Už roste. Největší projekt americké historie navždy změní Manhattan

New York je bezesporu hlavním městem mrakodrapů. Podle serveru Skyscraperpage.com s počtem téměř 6,5 tisíce výškových budov suverénně vede světové tabulky. A nejspíš se to hned tak nezmění.

Přispěje k tomu i Hudson Yards, dle investorů největší soukromý developerský projekt americké historie. Staví se ve čtvrti West Side a po plánovaném dokončení v roce 2024 se výrazně zapíše do tváře Manhattanu.

Investorem je realitní magnát a developer Stephen M. Ross, kterého projekt vyjde na 20 miliard dolarů, v přepočtu 440 miliard korun.



Na projektu se podílejí špičkové architektonické kanceláře, jako jsou Kohn Pedersen Fox, Foster + Partners, Skidmore, Owings & Merrill a Nelson Byrd Woltz.

Projekt za 20 miliard dolarů se staví na téměř dvanácti hektarech nad 30kolejovým nádražím. Na parcele dvakrát větší než Ground Zero stály prázdné sklady a je zde železniční trať. Ta zůstane zachována. Budovy vyrostou na pilířích nad ní.

Bude mít bezmála 1,7 milionu čtverečních metrů komerčních a obytných ploch. Což je asi 30násobek komerčních a obchodních ploch Florentina, největší kancelářské budovy v Praze.

Vedle kanceláří tu bude 5 000 bytů, 100 obchodů, restaurace, kavárny, trhy, bary, kulturní prostory, hotel a škola. Mrakodrapy by měly mít od 48 do 75 pater. Součástí bude ohromná vyhlídková plošina, která bude vyčnívat z administrativní budovy vyšší než Empire State Building.

Polovinu území zaberou parky a náměstí. Centrální náměstí, které zde vznikne, by mělo být jedním z nejdůležitějších veřejných prostor 21. století.

Celý projekt je plánovaný jako město ve městě, v New Yorku prakticky vyroste zcela nová čtvrť, která změní jeho panoráma. Investor předpokládá, že v budoucnu bude právě zde srdce New Yorku a Far West Side bude jakýmsi epicentrem.