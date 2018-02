Sami si navrhli malý a šikovný dům. Levné topení zabudovali do stropu

„Dřevostavbu jsme vybrali jednomyslně. Rozhodujícím kriteriem byla energetická úspora, pořizovací cena a rychlost realizace. Měli jsme představu pouze o velikosti obytné plochy a jistotu, že chceme dům přízemní,“ vysvětluje Dáša.

Vzhledem k tomu, že původně bydleli ve výjimečně krásné lokalitě, nevěřili, že by se jim podařilo sehnat pozemek, který by vyhovoval. A přeci se to povedlo. Okouzlil je na první pohled orientací i proto, že byl v rovině. Tento faktor byl pro ně daleko příjemnější a využitelnější. Zbývalo vybrat dům.

„Prohlíželi jsme na internetu různé vzorové projekty, ale stále to nebylo ono. Nakonec jsme si variantu šitou na míru našim představám o pohodlném bydlení nakreslili sami. Náčrt jsme předali vybranému dodavateli stavby, který sídlí v naší bezprostřední blízkosti. O volbě firmy rozhodla především pružná komunikace, méně náročná doprava, ale i víra, že nám postaví domek, kterým si v okolí vybudují dobrou reklamu,“ přiznává majitelka.

Rozhodně se nezklamali. Spolupráce s vybranou firmou byla vzorná, respektovali všechna přání a vždy se snažili odbornými radami pomoci. Vybraný dodavatel stavby zajistil hrubou stavbu a částečně i vnitřní úpravy, zbytek si budovali sami nebo za pomoci drobných subdodavatelů. Dáša s Danielem neměli architekta, vše stavěli výhradně podle svých představ o pohodlí a vycházeli z minulých zkušeností.

Nejlepší rozhodnutí

Hlavním a jediným zdrojem energie je elektřina. Dům vyhřívají topné fólie zabudované ve stropě. Jde o vytápění, které se často využívá v severských zemích. „U nás tomu lidé nějak nechtějí uvěřit. My ale můžeme potvrdit, že je to luxusní topení a že bylo naším nejlepším rozhodnutím, ke kterému nás přivedl jeden z pražských veletrhů,“ říká Dáša.

Pořizovací cena tohoto topení je nízká a velkým plusem je, že všechny stěny zůstanou volné - nikde nepřekáží žádné radiátory. V původním domě platili manželé za topení ročně 60 tisíc. Dnes je vyjdou celkové náklady na bydlení včetně topení na 25 tisíc ročně.

Topení je navíc možné ovládat přes internet a každá místnost je regulovatelná samostatně. V krbových kamnech se přitápí jen pro pohodu a příjemnou atmosféru. Nezbytné to není. Při tak nízkých nákladech na elektřinu uvažovali o řízeném větrání. „Ale v tomto jsme trochu staromódní a raději otevíráme jen okna. Tak nám to vyhovuje, cítíme v tom volnost,“ přiznávají.

Malý a praktický

Výhodou malého domku je praktičnost. Celý dům je za chvilku uklizený, vinylové podlahy a dlažba jsou snadno omyvatelné, takže není problém proběhnout domem v botách. Vše je v rovině a na dosah, pokoje jsou propojené s terasou, kterou Dáša s Danielem často využívají. Na venkovní posezení se dostanou suchou nohou z obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní.

Dům není uzpůsobený pro velká rodinná setkání, když se sejde celá rodina, je to 16 lidí. Manželé proto plánují návštěvy v období, kdy mohou využít zahradu a terasu.

Relaxační zónu otevřenou k lesu kryje domek zády.

„Vycházíme z toho, k čemu je dům určen, což je naše celoroční bydlení, a to nám zaručuje maximální pohodlí. Návštěvy nejsou každodenní záležitostí. Velmi využívanou a potřebnou částí domu je pak dílna umístěná za venkovním posezením,“ uvádí majitelka.

Dům se Dáša s Danielem snažili zařídit v praktickém venkovském stylu. Inspirovali se stylem Provence, ale vše je jejich vlastní tvorba, nevyužívali žádného bytového designéra. Ani nekupovali žádný nový nábytek. Prostě vzali ten, který už měli, rozmístili ho a všechen natřeli jednotnou barvou.

„Bydlíme tu čtvrtým rokem a po dosavadních zkušenostech nám nic nechybí, nic bychom neměnili. Jediným menším problémem je méně světla v obývacím pokoji s jídelnou a kuchyní, což je tím, že v kuchyni jsme udělali malé okno, abychom nenarušili venkovský vzhled domku,“ přiznává Dáša.

Má to své výhody i nevýhody. Nevýhodou je méně světla, výhodou je soukromí, ze strany ulice není vidět večer do domu. Při větším okně by byly nezbytné venkovní žaluzie, které ale majitelé nechtějí. Problém se světlem mohli vyřešit světlovodem, ale uvědomili si to pozdě a kvůli stropnímu topení to už teď zařídit nejde. Ale to je detail. Celkově jsou s tímto dřevěným domkem nesmírně spokojeni.

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 133 m 2

133 m Užitná / obytná plocha: 113 / 96 m²

113 / 96 m² Konstrukční systém: sloupková konstrukce - prefabrikovaný panel

sloupková konstrukce - prefabrikovaný panel Teplo: stropní topné folie Fenix Eco film

stropní topné folie Fenix Eco film Větrání: přirozené

přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,16 W/(m 2 ·K)

U = 0,16 W/(m ·K) Roční náklady na energie : 25 000 Kč

: 25 000 Kč Voda zdroj/likvidace: vlastní studna, domovní ČOV - využití k zalévání zahrady

vlastní studna, domovní ČOV - využití k zalévání zahrady Projekt a realizace: PALIS Plzeň

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.