„Když jsme přijeli na toto místo poprvé, bylo pochmurné podzimní počasí a silně foukalo. Ostatně, tady fouká pořád. Přesto si nás právě tento pozemek získal. Vyjedete z Prahy a rovná placka se začne vlnit. Začíná Posázaví. A pak ten výhled tady. Zdejší městečko si nás získalo, a tak jsme pátrali v okolí, dokud jsme nenalezli ten svůj kousek půdy,“ popisuje začátky majitel.

Jelikož zde teprve probíhala příprava pozemků a sítí, měli dostatek času. Nebylo kam spěchat. A tak vše uchopili zodpovědně, jak se má. Pěkně krok za krokem. Od začátku věděli, že chtějí dřevostavbu a pasivní dům. Vybrali si stavby, které se jim líbí, našli autory a oslovili je. „Jakmile jsme ale osobně poznali naši paní architektku, hledání bylo u konce. To byla láska na první pohled. Profesně i lidsky,“ přiznává majitel.

Jednoduchost po vzoru prosté stodoly

A proč tedy vlastně dřevostavbu? Není to objekt, který tu bude stát tisíc let, je ekologický, z živého a příjemnějšího materiálu než třeba beton. Majitelům se také líbí, že konstrukce je přesná a rychle postavená.

Mají rádi domy - stodoly obložené dřevem, které šedne a vypadá škaredě. Prostě jako obyčejná stodola. Tady ale byli vázáni přísnými regulativy. Sklon střechy mezi 30 až 45 stupni, přesná zastavěná plocha, dané parametry podkroví, nutná garáž přímo v domě nebo s vlastní sedlovou střechou.

Celkový koncept je tedy v jednoduchých a čistých liniích. V takové podobě vyhovuje i pasivnímu standardu, který si přáli. Dům reaguje na svažitý terén - je částečně zapuštěný a v přízemí jsou dvě výškové úrovně. Díky tomu je možné z obývacího prostoru vyjít přímo na úroveň zahrady.

Rámec, který určily regulativy a energetická koncepce, do značné míry stanovil i vnitřní dispozici. Pokoje pro děti, jeden pro hosty, dvě koupelny a samozřejmě důležitý prostor kuchyně a obývacího pokoje v přízemí. Rodina má v domě přesně to, co potřebují pro život.

Projekt nakonec vymýšleli rok a hráli si s detaily v interiéru. Ten stále postupně dolaďují a snaží se dodržet všechny drobnosti z projektu.

Ryzí konstrukce z masivu

Nosná konstrukce je z masivních dřevěných panelů, ovšem pohledově zakrytá. „Zdálo se nám z akustického hlediska uživatelsky přívětivější ponechat jako finální povrch sádrokartonové desky. Dřevo v pohledové kvalitě je pouze na stropě v podobě biodesek. Ty zakrývají železobetonový strop, konstrukční prvek zvolený pro jeho akumulační i akustické vlastnosti. Mohl by se zdát zbytečný, ale my jsme za něj hodně rádi. Vůbec nevíme, když nahoře někdo chodí,“ zmiňuje majitel.

Během příprav majitelé využívali také specializovanou firmu pro konzultace energetické koncepce domu. Měli možnost si promyslet všechny podrobnosti a dostali spoustu cenných rad. V původním návrhu bylo například okno ještě na západ u jídelního stolu, které zrušili, aby nenavyšovalo tepelné zisky v létě a nedocházelo k přehřívání. Také na stínění se myslelo od začátku.

„Bydlíme zde již dva roky a můžeme říct, že dům je tepelně velmi stabilní. Moc si to užíváme. V létě i v zimě si dům drží teplotu kolem 24 stupňů. Ať už venku sněží, jsou jarní lijáky, kroupy nebo naopak v létě velký žár, tady je příjemně. Pouze když vedra trvají neobvykle dlouho a v noci několik dní po sobě neklesá teplota pod 20 stupňů, teplota uvnitř po pár dnech o něco stoupne. Je nám zde moc dobře a uvnitř domu trávíme hodně času,“ pochvaluje si majitel.

