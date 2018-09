Pořídili si kuchyň ve stylu staré Anglie. Vyrobil ji truhlář z Walesu

Manželé Renata a Tomáš si kousek za Prahou pořídili dům od Canaby podle typového projektu a před třinácti lety se do něj nastěhovali. Dům má klasicky rozvrženou dispozici, která je rozdělena na kuchyni s obývacím pokojem, malou koupelnu a posilovnu v přízemí a ložnici rodičů, dětský pokoj, další koupelnu a pracovnu v patře.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Původní kuchyň v dekoru třešně se Renatě po nějaké době okoukala. Proto zatoužila po radikální změně a rozhodla se oslovit některé z interiérových studií.

Po delším pátrání na internetu objevila studio Hezkey.cz, jehož způsob práce ji oslovil nejvíce. Podle vkusu a přání klienta firma doporučí několik designérů, zákazník si pak na základě jejich realizovaných projektů některého z nich vybere.

Komplikace při rekonstrukci

Renata, které se líbily interiéry v anglickém stylu, se domluvila na spolupráci s Barborou Sacher. V první etapě se rekonstrukce zaměřila na obytnou místnost s kuchyní v přízemí. Demontáž staré linky začala na podzim loňského roku. Po jejím odstranění řemeslníci objevili v rohu místnosti za bývalou lednicí vlhký roh. Než se podařilo zasažené místo opravit a vysušit, práce se o několik týdnů zdržely.

Nejprve bylo nutné zmenšit oblouk, který slouží jako průchod mezi kuchyňskou a obytnou částí, aby sem bylo možné umístit vysoký radiátor. Pod oknem, kam designérka navrhla lavici s úložným prostorem, totiž na topné těleso nezbylo místo.

Kromě nového topení se při rekonstrukci řešilo i osvětlení. Nad oválným jídelním stolem visí dvě lampy v industriálním stylu a na linku jsou od stropu obrácena nenápadná bílá bodová světla. Výroby nového nábytku se ujalo truhlářství, jehož majitel pochází z Walesu. Na míru navržená kuchyňská linka je ručně vyrobena z masivního dřeva a je ručně natřena podle osvědčeného tradičního postupu.

Zbrusu nový interiér

Celý interiér ladila designérka Bára do příjemných světlých barev. „Když jsem uviděla okna s novými závěsy, měla jsem pocit, že jsem v nějakém jiném domě, nejdřív jsem to tu vůbec nemohla poznat,“ neskrývá nadšení z nových textilií majitelka domu. Také šedé římské rolety ve výklenku s jídelním stolem do celkového konceptu dokonale zapadají.

K vytvoření atmosféry domu v anglickém stylu pomohly podlahové sokly, dřevěné obložení stěn a okenní i dveřní špalety. Interiéru vévodí kuchyňská linka s dubovou pracovní deskou. Televizní komoda s knihovnou v obývacím pokoji, která je vyrobena ve stejném stylu, zařízení obou místností vkusně sjednocuje.

Bíle natřená dřevěná komoda s knihovnou, která stojí proti pohovce, má stejný charakter jako kuchyňská linka.

Designérka Bára vybrala i veškerý další nábytek: rohovou pohovku od firmy Aris Concept, dřevěné jídelní židle i pohodlné křeslo.

Patro čeká na další etapu

V patře, kde je ložnice rodičů a dětský pokoj dvou malých synů, zatím zůstává původní zařízení. „Pokud budou kluci někdy chtít, můžeme udělat samostatný pokoj z naší pracovny,“ uvažuje paní Renata a dodává, že zatím jim společné spaní nevadí.

Spolupráce s designérkou Bárou majitelům domu vyhovovala. Barbora Sacher se totiž ujala i funkce dozoru nad probíhajícími rekonstrukčními pracemi, na to by pracovně velmi vytížení manželé těžko nacházeli čas. Pokud nějaký najdou, raději jej věnují svým synům, kteří rádi sportují a stejně jako jejich tatínek se věnují tenisu. Až se jednou rodina pustí do další přestavby, uvažují, že Báru opět osloví.

„Klientka si přála nadčasovou elegantní kuchyni v anglickém stylu, a protože jsme zrovna poznali výrobce takového nábytku, rozhodli jsme se ho na této zakázce vyzkoušet. Abychom se co nejvíce přiblížili stylu městského anglického domu, přidali jsme na míru vyráběné podlahové sokly a obložení okenních rámů a parapetů,“ popisuje Barbora Sacher.

Světlé záclony a neutrální šedé závěsy designérka barevně sjednotila s rohovou pohovkou, kobercem, polštářky a designovou lampou.

A doplňuje: „ S klientkou jsme se shodly, že nechceme nic kašírovat nábytkem z lamina nebo měkkého dřeva, a tak jsme se i přes větší vstupní investici rozhodly pro kuchyni z tvrdého masivního dřeva, ručně natíranou, prostě takovou, aby vydržela po generace.“

Na přání majitelů není spuštěna diskuse.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.