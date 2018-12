Dětský nábytek a hračky, které budou rodiče dětem někdy i závidět

„Od začátku jsme Mini festival koncipovali jako stylový a zároveň hravý festival, kde si na své přijdou malí i velcí. Vystavovatele pečlivě vybíráme tak, aby jejich sortiment byl originální, kvalitní, pro děti i dospělé přitažlivý a vymykal se běžné komerční nabídce,“ vysvětluje Tereza Bruthansová.

Pro českou značku Re pello navrhl Michal Strach odrážedlo, kterému nechybí ani prostorný úložný kufr a tuningové doplňky.

Se svými kolegyněmi vybírá zejména domácí autory, značky i firmy, nevyhýbá se však ani zahraničním zástupcům.

Letos se zde například objeví novinka z letošního Salone del mobile, Medvídek Toy od Kartellu, vytvořený ve spolupráci se značkou Moschino. Český obchod značky Kartell svými dětskými produkty navíc vybavil i dětský koutek.

Děti si v něm tak mohou všechny hračky hned vyzkoušet, nechybí zde závodní auto Discovolante neboli odrážedlo od designéra Piera Lissoniho, houpací koník H-horse od japonského studia Nendo či židlička Lou Lou Ghost a stolek Tiptop od Philippa Starcka a řada dalších.

Zahraniční tvůrci však mají velkou českou konkurenci. Na festivalu Mini se objeví řada výrobků a značek, za nimiž stojí čestí designéři a designérky, které k tvorbě pro děti často přivedli jejich vlastní potomci, pro něž marně hledali kvalitní výrobky.

Například tuzemská značka Morrows vyrábí praktické bytové doplňky pro děti, zejména z plsti a gumy, Jitka Čechová stojí zase za značkou Babu, která přináší nový koncept látkových hraček a doplňků pro děti.

„Když se nám narodily děti, a dnes už jich dohromady máme pět, zajímalo nás, jak můžeme podpořit jejich vývoj,“ říká Alice Pokorná, zakladatelka značky Mimimo.

Jako novinku představí na festivalu kolekci rostoucího nábytku pro děti od šesti měsíců do šesti let, který vznikl podle zásad pedagogiky Montessori, Alice Pokorná přivezla i své závěsné dekorace určené jako pozorovací objekty pro miminka již od narození.

Podobně spojil své rodičovské a tvůrčí role Bogdan Ciomaga, který v severních Čechách pokračuje v rodinné tradici a založil zde značku Kidnest.

Kvalitní dřevěné dětské postýlky vznikají v rodinné dílně na severu Čech.

„Nová role otce mi poskytla nadhled, smysl a chuť dostat se k manuální práci do našeho truhlářského ateliéru, kde jsme s láskou nejen navrhli, ale také vyrábíme exkluzivní nábytek pro nejmenší. Chceme vytvářet ´hnízda´, která se zapíší do nejhezčích vzpomínek o bezstarostném dětství. To je jen jedno,“ říká Bogdan Ciomaga.

Kromě dětského nábytku, hraček, knížek i módy nabízí festival Mini, který proběhne od 7. do 8. prosince v šestém podlaží obchodního Kotva, i doprovodný program pro děti všech věkových kategorií, v jehož rámci proběhnou také tvůrčí dílny.