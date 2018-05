Byt 3+1 postavili v kostele. Pokoje zdobí trámy a mohutný oblouk

V krásné cihlové stavbě, která stojí v severním Londýně, je bytů několik. Jeden z nich o rozloze 74 metrů čtverečních je nyní k mání za 660 tisíc liber. Byt s dispozicí 3+1 má obývací pokoj, plně vybavenou kuchyni, dvě ložnice, jedna je s manželskou postelí, druhá s jednolůžkem a obě mají vestavěné skříně. U vstupu do bytu je koupelna s vanou a toaletou.

Do bývalého zrenovovaného kostela se vstupuje mohutnými zdobenými dřevěnými dveřmi. Kuchyně je částečně skrytá ve výklenku pod mohutným obloukem. Okna jsou umístěna podél celé delší strany bytu. Pro obyvatele je k dispozici společná zahrada, terasa a vstupní hala.

Byt je ve třetím podlaží, okna mu zajišťují dostatečný přísun denního světla a nabízí výhled na střechy domů v oblasti Barnsbury a Hampstead Heath. Kostel je vybavený kvalitním elektronickým zabezpečením s kamerovým vstupním systémem.

Noví majitelé budou žít v místě, kde se konaly stovky svateb, křtin a pohřbů, a to až do roku 1983. Tři sta let starý kostel je nedaleko restaurací, hospod, barů, kaváren a módních butiků a stojí blízko stanic metra Highbury & Islington a Caledonian Road.