Naletěli podvodníkovi a peníze za dům nemají. Policie moc nespěchá

Vyjádření společnosti Marvel „Na přelomu minulého a letošního roku jsme dostali závažné signály od zákazníků pana Mikulky a jeho firmy, proto jsme se rozhodli o podání trestního oznámení pro podezření z několika trestných činů, včetně podvodu,“ uvedl ředitel společnosti Marvel-International Zdeněk Spáčil. Podle smluv měli franšízant a jeho firma Profi mobilní dům řádně prodávat mobilní domy a poskytovat služby s tím spojené. Smluvní vztah definoval podmínky, za kterých může samostatný podnikatel a jeho firma užívat chráněnou značku Marvel. Společnost Marvel na základě smluvních podmínek poskytovala prodejci produkt, podporu a know-how. To vše tak, aby mohl vzájemný obchodní vztah fungovat na bázi oboustranné výhodnosti a kvalitních služeb konečným spotřebitelům. V roce 2015 se však Marvel zprostředkovaně dozvěděl o několika případech nespokojených klientů, které s důrazem na znění smlouvy donutil franšízanta vyřešit. Situace však gradovala, a to do podoby vysokých dluhů franšízanta u společnosti Marvel, která následně zrušila smluvní vztahy a zahájila kroky k exekuci. „Pan Mikulka jako frančízant byl zavázán dodržovat smlouvu a platné zákony, jak ve vztahu k Marvelu, tak především ve vztahu ke svým klientům, kterým prodával naše domy,“ upozornil ředitel Marvelu s tím, že společnost je připravena pomoci klientům právní radou pro účinný postup proti nepoctivému bývalému prodejci. „Jeho problémy jsou výsledkem jeho činnosti, jeho rozhodnutí z titulu jednatele jeho firmy, za své činy tedy nese jednoznačnou odpovědnost a závazky je podle nás povinen uhradit,“ podotkl Spáčil. Společnost Marvel má okolo tisícovky spokojených klientů. Fatální pochybení jediného prodejce a jeho firmy si vysvětluje jako naprosté osobní selhání, které šlo silně za hranice obchodní slušnosti i morální odpovědnosti a poškodilo značku Marvel, která je známá nejen na tuzemském trhu s mobilními domy. „Také proto jsme sáhli i k trestnímu podání na zmíněného bývalého franšízanta,“ uzavřel ředitel Marvelu Spáčil. Zdroj: webové stránky společnosti Marvel