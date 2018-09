Snila o koupelně a přišla autonehoda. Po 14 letech se konečně dočkala

Druhá série pořadu Bydlet jako ..., jehož premiéru vysílá Česká televize každou sobotu, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Po autonehodě musela Nina myslet na úplně jiné věci než na nedostavěnou koupelnu. Dnes má za sebou několik operací a opět je z ní energická a vitální žena, která má bohatý společenský život a ráda se setkává s kreativními lidmi. A právě letos si řekla, že přišel po čtrnácti letech čas si vysněnou koupelnu v podkroví rodinného domu dodělat.

„Rozhodla jsem se investovat do své koupelny právě nyní, každý rok jsem si dávala stranou peníze a za ty dlouhé roky je to již slušná částka,“ říká Nina. V plánu měla velkou masážní vanu, sprchový kout, oddělenou toaletu a umyvadlo. Ale vanu již neplánuje, naopak chce prostorný sprchový kout s pohodlným sedátkem. Koupelna by měla být místem nejen pro očistu těla, ale i duše. Takové malé domácí lázně.

Nina, která miluje retro a industriální styl, má na koupelnu připravených 150 tisíc korun. Část prací chce provést svépomocí a s pomocí přátel. Rekonstrukce prostoru o rozměru 14 metrů čtverečních se ujala designérka Denisa Bartošová, která se rozhodla celý původní projekt předělat.

V koupelně vybourala příčku, která bránila přístupu denního světla do místnosti. Předělala odpady i elektřinu a vytvořila relaxační prvek v podobě pohodlného sezení. Do koupelny přidala i prostorné umyvadlo zapuštěné do velké skříňky s úložnými prostory. Umyvadlová skříňka je předělaná ze staré komody. V bezbariérovém sprchovém koutě s odtokovým žlábkem je vyzděná lavička.

Koupelna je laděná do bílé a šedé barvy, kterou může Nina doplnit o oblíbenou vínovou. Na podlaze je dlažba v industriálním dekoru slzičkového plechu. Stěny se obešly bez obkladů a i ve sprchovém koutě je pouze dvojitý hydroizolační nátěr a omyvatelná bílá barva. Toaletu odděluje od koupelny jednoduchý závěs, stejný je i u sprchového koutu.