Postavili si Krtkodům, za provoz a energie platí měsíčně osm set korun

Dům, který stojí na pozemku o rozloze 570 metrů čtverečních, stavěla specializovaná firma tři roky, oproti běžným šesti měsícům. Majitelé se potýkali s řadou byrokratických komplikací na straně banky, která neměla s tímto typem bydlení zkušenost.

Během stavby se navýšil původní rozpočet o téměř třicet procent. Částka se vyšplhala v přepočtu na čtyři miliony korun. Vodu ohřívají dva solární panely na fasádě domu. Měsíční poplatky na provoz a energie (voda, dřevo, elektřina) vyjdou na osm set korun.

Na střeše s půlmetrovou luční trávou, která dokáže ochladit interiér až o tři stupně Celsia oproti teplotě vzduchu, majitelé pěstují zeleninu a bylinky. V celém domě jsou v maximální možné míře využity přírodní materiály.

Omítky jsou hliněné, základem izolačních materiálů je konopí, foukaná sláma a dřevovláknité desky. Takovou izolaci hlodavci a ptáci nevyhledávají, protože je škrábe a je jim nepříjemná. „Při stavbě jsme se inspirovali tím, co úspěšně využívali generace našich předků a co dobře slouží i v dnešní době,“ vysvětlují majitelé.

V domě jsou uvnitř i vně zachovány přirozené nerovné plochy, což také přinášelo řadu komplikací při jednání s dodavateli během stavby. Některé komponenty si musel majitel sám vyrobit, nebo je pracně vyhledával a nechal si je dovézt až z Kanady, jako například zahnuté lišty, které žádný evropský dodavatel nebyl ochotný dodat. Ojedinělá je i hydroizolace v betonu, která se hojněji používá jen v Kanadě.

Majitelé využívají tzv. kořenovou čistírnu odpadní vody, která funguje na stejných principech jako přirozené mokřady, kde probíhají samočistící procesy. Odpadní voda protéká kořenovým filtrem naplněným jemnými kamínky, na jejichž povrchu sídlí bakterie zajišťující čisticí proces. Součástí domu je i garáž, z které si majitelé udělali dílnu. Příjezdová cesta je pokrytá štěrkem.

Lepší zdraví, méně oblečení

Mladá rodina dům obývá teprve několik měsíců, ale už nyní si manželé pochvalují minimální teplotní výkyvy a menší prašnost. Obojí díky zatravněné střeše, která udržuje stabilní teplotu během celého roku a zároveň zachytává většinu prachu. Teplota v domě se pohybuje v zimě mezi 19 a 21 stupni a v létě do 24 stupňů Celsia. V zimních měsících si rodina přitápí maximálně o jeden až tři stupně.

„Čtyřletá dcera už tolik netrpí virózami a nachlazením. Nevysušují se nám sliznice. A navíc jsme zjistili, že díky tomu nepotřebujeme tolik oblečení a značnou část jsme věnovali na charitativní účely,“ říká majitelka a dodává, že jediné, co by udělali jinak, je rozmístění oken. A také by v projektu domu počítali se spižírnou na skladování potravin.

Interiér domu je přizpůsoben potřebám a aktuálním finančním možnostem mladé rodiny. Před nákladným designovým nábytkem dávají přednost domácímu stylu. V budoucnu plánuje rodina pořídit fotovoltaické panely a baterie, čímž se stanou energeticky plně soběstačnými.