Typovou pasivní dřevostavbu si majitelé zařídili sami, bez architekta

Daniela a Goran si našli slunný pozemek v tiché ulici v jedné z nových čtvrtí v okolí Prahy a pustili se do hledání toho pravého projektu pro svou rozrůstající se rodinku. Priority byly jasné, jejich budoucí dům měl být moderní nejen vzhledem, ale i použitými technologiemi.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.

„Chtěli jsme co nejlepší systém topení, chlazení a větrání, zároveň však byla pro nás důležitá rozumná cena, aby nám zůstaly finance i na pěkné zařízení. Proto jsme se rozhodli pro typový dům, který bychom si mohli mírně upravit podle svých představ,“ shrnuje Goran.

„Původně jsme nehledali vysloveně pasivní, ale tyto technologie nás oslovily,“ pokračuje. „Nešlo přitom jen o ekologické a zároveň úsporné vytápění, ale také o způsob větrání. Manželka má totiž alergii a v pasivním domě máte stále čerstvý vzduch, aniž se alergeny zvenčí dostávají do interiéru.“

A proč právě dřevostavba? „Podle mě je to stavební budoucnost,“ doplňuje Daniela. „Byli jsme si prohlédnout různé vzorové domy a dřevostavby nám připadaly velmi příjemné. Měli jsme v nich takový pocit tepla.“

Potřebná variabilita

Ověřený i individuální - EcoCube Max je největší z kolekce energeticky pasivních dřevostaveb.

Vybrali si prakticky řešený, moderní pasivní dům z nabídky Zvolenské firmy ForDom. Sérii vydařených typových staveb EcoCube pro ně navrhli Marián Prejsa a Bjorn Kierulf z architektonického ateliéru Createrra, kteří u nás patří k průkopníkům pasivní výstavby. U největšího domu, EcoCube Max, ještě rozšířili původní rozměry, mírně přizpůsobili dispozici a upravili velikost oken.

K dvoupodlažnímu rodinnému domu přibyla i přízemní přístavba, domek pro hosty. Ten doplnil prvotní, čistý a energeticky optimální tvar kvádru, takže vznikla moderní prostorová kompozice. „Moje rodina žije v zahraničí a chtěli jsme, aby mohli přijít i na delší dobu a měli u nás pohodlí a soukromí,“ vysvětluje Goran.

Ekologicky a příjemně

Příjemné klima v domě zajišťuje kombinace nízkoteplotního stěnového vytápění (stejný okruh slouží v létě i na chlazení) a řízeného větrání s rekuperací, tedy se zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu. Ekologické tepelné čerpadlo získává teplo pro vytápění a přípravu teplé vody pomocí plošného zemního kolektoru, stejný okruh slouží v zimě i na předehřátí větracího vzduchu, v létě zas ochlazuje vodu na stěnové chlazení.

Příjemný mix. Daniela a Goran mají rádi světlé odstíny, které v domě navodily pocit svěžesti a optimismu, zároveň však volili barvy a materiály tak, aby byly místnosti příjemně teplé.

Díky kombinaci kvalitně zaizolované konstrukce a špičkové techniky se zde na vytápění spotřebuje pouze 7 kWh na m2 za rok, což opravdu citelně snižuje měsíční provozní náklady. Navíc, jak zdůrazňují domácí, v domě je velmi příjemně tak v zimě, tak v letních vedrech.

„Jen musíte dodržovat jistá pravidla, která jsou však zcela logická a přirozená, například v létě stínit a nenechávat na poledne otevřené dveře na terasu. Ale takové chování je normální v každém domě, pokud nechcete mít uvnitř horko,“ říká majitel.

A pokračuje. „Na rozdíl od jiných domů je zde však čerstvý vzduch, i když jsou okna zavřená, a i po dvou týdnech veder bylo uvnitř velmi příjemně. I když zde teplota trochu stoupla, nebylo to tak dramatické jako jinde,“ pochvaluje si.

