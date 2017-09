Hurá dovnitř. Kubistická Kovařovicova vila v Praze se otvírá veřejnosti

Památkově chráněná třípodlažní vila stojí na reprezentativní parcele na rohu Vnislavovy ulice a Rašínova nábřeží. Hlavní průčelí se obrací do Libušiny ulice číslo 49/3 a je vřazeno do fronty domů, zde je také provozní vstup. Vila je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek od 3. května 1958.

Dům vyrostl na místě zbořené schwarzenberské cihelny. Autorem projektu je architekt Josef Chochol, který využil půdorysně zvláštní, nepravidelnou parcelu a dům zasadil do kubisticky projektované zahrady o rozměru 300 metrů čtverečních, kterou uzavřel oplocením s lomenými plochami a kovovým mřížovým plotem. Ze zahrady je možné vstoupit pěti schodišti na půlkruhovou terasu.

Kubistickou fasádu budovy po celý den proměňuje hra světel. V noci je vila působivě nasvícená. Světlo, které se zajímavě odráží od lomených tvarů a šikmých ploch natočených kolmo ze všech stran, a to včetně bočnic, vytváří podmanivé stíny. Na vilu se dá shlížet z lávky železničního mostu.

Na uliční straně má vila zvýšený suterén a přízemí, patro a podkroví, nad kterým je ještě další poloviční patro. Z reprezentativní strany se zahradou je spodní a horní terasa, na ni se vstupuje z podkroví. Z terasy je i přes hlučnou silnici pěkný výhled na Vltavu.

V roce 1960 byl interiér vily částečně upraven pro potřeby mateřské školy. Ta zde sídlila až do roku 1995, kdy byl dům rekonstruován pro podnikatelské účely. Stavba prošla kvalitní a nákladnou rekonstrukcí podle návrhu architektů Lukáše Matějovského a Rudolfa Martínka. Ve vile dlouhodobě sídlí komunikační agentura MullenLowe Prague.

Kubistické vily na Rašínově nábřeží

Den architektury zve širokou veřejnost v téměř 70 městech a obcích po celé České republice na bohatý program: přes 200 architektů a odborníků v rolích průvodců přichystalo na 210 akcí. Na programu jsou lety i výlety, prohlídky, plavby, cyklovyjíždky, besedy či filmové projekce. Většina programu je pro veřejnost zdarma.

Zájemci se opět podívají do míst a budov, které zůstávají v průběhu let veřejnosti nepřístupné. Procházky či přednášky budou probíhat na některých místech již od 28. září do 5. října.

Tři architektonické skvosty podél řeky Vltavy bude možné navštívit v neděli 1. října. Kromě Kovařovicovy vily to bude Mrázkova vila v ulici Na Libušince č. 26 od Emila Králíčka z roku 1913 ve stylu klasicizující secese s několika kubistickými detaily a také Sequencova vila od Otakara Novotného z roku 1912 postavená v modernistickém stylu pro učitele Františka Sequense.

V rámci prohlídek bude k vidění část vnitřních prostor, terasy a zahrady všech zpřístupněných vil. Procházky s průvodcem budou vycházet ze zahrady Sequencovy vily po 10 minutách. Od 13:00 a 15:00 se bude v zahradě Sequencovy vily konat přednáška vnuků architekta Otakara Novotného - Jana a Tomáše Novotných.