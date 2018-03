V Santa Monice navrhl Ray Kappe konstrukci, která se stala první modelovou stavbou firmy LivingHomes. Je z recyklovaných stavebních materiálů s využitím solární energie, má pohyblivý systém stěn, minimální spotřebu energií s redukovanými odpady a konzervací vody.

Montáž prefabrikovaného domu

Jeho projekt propojuje komfort, funkčnost a rychlost výstavby. Stavba vyrostla během osmi hodin (v tom není samozřejmě započítána doba potřebná na stavbu základů a několikatýdenní výroba dílů v továrně v losangeleském Rialtu).

Dům jako stavebnice

Jádro šesti modulů tvoří netoxické materiály: ocelový rám, který vyplňuje sklo, stěny ze dřeva, posuvné příčky ze stejného materiálu a podlahy z korku. Součástí je vysoce účinná tepelná izolace.

Dům má dvě podlaží, navíc dvougaráž pod budovou a rovnou střechu doplněnou pergolou a solárními panely. Má výhled na Pacifik a je využíván nejen pro zábavu, ale i jako zahrada k pěstování organické zeleniny.

Budova na pozemku 325 čtverečních metrů zabírá plochu 230 čtverečních metrů. Vchod z ulice vede do přízemí domu, který tvoří otevřený prostor, jemuž dominuje obrovsky krb a vnitřní zahrada s rostlinami okysličujícími vzduch.

Palivem pro krb je bioetanol bez zápachů a sazí. Kromě toho je tady obývací pokoj a jídelna s kuchyní, kancelář s knihovnou i místnost pro sledování filmů či televize, a také toaleta.

Prosklená stěna vedle jídelny nabízí výhled do patia s vířivkou a odpočinkovým mini prostorem. V patře jsou podél stěn umístěny čtyři ložnice a tři koupelny. Střed domu je otevřený od přízemí až ke stropu v prvním patře, dominuje mu zeleň rostlin.

Jižní stranu zdobí prosklená místnost. Slouží pro jógu a meditaci nebo jako další kancelář. Osvětlení interiérů zajišťují LED svítidla zapuštěná do stropu, které díky nízké provozní teplotě, vysoké svítivosti a variabilitě mají ohromné možnosti trvanlivosti, údajně až deset let.

Pohled od vchodu do obývacího prostoru

Vlastní zkušenost je nadevše

Steve Glenn je nejenom podnikatel a ředitel společnosti Plant Prefab, který je odnoží LivingHomes, ale i fanatik alternativních systémů výstavby rodinného bydlení. Sam navíc bydlí v této originální prefabrikované stavbě v Santa Monice postavené podle návrhu architekta Ray Kappe. Ta se stala základním kamenem moderních modulárních staveb na západním pobřeží Spojených států.

Ložnice v patře

Jaké byly vaše začátky ve stavebnictví?

Od mládí jsem byl fanouškem architektury a nadšencem stavebnic Lego. Pokusil jsem se o studium designu na vysoké škole, ale brzo jsem pochopil, že postrádám talent a temperament jako architekt.

Místo toho jsem zjistil, že by se mohl více uplatnit ve vývoji nemovitostí jako developer, který se zaměřuje na projekty spojující estetiku, prostředí a společenství, v němž byly vytvořeny.

Co to znamená?

Například skutečnost, že při stavbě domu, který je teď mým domovem, jsme měli během stavby odpad nižší o více jak jedenáct tisíc kilogramů oproti stejně velké tradiční konstrukci.

Nějaké problémy po nastěhování?

Dům je zatím jen jedenáct let starý. Samozřejmě jsme měli nějaké nedostatky, ale ty se v ničem nelišily oproti jiným novým konstrukcím. Nebylo to nic velkého. Prosakování vody kolem oken, hlučné zavíraní dveří a podobně.

Z jakých materiálů jste stavěl?

Dávám přednost přírodním, netoxickým a recyklovaným materiálům. Jsou zpracovány ve speciálně vybavené továrně zajištující kvalitu a úspory. Výsledkem toho všeho jsou zdravější a šťastnější domy, které mají výrazně menší ekologickou stopu.

Detail kuchyně

Dá se říct, že se vám povedla vyplnit celoživotní ambice. Vyvinout domy, které jsou praktické, nabízejí skvělý design a funkčnost. Jsou cenově dostupné?

Věřím, že ano. Jsou levnější. Včetně materiálů by stavba jednoho modulu o velikosti 13×11,5 metrů s výškou stropu 3,6 metru neměla o moc překročit dvě stě tisíc dolarů. Zahrnuje v ceně poplatek pro architekty, stavební povolení, konstrukci základů, technické vybavení, dopravu a instalaci na rovném pozemku. Výstavba srovnatelného klasického projektu o stejné velikosti je v Kalifornii o třetinu dražší.

Pozemek?

Ten je na vás, protože jeho cena se může dotýkat milionů.

A co se týče budoucnosti?

Investice do prefabrikovaných (montovaných) domů zaručuje minimální plýtvaní s materiály. Je možné provést kompletní vizuální přizpůsobení požadavků majitelů v 3D, ještě než se začne stavět. Navíc umožňuje klientům získat rychle vlastní obydlí. To jsou hlavní důvody, proč lidé mají tendenci do nich investovat.

Kde všude realizujete své projekty?

Povedlo se nám postavit řadové domky v North Hollywoodu, rodinné domy v Long Beach i v San Francisku a podobně.

Je Lego pořád vaše nejoblíbenější zábava?

Samozřejmě! (smích)