Do roka v novém

Stavět začali v březnu 2014 a v listopadu se už mohli pustit do zařizování. „Na interiéru jsme intenzivně pracovali až do března, bylo to opravdu náročné a trvalo to déle, než jsme předpokládali,“ přiznávají manželé.

Naopak překvapivě rychlý proces byla hrubá stavba: když byly připraveny základy, do deseti dní na nich stál dům. „Obvodová konstrukce se totiž vyrábí v dílně, na stavbě se pak jednotlivé panely a další konstrukční prvky smontují,“ vysvětluje Luboš Pivko, obchodní poradce ze společnosti ForDom.

„Pak se celý proces výstavby domu dostane do další fáze, následuje dokončení fasády, montáž instalační roviny, rozvody, instalaci a techniky a povrchové úpravy. Jisté věci nelze urychlit, pokud má být stavba kvalitní,“ zdůrazňuje.

U energeticky pasivních domů je například důležitá nejen tepelná izolace, ale i těsnost obvodových konstrukcí. Všechny spoje proto přelepí vzduchotěsnou páskou a těsnost se kontroluje takzvaným blower-door testem.

„V pasivní stavbě nesmí celková výměna vzduchu při podtlaku 50 Mpa překročit 0,6 násobek objemu domu za sekundu. Tento test provádíme dvakrát, když je uzavřená hrubá stavba a po dokončení domu, před jeho předáním klientovi,“ upřesňuje zástupce realizační firmy.

Interiér ve vlastní režii

Jelikož oba mají práci spojenou s designem, který je zároveň jejich srdeční záležitostí, interiér si Daniela a Goran navrhli sami. „Chtěli jsme světlé a čisté moderní prostory, ale neměly působit chladně, ale příjemně domácky,“ říká ona.

Přístavba – samostatný nízkoenergetický domek poskytuje soukromí návštěvám, které zde mohou pohodlně zůstat i delší dobu.

„Inspirace jsme našli hlavně na svých cestách po světě, z různých míst jsme si přivezli prvky a nápady, které se nám líbily. Vlastně jsme měli základ interiéru vymyšlený dříve, než se začal stavět dům,“ směje se Daniela.

„Některé věci byly dokonce koupeny předem, například sedačka čekala na dokončení domu asi rok ve skladu,“ prozrazuje majitelka. Díky programu na 3D vizualizace si uměli všechno přesně představit a do detailu navrhnout barvy, materiály i nábytek na míru, jehož realizaci pak svěřili zkušeným truhlářům. „Trvalo to měsíce, ale stálo to za to,“ shoduje se dvojice.

Dům v kostce Energeticky pasivní dřevostavba EcoCube Max Dvoupodlažní rodinný dům v pasivním standardu s nízkoenergetickou přístavbou Realizace: 2014 Autor: Createrra Dodavatel: ForDom Užitná plocha: 198 m2 (dom) + 62 m2 (přístavba) Základy: ocelobetonová deska izolovaná vrstvou pěnového skla Konstrukce obvodových stěn: montovaná dřevostavba v pasivním standardu ze sendvičových panelů izolovaných minerální vlnou (celková tloušťka 524 mm, U = 0,9 W/ m2.K) Tepelná izolace obvodových stěn: minerální izolace Isover ve dvou vrstvách, v celkové tloušťce 420 mm Střecha: plochá se štěrkovým lůžkem, tepelná izolace Styrodur (celková tloušťka 600 mm), konstrukce z dřevěných příhradových nosníků Okna: dřevohliníková s trojsklem a vnějšími žaluziemi, Makrowin Vytápění a ohřev vody: tepelné čerpadlo zem/voda SmartHUB, 300 l zásobník OPV Řízené větrání: větrací jednotka s rekuperací tepla a ohřevem vzduchu SmartVENT Potřeba tepla na vytápění: 7 kWh/m2. a

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.