Specialista na malé byty vykouzlí prostor i tam, kde ho jiní nevidí

1:00 , aktualizováno 1:00

Bydlení v malém prostoru přináší mnohé peripetie a zdánlivě nepohodlný život, kdy zakopáváte o cokoli, co se vám zrovna nachomýtne do cesty. Jak se s tím vyrovnat? A jak do malého bytu vměstnat vše potřebné? Nechte se inspirovat návrhy architekta Radka Sládečka.