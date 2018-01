České křeslo od italského návrháře zvítězilo v prestižní soutěži v USA

Alba, kterou TON poprvé představil v loňském roce na veletrhu Salone del Mobile, si na nezájem odborníků ani zákazníků stěžovat nemůže.

Alba se vyrábí i v čalounění z kůže, což vyžaduje maximální přesnost a zkušenost čalouníků.

„Po titulu German Design Award 2018 Winner a ocenění Nejlepší nový nábytek z výstavy Designblok je Good Design dalším potvrzením toho, že se nám práce na naší první celočalouněné kolekci povedla. Kromě designéra na tom mají obrovskou zásluhu kolegové z výroby, zejména čalouníci,“ říká Jan Juza, marketingový ředitel společnosti TON.

Důraz na kvalitu řemeslné práce a komfort se vyplácí. U nové kolekce čalouněného nábytku se kromě precizního šití podílejí na pohodlí uživatele také takzvané taštičkové pružiny a kvalitní PUR pěna.

O ocenění Good Design je nejstarší a nejprestižnější světové ocenění svého druhu. Vzniklo v roce 1950 v Chicagu a každoročně jej pořádá muzeum architektury a designu The Chicago Athenaeum ve spolupráci s Evropským střediskem pro architekturu, umění, design a urbanistické studie. Pokrývá nové výrobky, které byly navrženy a vyrobeny v Evropě, Asii, Africe, Severní a Jižní Amerika, ve více než dvaceti kategoriích.

Technologie využívaná u matrací tak umožňuje udržet tvar a pevnost sedáku i při intenzivní zátěži. Kolekce kombinuje nadčasovost s řadou zajímavých detailů. „Pojícím prvkem je tvar sedáku a nožní konstrukce z masivního dřeva. Na ni navazuje opěrka, která je vzadu prodloužena až pod úroveň spodní hrany oválného sedáku,“ vysvětluje Alexander Gufler.

Konečná podoba křesla s vysokou přidanou hodnotou řemeslné práce mohla vzniknout jen díky spolupráci všech, autora designu i bystřických technologů a řemeslníků.

„Alex je pro mě Schumacherem mezi designéry. Za úspěchem tohoto legendárního závodníka totiž nebylo pouze to, že byl skvělým jezdcem, ale také to, že uměl výborně komunikovat se svým týmem. To je právě i případ Alexe. Nejen, že je skvělým a precizním designérem, ale spolupráci s ním si chválí i celý tým našich technologů,“ vysvětluje Jan Juza.

A kde našel autor dnes patrně nejoblíbenější židle Merano (podle jména jeho rodného města) inspiraci pro Albu? „Pocházím z Itálie, proto zřejmě vyhledávám kvalitní jídlo, pití a podniky. Jejich atmosféra a filozofie mě plně inspirovala,“ vysvětluje designér Gufler.

Gastronomie se ostatně prolnula také do názvu novinky. Alba je totiž odkazem na italské město v oblasti Piemont, které je známé produkcí lanýžů.

Ocenění Good Design letos získala i česká vířivka v kategorii Bath, více o ní zde.

TON a jeho oceněné křeslo Alba od Alexe Guflera