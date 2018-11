Kuchyň ve venkovském stylu skvěle zapadla do zrekonstruovaného domu

Vysněný dům hledali manželé více než rok. Když se jim ho konečně podařilo koupit, rovnou se pustili do velké rekonstrukce. Byl sice na skvělém místě a poskytoval dostatek místa, dispozice však úplně nesplňovala představy dvojice a celkově měl už své „odslouženo“.

V rámci možností staré stavby tedy změnili uspořádání místností, zbourali některé příčky, aby získali vzdušnější prostory, nanovo dělali elektrické rozvody, vodu, odpad i topení, omítky i podlahy.

Nutná změna dispozice

Důležitou změnou bylo přemístění kuchyně. Původně byla totiž v docela malé místnosti, což mladému páru vůbec nevyhovovalo. „Michala chtěla velký otevřený prostor, ve kterém by byla kuchyň spojená s obývákem,“ říká Mirek. „Já jsem nejdříve nebyl velký fanoušek této myšlenky, ale teď jí musím dát za pravdu. Je to úplně jiný pocit,“ přiznává.

Vytvořili i kontakt denního prostoru s exteriérem, který ve starém domě chyběl, na zadní fasádě přibyly zasklené dveře a před nimi terasa, z níž se po několika schodech schází do zahrady. Z obývacího pokoje, kuchyně a terasy tak vzniklo přirozené centrum života v domě. Právě kuchyň byla i místností, kterou zařídili jako první, aby se mohli co nejdříve nastěhovat.

Funkčnost a styl

Dvojice měla od začátku přirozeně rozdělené úkoly: praktické věci byly víc jeho záležitostí, výběr stylu a doplňků měla na starost ona. „Pro mě je důležité, aby byly věci funkční. V otázkách vzhledu jsem celkem přizpůsobivý,“ směje se technicky založený Mirek.

Michala vybrala kuchyň ve venkovském stylu, který se hodil ke staršímu domu. Je jí blízký a jeho domácké působení vyhovovalo i partnerovi. Inspirací našla na internetu i v časopisech hodně, těžší však bylo najít zařízení, které by bylo nejen hezké, ale i kvalitní a cenově dostupné.

To, co hledali, nakonec objevili v Decodomu. „V jiných firmách nás v tomto stylu nic neoslovilo,“ říká majitelka. „Pro nás však bylo důležité i to, že Decodom je slovenský výrobce a také bylo důležité, že nám dokázali kuchyň dodat už za měsíc. Výroba linky na míru by trvala mnohem déle a my jsme chtěli bydlet co nejdříve,“ prozrazuje další důvody.

Ocenila i služby v kuchyňském studiu. „Ve všem nám vyšli vstříc. Navíc má Decodom velký showroom v nedalekých Topoľčanech, což bylo výhodné, protože kuchyň jsme vybírali naněkolikrát. Například na barvu jsem se byla podívat opakovaně, abych se ujistila, že se sem bude hodit,“ dělí se o praktické zkušenosti Michala. Do měsíce byla jejich nová kuchyň opravdu hotová. Pracovníci firmy ji i rychle smontovali, už za jeden den.

Mirkovi vyhovuje praktická stránka kuchyně: „Je blízko ke dřezu i ke sporáku a vaření je díky němu mnohem šikovnější. Když si připravím věci na ostrůvek, stačí se jen otočit a vezmu si, co potřebuji. Zároveň je tu dost místa i na pohodlné otevření dvířek a zásuvek.“

Barvy a atmosféra. Do denního prostoru si manželé zvolili přírodní, zemité tóny, aby interiér působil klidným a harmonickým dojmem.

