Dům Petra Hapky na Okoři je na prodej za sedmnáct milionů. Podívejte se

Nemovitost v údolí Zákolanského potoka v centru obce poskytuje dokonalé soukromí. Zastavěná plocha domu je 230 metrů čtverečních, garáž má dalších 98 metrů čtverečních. Z kterého roku stavba pochází, bohužel není známo.

V domě je v přízemí velká vstupní hala s krbem, ze které se vstupuje do obývacího pokoje, kuchyně, koupelny a ložnice.

Do patra, které se táhne přes celý půdorys, se vchází samostatným vstupem. Nyní je to ohromná místnost vhodná k přepažení. Zajímavostí jsou dvoje schody vedoucí do dalších „minipater“.

Dům, garáž a kamenné oplocení pozemku tvoří kompaktní uzavřený celek zajišťující soukromí. Zahrada má včetně předzahrádky před domem rozlohu 630 metrů čtverečních, jsou zde altánky pro kočky a odpadní jímka. Kanalizace není zavedena.

Místnosti mají cihlové klenby a krovy a část stropů je dřevěná. V usedlosti jsou částečně původní podlahy, portály, kamenné zdivo, klenby a krb. Dům je z velké části podsklepený. Má novou střechu, okapy, rozvody elektra, vody a plynu, vytápění a vstupní dveře. Na podlahách je kámen, dlažba, dřevo a v garáži beton.

Stavba je vytápěna plynovým kotlem, krb je jeden, ale zato zde najdeme tři komíny. Připojení dalších dvou krbů nebo krbových kamen není problém. Studna na pozemku není, nemovitost je napojena na obecní vodovod. Koupelna je v domě jen jedna. Usedlost je na prodej za 17 milionů korun.