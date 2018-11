Nové myčky si samy dávkují prášek, pro každý koš mají nastavení zvlášť

Problém s vodou a jejím nedostatkem výrazně nahrává myčkám. Studie univerzity v Bonnu, která hodnotila mimo jiné různé zvyklosti při mytí nádobí napříč Evropou, shromáždila zajímavá čísla.

PowerDisk se vkládá do vnitřní části dveří myčky.

Pokud zapnete myčku, až když je naplněná (testovalo se 12 sad nádobí), ani ten „nejúspornější umývač“ nádobí ji ve spotřebě vody nedokáže překonat.

Zatímco myčka si na jeden mycí program bere maximálně 15 litrů vody (některé programy myjí ještě s výrazně nižší spotřebou, i pod sedm litrů vody), nejúspornější kvalitní ruční umytí nádobí spotřebovalo 60 litrů.

Kromě vody se stejně jako u praček stále více řeší i používání mycích prostředků a jejich vhodné dávkování. To se ukázalo i na letošním veletrhu IFA, kde se objevilo hned několik zajímavých novinek.

Automatický systém už mají i myčky

Na stánku značky Miele bylo jasné, co bude jejím letošním šlágrem na veletrhu: myčka G 7000 s automatickým systémem dávkování mycího prostředku AutoDos (dosud známé pouze u praček Miele pod názvem TwinDos).

Do speciálního zásobníku na vnitřní straně dveří myčky se vloží takzvaný PowerDisk (kapsle obsahující zásobu speciálního mycího prášku), který se automaticky otáčí na začátku mycí fáze programu.

Podle potřeby se tak při každé otáčce o 360 ° uvolní přesné množství prášku do mycího prostoru.

Miele totiž na rozdíl od ostatních výrobců domácích spotřebičů vyvíjí i vlastní prací, mycí a ošetřující přípravky, a to přesně na míru svým spotřebičům. Automatické dávkování u myček nabízí jako jediný výrobce na trhu.

PowerDisk, který má asi 15 cm v průměru a tloušťku necelé čtyři centimetry, vydrží přibližně na jeden měsíc (počítáno při používání programu „Standardní 60 °C“).

„Ani zapomnětlivci se nemusí bát, že by je zaskočil nedostatek mycího granulátu. Jakmile zůstanou v disku přibližně tři poslední dávky, informuje myčka uživatele, že zásoba dochází,“ upozorňuje Jiří Šeba, školitel Miele.

Myčky G 7000 mají k dispozici i klasický dvoukomorový zásobník, takže v případě potřeby je možné použít běžné mycí prostředky, leštidlo, mycí prášek nebo tablety.

„Kromě naplnění a vyprázdnění myčky a výměny PowerDisku už můžete jen odpočívat a zbytek nechat na přístroji,“ zdůraznil na konferenci v průběhu veletrhu výkonný ředitel a spoluvlastník firmy Dr. Markus Miele.

Všechny modely myček G 7000 s funkcí AutoDos lze samozřejmě připojit přes wi-fi a ovládat je prostřednictvím mobilní aplikace či v závislosti na státu prostřednictvím hlasového asistenta Amazon Alexa.

Vylepšil se také „interiér“ myčky. Nová příborová zásuvka 3D MultiFlex nabízí nový praktický detail: pravou boční část lze poprvé sklopit, a tak je možné sem kromě příborů vložit třeba šálky na kávu, do snížené středové části zase velké polévkové naběračky. Levou boční část lze vodorovně posunout, což umožňuje vložit do horní části koše i sklenky na dlouhé stopce.

Dva programy během jednoho mytí

Těžko si lze představit, že dáte prát bavlněné a jemné prádlo najednou. Myčky však už něco takového dokážou. Nové modely prezentované na veletrhu IFA od AEG (FFB64606PM a FEE63716PM) mají unikátní program ProZone.

„Uživatel při jeho použití může rozdělit nádobí do horního a spodního koše tak, aby v rámci jednoho cyklu fungovalo odlišné nastavení pro každý koš zvlášť,“ říká René Kubaník ze společnosti Electrolux.

Přídavné satelitní sprchovací rameno zvládne umýt i hodně znečištěné nádobí ve spodním koši.

Citlivější nádobí, sváteční porcelán či sklenice po babičce se umístí do horního koše, do spodního pak hrnce či pánve. Protože se vyplatí pouštět myčku naplněnou, nikoli poloprázdnou, a to nejen kvůli úspoře vody, ale také času a „uklizené kuchyni“, je taková možnost velmi praktická.

Vybrané zóny v myčce fungují i v případě funkce SprayZone. V této samostatné zóně probíhá intenzivní mytí, a to díky přídavnému satelitnímu sprchovacímu rameni. Ani u velmi špinavého nádobí není nutné předmytí, a to ani tehdy, kdy do myčky naskládáte nádobí hodně natěsno a na talíři zůstaly stopy svíčkové, kečupu nebo hořčice.