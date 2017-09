Má rád funkcionalismus a technické vychytávky. Jeho dům to dokazuje

Petr miluje zdejší přírodu a váží si jí, takže když se objevila možnost koupit pozemek v rodných Kozlovicích, neváhal. Při stavbě domu a zařizování interiéru hledali s manželkou inspiraci v různých odborných časopisech i na internetu. Vše si navrhli sami.

Tepelné čerpadlo ušetří dvě třetiny nákladů na vytápění a ohřev teplé vody.

Dům si manželé postavili v pasivním standardu, je vybavený tepelným čerpadlem voda–vzduch, rekuperačním systémem a kvalitními plastovými okny a posuvnými dveřmi, které obstály i během blower-door testu. Díky tomu získali na dům dotaci z programu Zelená úsporám v celkové výši 600 000 Kč.

„Letošní zima tu byla obzvlášť dlouhá, přesto byly roční náklady na vytápění domu jen 7 500 korun, jiné roky se to pohybuje jen kolem pěti tisíc. Při pořizovací ceně čerpadla, asi 200 000 Kč, se nám investice do něj vrátí přibližně za šest až osm let, protože jsme oproti vytápění elektřinou ušetřili dvě třetiny nákladů. Proto tepelná čerpadla nechávám instalovat i v domech, které stavím pro jiné,“ vysvětluje Petr Závodný, majitel domu i stavební firmy.

Dům je postavený ve tvaru písmene U, v jehož středu je příjemné atrium kryté před okolními, někdy až nepříjemně sychravými větry. Majitelé mysleli i na bezpečnost, svůj domov nechali monitorovat kamerovým systémem s napojením na centrální pult ochrany.

Návrh interiéru začal v obývacím pokoji

Když Petr s manželkou promýšlel dispozici domu, začal obývacím pokojem a krbem (s důmyslným přikládáním ze zadní technické místnosti).

Shodli se, že by obývací pokoj měl být dominantou celého domu a místem, kde se budou všichni scházet. Úzkou chodbou z něj se vstupuje i do ložnice manželů. Ta je vybavena nejen vanou s výhledem na okolní kopce, ale navíc i samostatnou koupelnou s přímým vstupem z ložnice. Vana u okna tak trochu nahrazuje relaxační lehátko, v někdy drsných zimních podmínkách, které zde panují, funguje lépe než teplá deka a grog.

Místo dlažby byly na podlahách včetně koupelen použité moderní betonové stěrky probarvené do různých odstínů šedé, ale také světle kávové. Jde sice o něco dražší řešení, ale velmi elegantní a také pohodlnější na údržbu.

„Máme rádi určitý minimalismus, proto nikde v domě nenajdete žádné poličky, věšáky a držáky všeho možného. Raději se pro sprchový gel sehnu, než bych měl někde nalepený nějaký držák,“ vysvětluje majitel domu.

V druhém křídlo domu je pokoj pro děti i pro hosty, pracovna a další koupelna. Dospívající děti si tak s rodiči vzájemně nepřekážejí, mají svoje soukromí, ale mohou se kdykoliv scházet v již zmíněném obývacím pokoji u krbu, v moderně zařízené kuchyni nebo na terase.

Zahradní jezírko je napájeno vodou z vlastní vrtané studny hluboké 30 m.

Z terasy je krásný výhled na okolní hory a také na zahradní jezírko, které se napájí vodou z vlastní vrtané studny hluboké 30 m. V horním jezírku se voda čistí kořenovou čistírnou, v tom spodním je možné se dokonce koupat, a to naprosto bez chemie. Vlastní vodou je zásobený i celý dům, a ne ledajakou. Je bohatá na minerály příznivé pro lidské zdraví. Pravda, domácí spotřebiče musí chránit filtry...

Moderní materiály i technologie domu svědčí

V každé místnosti domu najdete velkoformátová okna nebo zdvižně posuvné dveře s PVC profily Inoutic Eforte (pokud jde o barevné provedení, pak zevnitř jsou bílé, zvenčí antracitové).

Díky nim je všude spousta světla a také krásný výhled do zahrady. Jezírko i zahradu navrhoval Pavel Šemora z Brna (firma Tilia). Velký záhon kvetoucích trvalek obsahuje na 1 200 rostlin různých druhů.

V horním jezírku se voda čistí kořenovou čistírnou, v tom spodním je možné se dokonce koupat, a to naprosto bez chemie.

„Domy, které stavím, vybavuji tím, co se mi během let osvědčilo a co se mi líbí. Mám rád funkcionalistické stavby, proto stavím pouze přízemní domy s plochou střechou, a ne třeba patrové se sedlovou střechou,“ prozrazuje Petr Závodný, majitel stavební firmy S.P.Z. Trend.

Nestaví tak už na zakázku, ale výhradně „developersky“. Prostě koupí pozemek, postaví dům a pak jej prodá. „Bylo mi totiž příliš líto mé práce, když budoucí majitelé chtěli na poslední chvíli věci zásadně měnit a předělávat a často ne k lepšímu,“ vysvětluje Petr Závodný.

Už několik let spolupracuje s místní firmou Pavel Knězek, která vyrábí a montuje plastová okna a dveře s profily Inoutic. „Nikdy jsme neměl žádnou stížnost nebo reklamaci. Poměr cena-výkon pokládám za ideální. Když se s lidmi dobře znáte, vždy se domluvíte,“ hodnotí místní patriot vzájemnou spolupráci.

Kuchyňské části dominuje velký ostrůvek, jídelní velký stůl pro šest stolujících.

V případě pasivních domů je důraz na kvalitu stavebních prvků velmi důležitý. U otvorových výplní pasivních domů jsou tak zásadní především jejich tepelněizolační vlastnosti.

„Součinitel tepelné prostupnosti celým oknem (U w ) musí být podle normy nižší než 0,8 W/m2.K a u dveří pak (U d ) 0,9 W/m2.K. Zásadní je ale také montáž. Tou se dá hodně pokazit, pokud není provedena odborně,“ vysvětluje Miroslav Juračák ze společnosti Pavel Knězek.