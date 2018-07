Architekti „mlíčňáci“ hledají nové cesty. Jejich stavby nenudí

Mjölk znamená švédsky mléko. Sami architekti říkají, že jim ještě dlouho po založení studia mnozí přezdívali „mlíčňáci“. Nejsou příliš příznivci zateplených úsporných domů, více je zajímá investor a jeho představy.

Lesní vila

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

„Je pro nás velmi inspirativní stavět domy na tak atraktivních místech, jaká nesporně představuje les. Zajímavá parcela je prvním krokem k dobrému projektu a skvělému domu. Jisté je, že v tomto případě byli významným pozitivním faktorem také klienti, kteří ukázali obrovskou odvahu a zarputilost dokončit dům tak, jak jsme ho navrhli,“ říkají svorně mladí architekti Jan Mach, Jan Vondrák a Lukáš Holub.

A pokračují: „Po dokončení domu, když jsme odjížděli v první den fotografování, nás zastavil soused a důrazně nás upozorňoval, abychom zavřeli vjezdovou bránu k vile. Říkali jsme si, že má nejspíš negativní zkušenosti s lokálními lapky a pobudy. Nakonec nám však řekl, že v přilehlém lese řádí tlupa divokých prasat, která často navštěvují a plení zahrady nebohých obyvatel. I tuto stránku atraktivity místa musí člověk brát.“

Stavba domu uprostřed lesa není úplně obvyklá. Jaká specifika tento projekt měl?

Dům sice stojí v lese, ale rozhodně to není samota. Klienti si vybrali úžas­né místo mezi vzrostlými stromy, které je situováno nedaleko velmi staré vesnice, která historicky sloužila jako zdroj pracovní síly pro císařské lesy.

V současné době se lokalita dost pro­měňuje a v lese přibývá nových do­mů, které jsou většinou postaveny na mís­tě bývalých chat a starší zástavby. V našem návrhu jsme se snažili maximál­ně respektovat stojící stromy a vilu usadit na parcele tak, aby způ­sobila pů­vodnímu prostředí mini­mální škodu.

Dům je rozdělen na dvě části spojené střechou. Proč?

Střecha ve své podstatě zakrývá domy dva. První je maličký a skrývá ateliér, hostinskou část a garáž. Druhý je plno­hodnotným domem pro rodinu.

Lesní vila -dům je rozdělen na dvě části spojené střechou.

V dol­ní části je situován velkorysý obytný prostor s obývacím pokojem, kuchyní, pracovnou a ložnicí rodičů. Velký dů­raz v projektu kladli majitelé na úlož­né a technické prostory, a tak má paní domu šatnu zasahující do několika časových pásem.

O patro výš navazují na dolní dispo­zici dětské pokoje, které jako jediné objemy převyšují střechu domu. První pomyslně doplňuje hmotu kuchyně a druhý je situován nad pracovnou. Dětské pokoje jsou identické. Každý z nich má svoje vlastní hygienické zázemí a malou šatnu.

Toto rozdělení hmot dává hostinské­mu bytu a ateliéru nezbytné soukro­mí. Host nebude rušen a zároveň ne­bude rušit.

Do interiéru se promítá dřevo. Má to souvislost s umístěním domu v lese?

Materiálové řešení odpovídá místu, kde je dům usazen. Volili jsme převážně přírodní materiály. Podlahy jsou z lité­ho teraca, které v obytných místnos­tech doplňuje dubová podlaha. Stropy jsou prkenné, natřené na bílo a prostu­pují ve stejné výšce až do exteriéru. V koupelnách a záchodech jsou ka­menné dlažby. Většina nábytku je ta­ké z dubového dřeva, které se v okol­ních lesích hojně těží.

Lesní vila - je umístěna uprostřed lesa, odtud také její název.

Vizitka domu Dispozice: 5 + 1 a 1 + kk + ateliér, garáž Užitná plocha: 322 m2 Stavební konstrukce: zděná stavba s monolitickou betonovou střechou Stěny: Porotherm Střecha: beton Podlahy: dubové palubky, lité teraco, leštěný beton, kamenná dlažba Stropy: prkenné, natřené nabílo Vytápění: tepelné čerpadlo + krb Realizace: 2017

Dům v plotě

„Nad Semtínem už se znovu povaluje žlutý mrak. Trochu to štípe do nosu, ale není to horší než krájet čerstvou cibuli. Jezdím domů každý víkend. Naši jsou skvělí. Táta dělá nejlepší snídaně na světě a máma zase bezkonkurenční guláš. Náš malý, ale sebevědomý dům stojí za dřevěným plotem. Místo garáže máme kontejner, kam dáváme všechno harampádí. Zahrada pomalu zarůstá a zeleň nás brzy odřízne od posledních zvědavých sousedů,“ popisuje mladý obyvatel „domu v plotě“.

Místo garáže má rodina kontejner...

A pokračuje: „V domě je místa tak akorát. Já i ségra máme pokoj v přízemí. Jsou to spíš cely, ale mají veliká okna a je to z nich blízko na zahradu. Ložnice našich je nahoře. Mají tam klid a hezký výhled. Často k nám chodí návštěvy. Do obýváku spojeného s kuchyní se jich dokáže vejít docela dost. Mám rád ten pocit, kdy jsme tu všichni pohromadě. Domem prostupuje sladká vůně tátovy špendlíkovice a na sporáku už zase syčí cibulka na guláš. Takhle se žije v Polabí.“

Vizitka domu Dispozice: 4+kk Užitná plocha: 86 m2 Stavební konstrukce: dřevostavba Stěny: smrkové palubky, bílá lazura Střecha: střešní fólie Podlahy a stropy: leštěný beton a dřevo Vytápění: podlahové (elektrické topné rohože), elektrický bojler Realizace: 2015

Dům pro Markétku

„Někdy stačí jen tak se dívat a tiše se zahledět do věcí, které jsou okolo. Přestat na chvilku myslet a jen vnímat, cítit, dotýkat se, poslouchat. Není nutné nic říkat, stačí se jen na chvilku stát součástí. Věci pak začnou dávat smysl. Krása se nemusí pojmenovávat, není racionální. To, že se nám něco zdánlivě neznámého líbí, může znamenat, že to ve skutečnosti velmi dobře známe,“ říkají autoři domu.

„Dům pro Markétku už pár měsíců stojí. Vyvolává pocity. Vnitřní vel­korysý prostor návštěvy těžko chápou. Nerozumí, proč místo devět met­rů vysokého obýváku nejsou raději další pokoje a proč je v domě tolik scho­dů. Těžko se to vysvětluje, ten pocit totiž není přenositelný. Je to krása,“ dodávají architekti.

Dům pro Markétku zapadá do okolní krajiny.

Vizitka domu Dispozice: 3 + 1 Užitná plocha: 130 m2 Stavební konstrukce: dřevostavba Stěny: sádrovláknité desky Střecha: plechová Podlahy a stropy: epoxidové stěrky, dřevěné stropy Vytápění: podlahové s tepelným čerpadlem Realizace: 2014

Další zajímavé rozhovory a návštěvy najdete v časopise Domov.