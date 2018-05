Čína je jasným vítězem v padělání, někteří Číňané jsou na to i hrdí

Cena Plagiarius se uděluje již od roku 1977, její držitelé jsou každoročně oznámeni po zahájení veletrhu Ambiente ve Frankfurtu. Problém s plagiáty stále narůstá, nejde totiž „jen“ o krádež myšlenek, byť tento problém dodnes mnozí podceňují a bagatelizují, mají pocit, že třeba každý nemá na drahé originály, a tak proč lidem nedopřát něco, co vypadá obdobně, ale za mnohem nižší cenu.

Historie černého trpaslíka Historie celé akce začala už v roce 1977, kdy profesor Rido Busse objevil na veletrhu jedné hongkongské firmy přesně takovou váhu, kterou sám navrhl pro firmu Soehnle. Ovšem za šestinu ceny. Tenkrát to ještě asijskému výrobci trvalo poměrně dlouho, váha se vyráběla již od roku 1965, dnes stačí firmám pár měsíců.

Jenže dopad napodobenin je mnohem hlubší. Výrobci plagiátů často používají zdravotně závadné materiály, takže mohou ohrozit zdraví spotřebitelů.

Nezřídka doslova kašlou na dopady výroby, takže ohrožují i ty, kteří toto zboží vyrábějí, do vod či do vzduchu vypouštějí spoustu chemikálií ohrožujících životní prostředí.

A v neposlední řadě se plagiáty staly výnosným byznysem pro organizovaný zločin. Ten rychle zjistil, že padělky mu mohou v dnešní době internetu, globalizace a digitální komunikace přinést vysoké zisky. Používají k tomu stejnou infrastrukturu jako při obchodu s drogami, lidmi či zbraněmi.

K obchodování jim výborně slouží právě internet, sociální média a chytré telefony. A vydělávají miliardy. V roce 2016 hodnota zadržených plagiátů na hranicích Evropské unie dosáhla 670 milionů eur, jenže to je pouze špička ledovce.

Falšují se parfémy a kosmetika, spotřební elektronika, domácí spotřebiče a nádobí, hračky, nářadí, kola pro auta, ale také léky, zdravotnické vybavení a spousta další věcí včetně skla. To poznala i česká firma Bomma, o napodobování ví své také tuzemská společnost USSPA či Tescoma, ta získala v roce 2016 třetí místo. Plagiát dovážela paradoxně do Česka z Číny česká firma. Nebylo to však poprvé, zatím se Tescomě podařilo vyřešit vše s distributory mimosoudně, výrobce však zjištěný nebyl.

Ta Čína...

Plagiarius - černý trpaslík se zlatým nosem

Na prvním místě v plagiátorství je dlouhodobě Čína, ale falšuje se všude, v Polsku, v Chile i v Německu. Otázka Číny je však složitá.

„Některé čínské firmy si klidně sošku Plagiaria vystaví na čestném místě,“ vysvětluje zakladatel akce, Rido Busse. V Číně i dalších asijských zemích totiž existuje hrdost na to, jak dobře člověk dokáže napodobit práci jiného.

Číňané dokonce pomocí hackerů vykrádají počítačové databáze evropských patentových úřadů a na základě získaných podkladů si pak nechají výrobky patentovat ve své zemi jako vlastní nápady. A když se skutečný majitel objeví na čínském trhu, může být popotahován kvůli porušení patentových práv.

3. místo - vlevo originál, vpravo plagiát. PUKY Racer Původní: PUKY GmbH & Co. KG, Wülfrath, Německo Plagiátorství: Výroba: Xingtai Kurbao Toys Co., Ltd., Che-pej, Čína Distribuce: On-line, mimo jiné prostřednictvím Alibaba.com

„Produktové pirátství je hospodářským zločinem 21. století,“ tvrdí německá kancléřka Angela Merkelová. Ekonomové pak dokládají, o kolik pracovních míst přichází Evropa kvůli plagiátorům z Číny. Společnosti, které investují miliony do výzkumu a designu, se pak jen mohou zlobit, nebo soudit s malou šancí na úspěch.

K čemu slouží Plagiarius

Action Plagiarius bohužel nemůže soudit ani trestat. Před vyhlášením vyzve nominované k tomu, aby se ke kauze vyslovili. Výběr nominovaných je na porotě, která se každoročně mění. Někteří nominanti z obav z veřejné ostudy a negativní publicity své zboží raději stahují z trhu, případně odhalí své dodavatele. Zdaleka však ne všichni.

Jaký je tedy cíl akce? Především zveřejnit bezohledné obchodní praktiky padělatelů a zvýšit povědomí veřejnosti o tomto složitém problému. A také zvýšit vnímání významu práv duševního vlastnictví.

Od roku 1990 se mohou designéři i firmy pojistit. Organizace bojující proti napodobeninám Action Plagiarius se spojila s německou pojišťovnou NRV a zavedla právní ochranu pro jednotlivce i firmy. Nárok na právní odškodnění je platný v celé Evropské unii. Poplatky si však každý nemůže dovolit.

4. až 10. místo bez určení pořadí - vlevo originál, vpravo plagiát. Koupelnové doplňky - set “Royal” Originál: Immanuel Industrial Co., Ltd., Plagiátorství: Tainan City, Tchaj-wan, distribuce on-line (Amazon)

Letošní tři hlavní „vítězové“

1. cena

Kuchyňský pomocník “Nicer Dicer Plus”

Originál: Genius GmbH, Limburg, Německo

Padělek: Pingyang County Leyi dárek Co., Ltd., Če-ťiang, Čína

Padělatel zkopíroval vše včetně ochranné známky „Genius“, podporuje prodej on-line, na veletrzích, na pouličních trzích a prostřednictvím katalogu. Břity jsou tupé a snadno se zlomí, plast obsahuje škodlivé látky.

2. cena

Nafukovací vodní Park „Wibit Sports Park XL“

Originál: Wibit sportovní GmbH, Bocholt, Německo

Plagiátorství: Sunny království, PR Čína

2. místo - vlevo originál, vpravo plagiát. Nafukovací vodní Park "Wibit Sports Park XL" Originál: Wibit sportovní GmbH, Bocholt, Německo Plagiátorství: Sunny Kingdom, PR Čína

3. cena

PUKY Racer

Původní: PUKY GmbH & Co. KG, Wülfrath, Německo

Plagiátorství: Výroba: Xingtai Kurbao Toys Co., Ltd., Che-pej, Čína

Distribuce: On-line, mimo jiné prostřednictvím Alibaba.com