Klimatizace a problémy kolem nich. Možností jsou i chladicí stropy

U mobilních klimatizací se často opomíjí dvě věci: nutnost odvést horký vzduch z místnosti a hluk. Nemluvě o „efektu vytápění“.

„Čím delší bude hadice, kterou se odvádí horký vzduch, tím se zvyšuje hluk a bohužel snižuje i výkon klimatizační jednotky,“ upozorňuje Klára Doležilová, Consultant Home Care & SDA ze společnosti Electrolux.

Okenní těsnění obsahuje 1 obdélník 14×30cm; 1 obdélník 80×30cm; 2 trojúhelníky 100×30cm a 50 ks lepící pásky se suchým zipem.

Tento efekt připomíná digestoř. I zde dochází ke snížení výkonu a navýšení hlučnosti v okamžiku, kdy je třeba vést odtah delší cestou, navíc se „zalomením“ do pravého úhlu. Mobilní klimatizace by tak měla být co nejblíže oknu nebo jinému přímému odtahu vzduchu mimo místnost.

Proto by se při nákupu mobilní klimatizace mělo vždy pamatovat na technické řešení odvodu teplého vzduchu. Třeba na okenní sady nebo profesionální okenní těsnění, které se zpravidla upevňuje na pootevřené okno pomocí suchého zipu. Okenní sadu tvoří naopak kromě dalších součástí teleskopický díl, který se vkládá do pootevřeného okna, vystačí na výšku až 112 cm, prodlužovací díl má délku 35 cm.

Plánovat se vyplatí

„Většina lidí se bohužel rozhoduje o koupi klimatizace až v okamžiku, kdy teplota na teploměru šplhá nad 30 stupňů Celsia. Navíc lidé klimatizaci často ani neumějí správně používat,“ říká z mnohaleté zkušenosti Stanislav Ježek z jihlavské společnosti Klimatizace Ježek.

Při zimní instalaci podle něho není problém ani prodloužení záruky. „Nově jsme zavedli i pětiletou záruku pro splitové klimatizace, aby měli lidé jistotu, že pokud nebude horké léto, budou mít možnost přístroj bez problémů zkoušet v dalších sezonách,“ říká Klára Doležilová ze společnosti Electrolux.

Pět let záruku na kompresor venkovní jednotky nabízí také Panasonic.

Dobře zvážit všechny parametry klimatizace je důležité. Nové typy využívají i technologie pro ionizaci a čištění vzduchu. Panasonic například má technologii Nanoe, která čistí vzduch s využitím nanočástic. Ty jsou účinné na mikroorganismy ve vzduchu a na přilnavé mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry a plísně, což ocení nejen alergici.

„Klimatizace dokáže také odstraňovat pachy. V případě extrémně intenzivních pachů, jako je například tabákový zápach, dochází k jeho snížení o 90 % během 120 minut,“ tvrdí Jakub Šachl ze společnosti Panasonic Heating & Cooling.

Značka LG používá u svých klimatizací NEO-Plasma systém čištění vzduchu, který odstraňuje ze vzduchu nejen mikroskopické nečistoty, ale také roztoče, pylová zrnka, cigaretový kouř a pachy z domácích zvířat.

Zvážit by pak zájemci o klimatizaci měli i to, jaká situace může nastat v dalších letech. Tropickým teplotám se totiž patrně nevyhneme.

„Klimatizace mají horní provozní limit teploty okolí obvykle 43 °C. Pokud se jednotka umístí na rozpálenou střechu, může se při velkých vedrech vypnout a přestat pracovat,“ varuje Ing. Ivo Zabloudil ze společnosti Enbra.

Kdo počítá se stavbou domu, měl by myslet i na toto nebezpečí. Pokud navíc nesnáší proudění studeného vzduchu, může zvolit podlahové vytápění, které v létě dokáže i chladit.

„U chlazení podlahou je potřeba brát ohled na komfort uživatele, někomu může být chlad od podlahy nepříjemný. Nelze však chladit příliš studenou vodou, aby nekondenzovala vzdušná vlhkost na podlaze, teplota podlahy se nesmí dostat pod rosný bod,“ upozorňuje Ivo Zabloudil.

Chlad od stropu

Instalace chladícího stropu

Další řešením jsou proto chladicí stropy, které mohou v zimě také topit. Pro výkonné chlazené stropy se používají kapilární rohože, v nichž proudí studená nebo teplá voda.

Ty pak zakrývají například speciální sádrokartonové desky Knauf Thermoboard, Thermoboard Cleaneo nebo Thermoboard Cleaneo Plus.

Desky s označením Plus mají ve svém jádru i kousky grafitu, který jako výborný vodič výrazně zlepšuje tepelnou vodivost desky. Kapilární rohože mohou být uloženy i pod omítkou nebo kovovými podhledy.

Chladit však lze nejen podlahy a stropy, ale také stěny. Ve všech třech případech je možné získat řadu výhod, například se nevíří prach, nedochází k průvanu, nekondenzuje vlhkost a není třeba odvádět kondenzát. Chladný vzduch je těžší a hustší než teplý, takže přirozeně klesá dolů. Díky kombinaci vyzařování a chlazení vzduchem stačí teplota místnosti 24 až 26 stupňů Celsia, což šetří náklady na energii.

Jde však o řešení, které se doporučuje hlavně majitelům tepelných čerpadel. Ačkoliv dodavatelé uvádějí, že chladicí stropy je možné instalovat i při rekonstrukcích rodinných domů, uvažovat by o nich měli hlavně ti, kteří teprve stavbu domu plánují. Tedy i developeři bytových domů. Vstupní investice je sice vyšší, ale provozní náklady výrazně nižší než u klasické splitové klimatizace.