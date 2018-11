Rodina Pánkova obnovila vzácnou fresku na svém domě v Kutné Hoře

Dům v těsném sousedství bývalého sídla králů, který je nyní ve vlastnictví MVDr. Lukáše Pánka a jeho rodiny, v minulosti neblaze proslul jako policejní vyšetřovna a později byl sídlem správy sociálního zabezpečení.

Na počátku 20. století vznikla na jeho fasádě freska o ploše 40 metrů čtverečních, kterou podle mínění některých odborníků vytvořil Mikoláš Aleš. Freska však byla zřejmě v 50. letech odstraněna. Při plánované opravě se majitel nechal inspirovat dobovou fotografií a rozhodl se původní fresku vrátit na fasádu.

Obnovy fresky se v roce 2013 ujal akademický malíř a restaurátor Pavel Novák, partnery realizace se staly Národní památkový ústav a České muzeum stříbra. Vlastní práci předcházel bezpočet studií, v nichž restaurátor nejprve musel vyrovnat zkreslení vzniklé při pořízení fotografie, a teprve pak postupně přenášel jednotlivé části obrazu, modeloval figury, hledal smysl v každém drobném detailu a snažil se porozumět poselství svého dávného předchůdce, který obraz vytvořil.

Spolu se synem Jonatanem připravovali během zimních měsíců šablony, s jejichž pomocí pak fresku během pouhých dvou dnů přenesli zpět na průčelí domu. Pavlu Novákovi přitom pomáhali restaurátoři Petr Prokopec a Jana Jeráčková a také studenti převážně výtvarných škol, kteří měli na starosti pomocné práce.

Alšovy kudrlinky

„Obešel jsem mnoho pražských domů, kde jsou kombinace sgrafita a malby, a nejen ty, jejichž autorství se připisuje Alšovi,“ řekl restaurátor Pavel Novák v rozhovoru pro Kutnohorské listy.

„Našli jsme tu detaily a prvky typické pro jeho rukopis - kudrlinky, zavinutce, figurální výjevy. Z osmdesáti procent se dá předpokládat, že by to mohlo být Alšovo dílo. Nedochoval se však jediný dokument, který by to potvrzoval. Mikoláš Aleš měl sice velice pěnou signaturu MA, ale svůj podpis schovával.“

