohodlné sezení potřebujete takzvaná vyšší záda a krátký sed,“ vysvětluje odbornice na čalouněný nábytek, Karolína Ryvolová ze společnosti Mobax. Podle ní je tak důležité, aby byla zádová opěrka vytvarovaná v oblasti beder, kde páteř nejvíc trpí a je nejvíce namáhaná.

Do menších pokojů není ani pohovka potřeba, polohovací křesla ji zcela nahradí..

Poměr „designu“ a „ergonomie“ však bývá různý. „Itálie, ta bývá hlavně o designu. U německých výrobců, například Himolly, což je druhý největší evropský výrobce čalouněného nábytku, se vedle vzhledu klade velký důraz na ergonomii: kromě bederní páteře se tu běžně setkáte s možností zvednutí opěráku hlavy, aby byla podepřena krční páteř, což je druhá nejnamáhanější část páteře,“ tvrdí Karolína Ryvolová.

Křesla a pohovky však nabízejí trvale zvýšenou opěrku hlavy pouze výjimečně. „V nově navrhovaných interiérech, kde se spojuje kuchyň, jídelna a obývací pokoj, se pohovka často ocitá uprostřed prostoru, vysoké zádové opěráky s opěrkou hlavy by zde vypadaly nepatřičně, nábytek by působil zbytečně robustně,“ upozorňuje architekt Hynek Maňák, „proto se opěrky zvedají teprve v momentě, kdy je potřebujeme.“

Pohodlí naležato

Důležitým trendem u pohovek je také to, že si je můžete sestavit přímo na míru: „Třeba u kolekce Planopoly lze vybírat až ze 100 dílů, ze 600 set druhů látek a 200 typů kůží. Takový výběr dává možnost zákazníkům vybrat si opravdu to, co si přejí a co mohou mít s ohledem na prostor,“ vypočítává Karolína Ryvolová. Lze si vybrat i typ a barvu podnoží, posledním trendem jsou kovové „lyžiny“.

Na prvním místě je samozřejmě pohodlí a možnost relaxace. „Pokud si nenatáhnete nohy, pořádně si neodpočinete,“ upozorňuje architekt Maňák. Odborníci proto doporučují využívat takzvanou srdeční váhu, tedy horizontální polohu, kdy jsou paty o něco výše než srdce. Taková poloha napomáhá dobrému krevnímu oběhu.

Křesla a pohovky, které dovolují unavenému tělu dopřát si velký sedací úhel, jsou tak pro relaxaci velmi důležité. Pro uvolnění meziobratlových plotének je totiž široký úhel nezbytný, při sedu s kulatými zády a bez možnosti opření se tlak na ploténky neúměrně vzrůstá. Čím větší úhel mezi sedákem a opěradlem máte, tím lépe si odpočinete, uvolníte svaly a snížíte tlak na zádové ploténky. Vleže bývá tento tlak pouze 25 až 30 procent.

Zejména pro starší osoby, ale nejen pro ně, je tak možnost uvolnění plotének a zdravé sezení důležité. Třeba Himolla kvůli tomu zavedla testování ve zdravotnickém ústavu, aby získala příslušná osvědčení, že její výrobky splňují požadavky na zdravé sezení. Specializuje se také na křesla, která zvednutím sedáku a jeho jemným nakloněním pomáhají snadno vstát i lidem s horší motorikou.

Možnost poolohování opěrky hlavy se už stává takřka standardem.

Novinky pro polohování

„Sedací nábytek, který umožňoval pouhým zatlačením zad do opěráku nebo s pomocí ovladače polohování pohovky, však dříve vyžadoval za opěradlem i 45 cm volného prostoru, dnes už novému kování postačí jen osm až třináct centimetrů, aby se opěrák sklopil do polohy lehu, podnožka se vysune podle potřeby,“ upozorňuje na posun v technologiích Karolína Ryvolová.

Aby posezení bylo opravdu dokonalé, nabízejí některá relaxační křesla několik motorů, s nimiž lze nastavit opěrku hlavy a nohou či opěráku zad. Pomocí vzduchových pružin je možné nastavit i výšku sedu. Změnily se i ovladače, místo nepraktických šňůr se používají malé akumulátory, takže polohování funguje i při výpadku elektrického proudu. Ovladače připomínají ty televizní. Levnější varianty křesel mají ovládání manuální.