Řešení kuchyňského koutu přináší řadu výhod. Majitelé odsud mají krásný výhled a zůstávají během vaření v kontaktu s okolím a s děním v obývacím pokoji. Je to takové řídicí centrum.

Otázky pro projektantku Irenu Truhlářovou

Na co v kontextu této realizace vzpomínáte?

Na příjemnou spolupráci s majiteli a společné hledání pro ně nejlepšího řešení. Hodně jsme debatovali, o všem. Třeba o poloze a formě venkovního posezení nebo o řešení nástupního ramene na schodiště. Taky ráda vzpomínám na to, že když jsme se potkali, neměli jsme žádné děti a dneska si naše ratolesti spolu hrají. A díky obhlídkám lokality, abych nasála ducha místa, jsme se nakonec přestěhovali do stejného města.

Čím je tento dům jiný v porovnání s ostatními projekty?

Myslím, že to byl náš (a obecně úplně) první pasivní dům z masivních šroubovaných panelů. Je to jeden z mála domů bez krbu. Majitelé s krbem měli své zkušenosti a prostě jej k životu nepotřebují. Místo toho v zimě pozorují z tepla vánici za okny. Majitel kladl důraz na moderní vzhled a pamatuji si, že si vysloveně nepřál použít staticky potřebný a tradiční vodorovný prvek kleštin u terasy (vadilo mu, že by vznikl jakýsi kříž), proto jsme jej nahradili nerezovými táhly.

Co vás tento projekt naučil?

Byl to jeden z prvních projektů, kde jsem cítila potřebu jít v návrhu do většího detailu a více řešit interiér, osvětlení. Některé ještě čekají na svoji realizaci. Také jsem si uvědomila, že musím v návrzích více vzít v potaz vítr. Je to opravdu větrný kopec a v „tunelu“ mezi domem a přístřeškem s garáží to údajně někdy pořádně fičí. Věřím, že tomu pomůže zeleň a také budoucí zástavba.

Vyskytl se v celém procesu nějaký problém, který vyžadoval specifické řešení?

Oříškem byly regulativy (sedlová střecha, nízko položená pozednice), které jsme se snažili za každou cenu dodržet a zároveň jsme se chtěli vyhnout střeše s vikýři. Proto také vzniklo schodiště v netradiční poloze - téměř v centru dispozice. Díky speciálnímu podsvětlení, se kterým přišli naši truhláři, tak ze schodiště vznikl poutavý interiérový prvek.

Co stojí za zmínku z technického řešení, dispozice nebo interiéru?

Dům vybočuje z řady, nerespektuje uliční čáru a je natočený ke slunci a zároveň kolmo ke svahu. Dále je možná trochu netradiční, že přes zádveří šatnou vstoupíte do obytného prostoru (poblíž kuchyně) a toaleta s technickým zázemím se nachází až v zóně host/pracovna. Je to celkem praktické řešení. Jsem moc ráda, že bylo možné provézt konstrukci přístřešku a kryté terasy z modřínu, který perfektně ladí k modřínovému obkladu domu.

Technické parametry:

Zastavěná plocha: dům 111,5 m 2 , doplňkové stavby 64,5 m²

dům 111,5 m , doplňkové stavby 64,5 m² Užitná plocha: 153,7 m²

153,7 m² Konstrukční systém: dřevostavba z masivních šroubovaných panelů DEKpanel D - difuzně otevřená konstrukce

dřevostavba z masivních šroubovaných panelů DEKpanel D - difuzně otevřená konstrukce Teplo a větrání: teplovodní vytápění (podlahové topení + radiátory, nucené větrání (aktivní + pasivní rekuperační výměník) - kompaktní jednotka v kombinaci s tepelným čerpadlem

teplovodní vytápění (podlahové topení + radiátory, nucené větrání (aktivní + pasivní rekuperační výměník) - kompaktní jednotka v kombinaci s tepelným čerpadlem Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,17 W/m 2 K



0,17 W/m K Projekt: Archcon atelier, 2013



Archcon atelier, 2013 Realizace: Dřevostavby Biskup, 2014 - 2015

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.